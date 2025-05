content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Từng là một hiện tượng NFT lan truyền mạnh mẽ, Pudgy Penguins giờ đây đã phát triển thành một thương hiệu toàn cầu với các thỏa thuận bán lẻ, thú nhồi bông sưu tầm và hiện tại là memecoin riêng của mình.

Được xây dựng trên blockchain Solana, token của Pudgy Penguins đang tạo sóng trong không gian altcoin, thu hút sự chú ý từ cả nhà đầu tư crypto lẫn cộng đồng yêu thích meme coin.

Hiện tại, giá token vẫn chưa quay lại đỉnh cũ, và nhiều người đang đặt câu hỏi: liệu vốn hóa 10 tỷ đô có phải là mục tiêu khả thi?

Trong khi đó, với những ai đã bỏ lỡ đợt tăng ban đầu của Pudgy Penguins, một cơ hội mới đang dần hình thành: MIND of Pepe—một memecoin tích hợp AI hiện đang trong giai đoạn presale—được đánh giá là đối thủ tiềm năng tiếp theo.

Pudgy Penguins khởi đầu với sức hút mạnh mẽ trong không gian NFT và nhanh chóng trở thành một biểu tượng văn hóa. Với hình ảnh dễ thương, NFT chất lượng cao và sản phẩm thú bông bán đại trà, dự án đã xây dựng được một cộng đồng trung thành trên toàn thế giới.

Hiện tại, với memecoin đã lưu hành trên các thị trường lớn, cái tên này đang một lần nữa thu hút sự quan tâm. Được xây dựng trên blockchain Solana nổi tiếng về tốc độ và phí thấp, token Pudgy Penguins đã được niêm yết trên nhiều sàn giao dịch tập trung và phi tập trung lớn.

Nhà đầu tư có thể mua nó trên Coinbase, Binance, hoặc nếu muốn sự riêng tư và phân quyền, có thể dùng Best Wallet—ví không lưu ký, hỗ trợ đa chuỗi, nổi bật với độ bảo mật cao và không yêu cầu KYC hay ID.

Trong tháng qua, Pudgy Penguins đã cho thấy xu hướng tăng mạnh. Chỉ trong 24 giờ qua, token đã tăng 13,27%, và 2,30% trong tuần qua.

Đáng chú ý nhất là mức tăng 188% trong vòng 30 ngày, cho thấy xu hướng tăng giá rõ rệt trong bối cảnh thị trường meme coin và NFT đang nóng trở lại.

Trước đó, giá $PENGU khá ổn định với các biến động nhẹ trước khi giảm mạnh. Sau khi chạm đáy, token bắt đầu phục hồi một cách biến động với các đỉnh nhỏ và đáy thấp xen kẽ.

Gần đây, token đã bật tăng mạnh, vượt qua các mức cao cũ và đóng cửa gần vùng $0,014. Đợt tăng này cho thấy đà tăng rõ ràng, có thể đánh dấu một pha đảo chiều xu hướng hoặc thậm chí mở ra giai đoạn tăng giá mới.

Ở thời điểm đỉnh cao, Pudgy Penguins đã đạt vốn hóa khoảng 2,69 tỷ đô. Hiện tại, dù vẫn đang giao dịch dưới mức này, nhưng hệ sinh thái ngày càng mở rộng cùng làn sóng quan tâm mạnh mẽ khiến nhiều người tin rằng việc trở lại đỉnh cũ là hoàn toàn khả thi.

Một số chuyên gia thậm chí còn dự đoán rằng giá có thể tăng gấp 5 lần, đưa vốn hóa Pudgy Penguins lên mốc 10 tỷ đô, nhất là khi dòng tiền tiếp tục đổ mạnh vào các meme coin lớn trong chu kỳ tăng giá hiện tại.

Pudgy Penguins đã là hiện tượng tỷ đô, nhưng các nhà đầu tư luôn săn lùng “cơ hội tiếp theo”—và rất có thể đó chính là MIND of Pepe.

Dự án này nằm tại giao điểm giữa công nghệ AI và văn hóa meme coin, và đang tạo tiếng vang lớn trong cộng đồng. Chỉ còn chưa tới 10 ngày nữa là kết thúc presale, và số tiền đã huy động gần chạm 10 triệu USDT—cho thấy mức độ quan tâm thực sự.

MIND is a purpose-built intelligence system that ingests and cross-validates real-time data from across the crypto landscape.

The @MIND_agent is now live. Here are its components:

◉Persona-trained LLM for crypto-native communication

◎Semantic vector matching for context-aware… pic.twitter.com/P6R5DbC4uB

— MIND of Pepe (@MINDofPepe) May 10, 2025