Bitcoin đã lấy lại mốc 90.000 USD vào Chủ nhật sau khi đánh mất mức này vào thứ Sáu – phản ánh rõ ràng sức mua mạnh mẽ từ phe bò BTC, bất chấp mức biến động lớn mà thị trường đã chứng kiến trong những tuần gần đây.

Và lý do khiến điều này xảy ra là khá rõ ràng: các yếu tố nền tảng cho thấy cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ vẫn còn phía trước cho nhà đầu tư crypto. Chính sách tiền tệ của Mỹ đang dần nới lỏng, bốn tổ chức lớn tại Mỹ (Vanguard, Bank of America, JPMorgan và Charles Schwab) đều đã tăng mức độ tham gia vào Bitcoin trong hai tuần qua, và BTC hiện đang giao dịch với mức chiết khấu khoảng 27% so với đỉnh mọi thời đại (ATH) hồi tháng 10.

Những yếu tố này cho thấy Bitcoin có thể tiếp tục tăng trưởng trong những tháng tới, thậm chí có thể lấy lại ATH tháng 10. Và nếu điều đó xảy ra, BTC cũng có thể kích hoạt một đợt tăng mới trong thị trường altcoin. Nhưng câu hỏi đặt ra: đâu là các đồng coin tiềm năng nhất có khả năng tăng mạnh?

Chúng tôi đã chọn ra ba altcoin đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại bằng cách xem xét kỹ các yếu tố: ứng dụng thực tế, động lực thị trường, khả năng bắt trend và tokenomics. Bên dưới là chi tiết lý do vì sao chúng có thể bứt phá.

Bitcoin Hyper (HYPER)

Bitcoin là mạng lưới ngang hàng bảo mật và phi tập trung nhất hành tinh – nhưng nó vẫn còn nhiều hạn chế. Đáng chú ý nhất là tốc độ chậm và khả năng mở rộng rất hạn chế. Bitcoin Layer-1 chỉ xử lý được khoảng 7 giao dịch mỗi giây (TPS) và không hỗ trợ smart contract, nên gần như không thể triển khai DeFi, meme coin, RWA hay stablecoin trên nền tảng gốc của BTC.

Đây là lý do Bitcoin Hyper xuất hiện. Dự án đang xây dựng Bitcoin Layer-2 đầu tiên trên thế giới chạy bằng Solana Virtual Machine (SVM). Điều này cho phép Layer-2 đạt tốc độ và khả năng smart contract tương đương Solana, mở ra vô số ứng dụng mới cho hệ Bitcoin.

Solana hiện có khoảng 43 triệu người dùng hoạt động hàng tháng nhờ hiệu năng vượt trội – và sắp tới, Bitcoin cũng sẽ tiếp cận nguồn người dùng này. Hiện tại, Bitcoin Hyper đang huy động vốn thông qua presale và đã thu về hơn 29 triệu USD.

Đà huy động này thể hiện rõ niềm tin mạnh mẽ từ nhà đầu tư (với mức giá HYPER ở 0,013395 USD và staking APY 40%). Sự quan tâm lớn như vậy trong bối cảnh thị trường suy yếu cho thấy HYPER có thể thu hút còn nhiều vốn hơn nữa nếu BTC quay lại xu hướng tăng mạnh.

Ethena (ENA)

Stablecoin đang là một trong những mảng thu hút nhiều sự chú ý nhất trong crypto hiện nay. Chúng tạo cầu nối giữa tài chính truyền thống và hệ sinh thái phi tập trung, giúp nhà đầu tư tổ chức tham gia thị trường nhưng không phải chịu mức biến động lớn như những token khác.

Điểm nổi bật của stablecoin USDe (thuộc hệ Ethena) so với USDT hay USDC là khả năng tạo lợi nhuận tự động. USDe được hỗ trợ bởi các chiến lược delta-neutral, mang lại mức lợi nhuận rất thấp rủi ro.

USDe mang lại APY khoảng 4% trong 30 ngày gần đây. Trong khi đó, tài khoản ngân hàng chỉ trả 0,4% và trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 1 năm trả khoảng 3,6% – và dự kiến còn giảm khi lãi suất hạ.

Kết hợp với ưu điểm của tiền mã hóa (tốc độ, chi phí thấp, không biên giới), Ethena trở thành một trong các đồng coin tiềm năng đáng xem xét.

Đặc biệt, Ethena được xây dựng trên Ethereum – mạng lưới vừa hoàn tất nâng cấp Fusaka, giúp phí giao dịch giảm xuống chỉ còn 0,01 USD. Điều này giúp stablecoin và vô số ứng dụng khác trở nên khả thi hơn bao giờ hết.

PEPENODE (PEPENODE)

PEPENODE là một dự án khác đang tận dụng cơ hội phí rẻ sau nâng cấp Fusaka của Ethereum. Đây là hệ Mine-to-Earn gamified cho phép người dùng kiếm phần thưởng thông qua một trò chơi hoàn toàn on-chain.

Người chơi bắt đầu với một phòng máy chủ ảo trống và phải sử dụng token PEPENODE để mua và nâng cấp các Miner Node. Có nhiều loại node khác nhau, và mỗi cách kết hợp sẽ mang lại hiệu quả khai thác khác nhau.

Càng tạo nhiều sức mạnh, người chơi càng nhận nhiều PEPENODE hơn. Nhưng điểm đặc biệt là: 70% token sử dụng trong cửa hàng sẽ bị đốt – tạo áp lực giảm cung mạnh mẽ, có lợi cho giá trị dài hạn.

PEPENODE đang trong presale và đã huy động được 2,29 triệu USD – token đang có giá chiết khấu 0,0011825 USD và staking APY ở mức 565%. Nhu cầu hiện tại rất lớn, và nếu Bitcoin tăng mạnh, nhu cầu có thể tăng nhanh hơn nữa.

