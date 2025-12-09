Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Najnovejša napoved podjetja za ceno Bitcoina določa ciljno vrednost 150.000 dolarjev do leta 2026 v okviru tistega, kar analitiki opisujejo kot »Bitcoin Bull Run«.

Bernstein, globalno raziskovalno in posredniško podjetje, ki upravlja s premoženjem v vrednosti več kot 790 milijard dolarjev, je razglasilo konec tradicionalnega štiriletnega kriptovalutnega cikla.

Konec štiriletnega cikla in politika Fed-a

Po besedah Matthew Sigela, vodje raziskav digitalnih sredstev pri VanEck, je Bernstein izjavil, da po nedavni korekciji trga »verjamemo, da je cikel Bitcoina prekinil štiriletni vzorec in se zdaj nahaja v podaljšanem ciklu rasti.

V katerem bolj vztrajno institucionalno nakupovanje izravnava paniko med malimi vlagatelji«.

Kljub približno 30-odstotni korekciji Bitcoina, ki se je začela v začetku oktobra, je upravitelj premoženja opazil le približno 5-odstotni odtok prek ETF-jev, kar je izrazit pokazatelj institucionalnega prepričanja.

Bernstein pričakuje, da bo Bitcoin kmalu nadaljeval svoj vzpon s ciljem 150.000 dolarjev v letu 2026 in potencialnim vrhuncem cikla v letu 2027 pri 200.000 dolarjih.

„Naša dolgoročna ciljna cena Bitcoina za leto 2033 ostaja približno 1.000.000 dolarjev,“ je dodal Bernstein.

Analitiki iz London Crypto Club predlagajo, da bi povečanje likvidnosti s strani Fed v sredo lahko služilo kot močan katalizator, ki bi lahko povzročilo „močno povečanje“ največje kriptovalute na svetu.

V svoji najnovejši analizi je razkril, da David Brickell in Chris Mills menita, da je centralna banka v položaju, da prinese „golobje presenečenje“.

„Prehajamo v nadaljevanje cikla zniževanja obrestnih mer, ki ga spremlja širitev bilance stanja, saj Fed dejansko vklaplja tiskalnike denarja, da bi monetiziral primanjkljaj,“ sta napisala.

„To je močan strukturni val, proti kateremu se bomo morali boriti v novem letu.“

Napoved cene Bitcoina: tehnična struktura ostaja optimistična nad 78.000 USD

Tedenski grafik prikazuje, da se Bitcoin drži nad kritično ravnjo podpore 78.000 USD, ki ločuje globlji padec medvedjega trga od nadaljevanja makroekonomskega vzpona.

Cena je nedavno močno padla, vendar se je stabilizirala blizu 20-tedenskega SMA, medtem ko 50-tedenski SMA še naprej narašča, kar kaže, da dolgoročni trend kljub popravku ostaja nespremenjen.

Zagon RSI se je znatno ohladil na sredino 40-ih, kar odraža ponastavitev iz prekomernih nakupov, ne da bi dosegel ekstremne ravni prekomernega prodajanja, ki so bile opazne na dnu večjih ciklov.

Dokler Bitcoin ohranja raven 78.000 dolarjev, struktura kaže na konsolidacijo znotraj večjega cikla rasti.

Okrevanje nad 102.000 USD bi pokazalo obnovljeno moč, medtem ko bi preboj odpornega območja 108.000 USD potrdil podaljšanje v nove višine.

