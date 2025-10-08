Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

De Bitcoin (BTC) spot ETF volumes bereiken een nieuw record van $7,5 miljard. Dit suggereert dat de institutionele interesse in de cryptoleider blijft toenemen. Volgens crypto analist Ash Crypto stijgt de Bitcoin koers binnenkort voorbij de $150K. Wat gaat Bitcoin doen? En waarom kan de nieuwe layer-2 op Bitcoin, genaamd Bitcoin Hyper ($HYPER), hier enorm van profiteren?

Bitcoin nieuws: Nieuwe ATH Bitcoin ETF volumes – Ontploft de BTC koers?

Crypto analist Ash Crypto (@Ashcryptoreal) richtte zich gisteren op X om zijn 2 miljoen volgers op de hoogte te brengen van een nieuw record in de Bitcoin spot ETF’s. De dag werd namelijk afgesloten met een volume van $7,5 miljard.

💥BREAKING: BITCOIN SPOT ETF

VOLUME HIT $7.5 BILLION TODAY. INSTITUTIONAL FOMO IS HERE 🔥 I THINK $150K- $180K IS COMING !! pic.twitter.com/199ubXQOaC — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) October 7, 2025

Volgens Ash Crypto is dit een signaal dat de Bitcoin koers nieuwe hoogtes gaat bereiken en duidt daarbij op de waardes $150K tot $180K. De ETF volumes laten namelijk zien dat er FOMO heerst onder institutionele investeerders.

Institutionele interesse veroorzaakt nieuwe hoogtes Bitcoin koers

Terwijl Ripple (XRP) institutionele investeerders probeert aan te trekken door een traditionele bank te worden, richten velen zich nog altijd op Bitcoin. De hoge ETF volumes wijzen er immers op dat de institutionele interesse in BTC groeit. ETF’s zijn namelijk producten die worden uitgegeven door asset managers, zoals BlackRock, Grayscale en Fidelity. Het klantenbestand van deze bedrijven zijn met name traditionele en institutionele investeerders die het beheer van hun assets uitbesteden aan asset managers.

Wanneer de volumes hoog zijn, betekent dat niet direct dat er ook meer gekocht wordt. Het betreft immers ook de verkochte producten. Hogere volumes wijzen er echter wel op dat er meerdere partijen tegelijkertijd actief zijn en dat het dus niet een enkeling is die hun assets traden. Dit illustreert dat er belangstelling is, ook als er sprake is van verkopen.

Daarnaast is het ook de combinatie van hoge volumes en hoge instroom die erop wijzen dat de interesse in de veelbelovende crypto groeit. Volgens gegevens van SoSoValue staat de netinflow al 6 dagen achter elkaar in het groen.

Wat gaat Bitcoin doen?

Op het moment van schrijven handelt BTC op een waarde van $122.322 en maakt daarmee een lichte daling ten opzichte van een dag geleden met 0,82%. Met de groeiende institutionele interesse krijgt de cryptoleider langzaam maar zeker een behoorlijke kapitaalinjectie.

Volgens Ash Crypto is de Bitcoin koers nu onderweg naar $150K tot $180K. Dit is een 23% tot 48% stijging van de huidige waarde. Gezien de 96% koersstijging over het afgelopen jaar gemeten, is dat geen wilde gok. Oktober is daarbij vaak een maand van hoge rendementen voor Bitcoin, dus de rally kan deze maand nog ingezet worden.

De Relative Strength Index (RSI) van 63 suggereert dat Bitcoin in een gezonde stijgende lijn zit. Een waarde van 50 is gemiddeld en een waarde van 70 is bullish. Maandag werd er al een nieuwe all-time high bereikt in de koers van $126.198. BTC komt daarmee steeds dichter bij de $130K grens. De verwachting is dat de rally dan gaat beginnen.

Deze rally wordt mogelijk extra aangedreven door een nieuw Layer-2 project op de blockchain van Bitcoin, genaamd Bitcoin Hyper ($HYPER). Dit project stopt BTC Finance immers in een nieuw jasje waardoor het netwerk nog aantrekkelijker wordt voor institutionele partijen.

Wanneer Bitcoin vervolgens stijgt, dan stijgt de rest van de markt vaak mee. Bitcoin Hyper profiteert echter mogelijk het meest van de hoge ETF volumes en de komende Bitcoin bull run.

Bitcoin Hyper profiteert van hoge volumes en Bitcoin rally

Bekleedt pepe met een oranje pakje en een mooie blauwe cape en je hebt een vrolijke nieuwe meme coin. Bitcoin Hyper is echter niet zomaar een grappig project, het is de allersnelste layer op het netwerk van Bitcoin. Ja, je hoort het juist. Dit project is een Layer-2 dat gebouwd werd op Bitcoin en het is razendsnel.

Tot nu toe staat Bitcoin vooral bekend om de top veiligheid van het netwerk, maar het is ook vrij traag en kent het vrij hoge fees. Dit is ook de reden dat het netwerk geen dApps kent. Bitcoin Hyper brengt hier echter verandering in.

Dit nieuwe project integreert de Solana Virtual Machine (SVM). Hiermee brengt het schaalbaarheid, snelheid en smart contracts naar het ecosysteem van Bitcoin. Daarnaast introduceert Bitcoin Hyper ook een Canonical Bridge. Hiermee interacteert BTC Hyper met het netwerk van Bitcoin. Hiermee kun je BTC omzetten in de nieuwe crypto $HYPER om binnen het ecosysteem te gebruiken en ook weer gemakkelijk terugzetten.

Met deze nieuwe L2 kun je vertrouwen op de veiligheid en het bekende Proof-of-Work protocol van Bitcoin. Dit alles met de hoge snelheden en lage kosten die we gewend zijn Solana.

Op dit moment is de presale van dit project nog gaande en er is al $22,6 miljoen opgehaald. De verwachting is dat dit project nog veel meer succes kan behalen als het eenmaal gelanceerd wordt op de exchanges. Al helemaal met de groeiende institutionele interesse in het netwerk van Bitcoin. Wacht daarom niet langer en bemachtig jouw $HYPER tokens vandaag nog voor $0,013085 per stuk.

