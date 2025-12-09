Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Thị trường meme coin đang cho thấy nhiều tín hiệu tăng giá rõ rệt khi đợt biến động cuối tuần kết thúc.

Giá Bitcoin đã lấy lại mốc 91.000 USD, trong khi cặp ETHBTC cũng tiếp tục tăng – tạo ra bối cảnh hoàn hảo cho altcoin.

Dữ liệu on-chain cho thấy cá voi đang tích lũy tài sản kỹ thuật số, chuẩn bị cho dòng vốn mới đổ vào sau khi Fed cắt giảm lãi suất và chấm dứt thắt chặt định lượng. Đây là môi trường lý tưởng cho Meme coin tiềm năng, vốn cực kỳ nhạy với thanh khoản.

Cả token Solana lẫn Ethereum đều nằm trong nhóm best meme coins to buy, đặc biệt là những đồng sắp phá vỡ kháng cự quan trọng.

Trong khi đó, meme coin vốn hóa thấp tiếp tục mang lại lợi nhuận vượt trội. Chỉ tuần trước, một nhà đầu tư FRANKLIN đã biến 716 USD thành 162.000 USD.

SPX6900 (SPX)

SPX6900 tiếp tục cho thấy tiềm năng trở thành một trong những meme coin tốt nhất để mua ở thời điểm hiện tại.

SPX đã phá vỡ đường xu hướng giảm nhiều tuần vào tháng 11 và tạo phân kỳ tăng với RSI – hai tín hiệu kỹ thuật mạnh mẽ nhất.

Kể từ đó, SPX đã tăng đáng kể khi nhà đầu tư đổ vào mua. Dù có điều chỉnh vào cuối tuần, SPX vẫn hình thành đáy cao hơn, cho thấy cấu trúc tăng vẫn còn nguyên vẹn.

Mốc 0,92 USD hiện là vùng kháng cự cần vượt qua. Nếu giá phá lên trên, đây sẽ là tín hiệu cực mạnh cho nhà đầu tư đang đứng ngoài, khả năng cao sẽ kích hoạt một đợt bùng nổ mạnh.

Đáng chú ý, meme coin Solana như SPX6900 vẫn có tương quan cao với giá SOL. Nhờ lực mua đến từ các SOL ETF mới, đã thu hút hơn 638 triệu USD dòng tiền, Solana đang sẵn sàng cho một đợt tăng mới.

Đây là môi trường hoàn hảo cho SPX.

Pepe (PEPE)

Meme coin ếch nổi tiếng này đang tiến gần đến một đợt bull run mạnh như thường lệ.

Giá PEPE tăng 3,45% trong 24 giờ qua, vốn hóa đạt 1,95 tỷ USD. Khối lượng giao dịch cũng tăng 50% trong ngày – dấu hiệu rõ ràng cho thấy lực mua đang tăng trở lại.

Đầu tháng này, RSI của PEPE chạm vùng quá bán và tạo phân kỳ tăng – tín hiệu cạn cung và chuẩn bị cho áp lực mua mới.

Tương tự SPX gắn với Solana, Pepe được giới đầu tư “smart money” xem là một khoản đặt cược beta theo Ethereum.

ETHBTC đang breakout, nguồn cung ETH giảm xuống mức thấp nhất trong 10 năm, cộng với nhu cầu mua của các tổ chức treasury – tất cả đều đẩy ETH vào vùng chuẩn bị cho một cú bứt phá mạnh. Điều này mở đường cho PEPE tiến tới ATH mới.

Một cú phá 50 USD sẽ là tín hiệu mua cực lớn.

Fartcoin (FARTCOIN)

Fartcoin tiếp tục là một trong những meme coin nóng nhất trên thị trường.

Token này đang ở ngay vùng breakout quan trọng nhất trên toàn bộ biểu đồ giá. Nếu giá vượt và biến mốc 0,40 USD từ kháng cự thành hỗ trợ, Fartcoin có thể tăng vọt lên 1 USD hoặc hơn. ATH mới hoàn toàn có thể xảy ra.

Giá Fartcoin hiện ở 0,40 USD, vốn hóa 400 triệu USD. Một đợt tăng tới ATH sẽ mang lại lợi nhuận hơn 5x cho nhà đầu tư vào thời điểm hiện tại.

Fartcoin thường được xem là chỉ báo dẫn dắt cho toàn thị trường crypto. Nếu FARTCOIN phá vỡ kháng cự và chạy lên, nhiều altcoin khác sẽ theo sau.

Pepenode (PEPENODE)

Pepenode là một Meme coin tiềm năng vốn hóa thấp đang tạo dấu ấn riêng trong hệ frog-meme, nhờ kết hợp giữa thương hiệu vui nhộn và mô hình kiếm tiền thực tế.

Thay vì tồn tại chỉ dựa vào hype, Pepenode mang đến hệ thống Mine-to-Earn ảo, nơi người dùng triển khai Miner Node, mở rộng phòng server kỹ thuật số và nâng cấp để tăng hiệu suất.

Tất cả diễn ra ngay trong trình duyệt, không cần phần cứng hay kiến thức kỹ thuật. Cơ chế burn tự động giúp giảm lượng token lưu thông, tăng sự khan hiếm theo thời gian. Người chơi không chỉ nhận PEPENODE mà còn được thưởng thêm các tài sản meme nổi bật như Pepe và Fartcoin.

Nhờ sự kết hợp giữa hype và utility, Pepenode đã huy động được hơn 2 triệu USD trong presale.

Nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng stake token và nhận lợi nhuận trên 500% APR. Không ngạc nhiên khi nhiều chuyên gia dự đoán Pepenode có thể trở thành meme coin 100x tiếp theo.

Maxi Doge (MAXI)

Maxi Doge là cái tên cuối trong danh sách meme coin đáng mua nhất thời điểm này.

Đúng như tên gọi, MAXI là meme coin chủ đề chó, lấy cảm hứng từ lối sống “degen” của crypto.

Maxi Doge khai thác sự hài hước hoang dại của crypto Twitter, kết hợp hình ảnh Red Bull, kính pixel, và các biểu tượng đậm chất degen. Nó không cố gắng thay đổi thị trường – nó chế giễu thị trường và chạy thẳng vào sự hỗn loạn. Đây là lý do khiến MAXI trở thành một trong những token dễ lan truyền nhất.

Giống như Fartcoin và Just A Chill Guy, Maxi Doge là meme coin mang lại tiếng cười – yếu tố quan trọng giúp một meme coin thành công khi thị trường bullrun trở lại.

Etherscan đã ghi nhận nhiều giao dịch mua trị giá sáu con số, và MAXI đã huy động gần 5 triệu USD trong presale.

Nhờ staking cao, vốn hóa thấp và tokenomics phi tập trung, Maxi Doge đáp ứng đầy đủ tiêu chí của một meme coin tiềm năng có thể tăng 10x trong vài tuần tới.

