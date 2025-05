content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Thị trường crypto đang hồi sinh mạnh mẽ. Bitcoin vừa vượt đỉnh cũ và đạt mức $111.000, kéo theo hiệu ứng lan rộng khắp thế giới tài sản số.

Chỉ số Fear & Greed hiện đang ở mức 73, cho thấy tâm lý thị trường đang cực kỳ lạc quan. Meme coin thì đang “cháy máy”, và nhiều nhà phân tích cho rằng đây có thể là khởi đầu của mùa altcoin mới – và quan trọng hơn nữa là một làn sóng ICO mới đang bắt đầu.

Lịch sử đã cho thấy, sau mỗi đợt tăng giá của Bitcoin, meme coin và các token presale nhỏ thường sẽ tăng mạnh – thậm chí x10 đến x100 chỉ trong thời gian ngắn.

Hiện tại, một số dự án presale đang tăng tốc và được các cá voi âm thầm gom vào. Những token này nổi bật nhờ nền tảng tốt, độ “hype” ngày càng lớn và khả năng tăng mạnh khi chính thức lên sàn.

MIND of Pepe là một dự án meme coin tích hợp AI mới, hiện đang thu hút rất nhiều sự chú ý khi chỉ còn chưa đến 10 ngày nữa là kết thúc presale.

Đây là một cái tên được đánh giá có tiềm năng bùng nổ trong làn sóng meme coin tiếp theo, khi kết hợp được sức hút lan truyền của thương hiệu Pepe với các tính năng công nghệ AI tiên tiến.

