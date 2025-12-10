Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ kết thúc cuộc họp cuối cùng của năm 2025 vào thứ Tư – và giới crypto đã bắt đầu “đón đầu” kịch bản tiếp theo. Khi lãi suất Mỹ được cắt giảm, dòng tiền thường rời khỏi các tài sản an toàn, lợi nhuận thấp (như trái phiếu, tiền mặt) để tìm đến những tài sản có biên độ tăng mạnh hơn như crypto.

Điểm khiến cuộc họp tuần này đặc biệt quan trọng là nó diễn ra sau dữ liệu lạm phát mới nhất nhưng trước giai đoạn bơm thanh khoản cuối năm. Và sau phần họp báo của chủ tịch Jerome Powell, thị trường thường khó tìm được điểm vào đẹp.

Nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến việc Fed dự kiến hạ lãi suất 25 điểm, mà điều quan trọng hơn là giọng điệu của Powell và định hướng cho năm 2026.

Đó cũng là lý do altcoin nào hưởng lợi từ môi trường lãi suất thấp và có catalyst riêng đang trở thành lựa chọn tốt nhất. Dưới đây là phân tích chi tiết và danh sách altcoin tiềm năng nhất trước thềm FOMC tuần này.

Điều Gì Sẽ Diễn Ra Tại Cuộc Họp FOMC?

Theo FedWatch, thị trường đang định giá 89% khả năng Fed cắt giảm 25 điểm lãi suất. Đây là thay đổi lớn so với giữa tháng 11, khi chỉ số này mới ở mức 35%.

Cuộc họp này còn bao gồm:

Dự báo kinh tế mới



Biểu đồ Dot Plot – thể hiện dự đoán lãi suất 2026 của từng quan chức Fed



Quan trọng hơn cả là tông giọng của Powell trong họp báo: Fed sẽ tiếp tục cắt giảm trong 2026, hay tạm dừng? Điều này sẽ định hình khẩu vị rủi ro của thị trường từ nay đến năm sau.

3 Altcoin Tốt Nhất Nên Mua Trước Thềm FOMC

Lãi suất giảm thường làm giảm sức hấp dẫn của tài sản an toàn và thúc đẩy dòng tiền vào crypto. Dưới đây là ba altcoin có thể hưởng lợi trực tiếp từ diễn biến FOMC tuần này.

1. Bitcoin Hyper (HYPER)

(Altcoin nổi bật nhất trước FOMC)

Bitcoin Hyper đã huy động hơn 29,2 triệu USD trong presale – một con số cho thấy niềm tin rất lớn từ thị trường. Dự án này muốn làm điều mà Bitcoin chưa từng làm: mở khóa tốc độ, phí rẻ và DeFi cho BTC thông qua một Layer-2 chạy bằng Solana Virtual Machine (SVM).

Cleanup crew? No… Hyper is here to upgrade the whole environment. ⚡️🔥https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/9zUpZwb29K — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) December 8, 2025

Cách hoạt động:

✔ Khóa BTC trên mạng chính Bitcoin

✔ Nhận wrapped BTC trên Bitcoin Hyper

✔ Giao dịch, stake, farm, DeFi với tốc độ vài giây và phí gần bằng 0

Nhà đầu tư có thể stake HYPER ngay trong presale với APY 40%.

HYPER hiện có giá 0.013395 USD và sẽ tăng trong vòng chưa đầy 1 ngày. Dự án đã qua audit của Coinsult và SpyWolf, tokenomics rõ ràng với phân bổ:

30% phát triển



25% kho quỹ



20% marketing



Nếu Fed cắt lãi suất và dòng tiền rủi ro quay lại crypto, các presale mạnh mẽ như HYPER có thể hút vốn rất nhanh.

Truy cập Bitcoin Hyper

2. Ondo (ONDO)

Ondo là altcoin gắn liền với narrative RWA – tài sản thực được token hóa, đang trở thành xu hướng mạnh khi tổ chức lớn bước vào blockchain.

Dự án cho phép đưa các tài sản truyền thống như:

Trái phiếu Mỹ



Quỹ tiền tệ



Tài sản tài chính



lên blockchain dưới dạng token.

Khi Fed cắt giảm lãi suất → lợi suất trái phiếu giảm → tài sản thay thế như ONDO trở nên hấp dẫn hơn.

ONDO cũng đang ở mức -77% dưới ATH, tạo vùng hấp dẫn cho nhà đầu tư tin rằng thị trường đang định giá thấp.

3. PEPENODE (PEPENODE)

PEPENODE là altcoin theo hướng meme + utility, kết hợp mô hình Mine-to-Earn trong trình duyệt.

Whatever it takes to get the Node Upgrade. 🔥⛏https://t.co/FaKIaBpf4I pic.twitter.com/oxKHfS1QBY — PEPENODE (@pepenode_io) December 1, 2025

Người chơi:

Mua và nâng cấp Miner Nodes



Xây dựng “phòng server” ảo



Sản xuất sức mạnh đào → nhận PEPENODE thưởng



Điểm đặc biệt:

✔ 70% token dùng để nâng cấp sẽ bị đốt → tạo áp lực giảm cung

✔ Đang ở presale giá 0.0011873 USD

✔ Đã stake hơn 1,4 tỷ token với APY 562%

Dự án sẽ list DEX sau presale, CEX vào 2026. Nếu FOMC kích hoạt “mùa altcoin mới”, mô hình Mine-to-Earn này có thể bùng nổ.

Truy cập Pepenode

Kết Luận

Cuộc họp FOMC tuần này có thể tạo bước ngoặt lớn cho altcoin. Nếu Fed phát tín hiệu nới lỏng mạnh mẽ vào 2026, dòng tiền vào crypto chắc chắn sẽ cải thiện.

Trong thời điểm hiện tại:

Bitcoin Hyper (HYPER) – hưởng lợi trực tiếp từ dòng tiền mới + narrative Bitcoin Layer-2



Ondo (ONDO) – altcoin RWA bám sát xu hướng tổ chức



PEPENODE (PEPENODE) – presale mạnh + utility rõ ràng



… là ba altcoin tiềm năng nhất nên theo dõi trước khi Powell phát biểu.