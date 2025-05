Balenele Ripple (XRP) își mută fondurile către DTX Exchange (DTX), iar piața cripto este în fierbere! DTX este un nou jucător în spațiul DeFi și își face loc printr-un model hibrid ce combină funcționalități ale burselor centralizate și descentralizate. Presale-ul a crescut deja cu 400%, atrăgând peste 120.000 de utilizatori. Toate semnele arată că acesta ar putea fi următorul altcoin de urmărit.

Ripple se tranzacționează în prezent la 2,22 USD. Deși atrage atenția, balenele XRP își diversifică portofoliile acumulând tokenuri DTX, la fel ca în primele zile ale Binance Coin (BNB). Acest interes vine în special pe fondul unei tendințe descendente pentru XRP. Rămâne de văzut dacă pragul de 2 USD va acționa ca suport sau va deveni rezistență pentru cei care pariază pe scăderea monedei.

DTX Exchange (DTX) se află în faza de presale și a strâns deja 10 milioane de dolari, iar interesul continuă să crească. Investitorii care au intrat devreme la prețul de 0,02 USD au înregistrat randamente de 500%, deoarece tokenul a ajuns la 0,12 USD în a șasea etapă a vânzării. Previziunile pieței indică o creștere continuă, iar unii estimează că listarea s-ar putea face la 0,20 USD – cu 66% peste prețul actual.

Platforma se remarcă prin modelul său hibrid, care îmbină caracteristicile burselor centralizate și descentralizate. Combinând instrumente financiare tradiționale cu produse Web3, DTX Exchange creează un nou segment pe piața de tranzacționare online.

Lansarea recentă a blockchainului VulcanX permite tranzacționarea fluidă a mii de clase de active dintr-un singur portofel cripto. Contractele inteligente și un order book on-chain sporesc funcționalitatea platformei și o transformă într-un posibil pionier al DeFi.

În timp ce DTX Exchange atrage atenția investitorilor din întreaga lume, un alt proiect începe să strălucească pe radarul comunității cripto – Solaxy. Această monedă emergentă promite să ducă inovația la un nou nivel, concentrându-se pe sustenabilitate, energie regenerabilă și integrarea blockchain-ului într-un ecosistem verde.

Solaxy nu este doar un alt altcoin – este o inițiativă orientată spre viitor, cu scopul de a digitaliza comerțul cu credite de carbon și de a stimula implicarea globală în proiecte ecologice prin tehnologia Web3. Cu o utilitate clară, un plan solid și o echipă dedicată, Solaxy ar putea deveni următoarea oportunitate 100x în lumea cripto – exact așa cum DTX a captat atenția balenelor XRP.

