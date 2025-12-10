Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Thị trường meme coin đang nóng trở lại, thậm chí có dấu hiệu bước vào một đợt bull run toàn diện.

Hàng loạt meme coin tiềm năng đã giúp nhà đầu tư đổi đời chỉ sau vài giờ. FRANKLIN là ví dụ điển hình – một nhà đầu tư chỉ bỏ 50 USD nhưng đã thu về 57.400 USD.

Một người khác đầu tư 2.120 USD nhưng lại thu về 370.000 USD.

This wallet is now over $370,000 in profit on $Franklin after buying $2,120. pic.twitter.com/WMHRk1pb9m — Kakashi (@kkashi_yt) December 9, 2025

Không chỉ FRANKLIN, nhiều meme coin khác cũng đang tạo ra các cú nổ lớn. Một “meme coin hunter” thậm chí đã biến 182 USD thành 1,5 triệu USD nhờ WOJAK.

Dưới đây là những meme coin tiềm năng được xem là lựa chọn tốt nhất hiện nay.

Pudgy Penguins (PENGU)

PENGU hiện đứng đầu danh sách nhờ hàng loạt tín hiệu kỹ thuật cực mạnh: breakout đa tuần, RSI thoát xu hướng giảm kéo dài.

Don't sleep on $PENGU. It could be one of the fastest to recover. Run it back! pic.twitter.com/XzmC0ctVMt — Ali (@ali_charts) December 9, 2025

Chuyên gia Ali Martinez cũng nhấn mạnh PENGU đang di chuyển trong mô hình tam giác tăng. Nếu phá vỡ cạnh trên, giá có thể tăng tới vùng Fib 1.618 tại 0,19 USD — tương đương mức 17 lần so với hiện tại.

PENGU cũng có tương quan rất mạnh với Solana. Với kỳ vọng SOL lập ATH mới vào đầu 2026, PENGU đang trở thành meme coin tiềm năng sáng giá cho lợi nhuận lớn.

Floki (FLOKI)

Floki – một trong những OG meme coin – đang cho thấy sức mạnh vượt trội so với phần còn lại của thị trường.

Giá FLOKI tăng 4% trong 24 giờ qua dù đa số meme coin đều giảm. Điều này phản ánh lực cầu mạnh trong bối cảnh dòng tiền vẫn dè dặt.

FLOKI hiện giao dịch ở mức 0,000049 USD, vốn hóa khoảng 470 triệu USD — vẫn thấp hơn 85% so với đỉnh cũ. Theo phân tích từ Captain Faibik, FLOKI đã phá đường trendline giảm kéo dài nhiều tháng, mở ra khả năng tăng 50% trong vài ngày tới.

Maxi Doge (MAXI)

Maxi Doge là meme coin tiềm năng tiếp theo đang thu hút sự chú ý. Đây là phiên bản “degen Dogecoin”, mang phong cách mạnh mẽ, châm biếm và hướng tới những trader thích “1000x trade.”

You cannot defeat my two can style pic.twitter.com/m9WmusxQES — MaxiDoge (@MaxiDoge_) December 7, 2025

MAXI được yêu thích nhờ:

Tokenomics phi tập trung



Hợp đồng thông minh đã được audit



APY staking cao (72%)



Branding cực kỳ meme-friendly và dễ viral



Presale của dự án đã thu về 4,29 triệu USD, cho thấy cá voi đang tích lũy mạnh. Giá presale hiện là 0,000272 USD.

Truy cập Maxi Doge

Pepenode (PEPENODE)

Pepenode đưa meme coin lên một tầm cao mới với cơ chế Mine-to-Earn — mô phỏng đào coin ngay trong trình duyệt.

Whatever it takes to get the Node Upgrade. 🔥⛏https://t.co/FaKIaBpf4I pic.twitter.com/oxKHfS1QBY — PEPENODE (@pepenode_io) December 1, 2025

Người dùng có thể:

Triển khai Miner Nodes



Xây “phòng server” ảo



Nâng cấp dàn đào để tăng sức mạnh



Mỗi lần upgrade sẽ đốt 1 phần token, giúp tạo áp lực giảm nguồn cung.

Phần thưởng không chỉ từ PEPENODE mà còn từ các meme coin khác như PEPE và Fartcoin.

Presale đã vượt 2 triệu USD, người mua còn có thể staking nhận hơn 500% APY.

Truy cập Pepenode

Bitcoin Hyper (HYPER)

Bitcoin Hyper là cái tên tiếp theo được chuyên gia đánh giá là meme coin tiềm năng, dù bản chất là token của Layer-2 Bitcoin.

Cleanup crew? No… Hyper is here to upgrade the whole environment. ⚡️🔥https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/9zUpZwb29K — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) December 8, 2025

Dự án đã huy động hơn 29 triệu USD, với nhiều giao dịch “khủng” lên đến 650.000 USD trên Etherscan.

HYPER được xem là “Layer-2 Solana trên Bitcoin”, hướng tới:

Mở rộng DeFi trên BTC



Tích hợp meme coin



Thanh toán siêu nhanh



Gas gần như bằng 0



Với staking 40% APY và định hướng trở thành trung tâm Layer-2 của BTC, HYPER đang được nhiều nhà đầu tư coi là kèo 10x trong thời gian tới.

Truy cập Bitcoin Hyper