Thị trường Layer-2 của Bitcoin đã tụt lại phía sau Ethereum trong nhiều năm. Arbitrum, Optimism và Base đã thu hút hàng tỷ TVL và xây dựng được một hệ sinh thái DeFi hoàn chỉnh, trong khi Bitcoin chủ yếu vẫn chỉ được xem như một tài sản lưu trữ giá trị. Bitcoin rất an toàn nhưng chậm, phí cao và gần như tách biệt hoàn toàn khỏi khả năng lập trình – yếu tố đang thúc đẩy đổi mới trong ngành crypto hiện nay.

Bitcoin Hyper (HYPER) đang tìm cách thay đổi điều đó. Dự án này xây dựng một Layer-2 theo phong cách Solana trên Bitcoin, hứa hẹn tốc độ giao dịch nhanh hơn, phí thấp hơn và mang lại tiện ích DeFi thực sự mà không làm mất đi cấu trúc bảo mật của Bitcoin.

Đội ngũ phát triển đã huy động hơn 29.1 triệu USD thông qua presale token HYPER – và đà tăng trưởng sớm này khiến một số chuyên gia đánh giá Bitcoin Hyper có thể trở thành một altcoin tốt nhất để mua trước khi ra mắt chính thức.

Điểm độc đáo của Layer-2 Bitcoin Hyper là gì?

Bitcoin Hyper là một blockchain riêng hoạt động song song với Bitcoin và sau đó đồng bộ trạng thái cuối cùng lên Bitcoin mainnet. Nó giống như một “làn cao tốc” chạy song hành giúp giảm tải cho mạng chính.

Nhờ vậy, Bitcoin Hyper giữ nguyên khả năng bảo mật của Bitcoin nhưng bổ sung tốc độ và tính lập trình bằng cách xử lý các tác vụ nặng ở Layer-2. Vậy điều này mang lại lợi ích gì cho người dùng phổ thông?

Người dùng khóa BTC trên mainnet thông qua cầu nối hai chiều và sau khoảng một đến hai phút sẽ nhận được Wrapped BTC (WBTC) trên chuỗi Bitcoin Hyper. Tại đây, họ có thể swap, cho vay hoặc stake WBTC với tốc độ và mức phí tương tự Solana.

Mạng lưới sử dụng Solana Virtual Machine (SVM) tùy chỉnh để xử lý giao dịch song song, cho phép thông lượng rất cao mà không gặp các điểm nghẽn thường thấy trên Bitcoin. Theo whitepaper, TPS có thể đạt đến hàng chục nghìn.

Token HYPER – Lý do dự án đã huy động 29.1 triệu USD

HYPER là token “nhiên liệu” của mạng Bitcoin Hyper. Mọi giao dịch, triển khai hợp đồng thông minh và hoạt động DeFi đều cần HYPER, tương tự phí gas trên Ethereum hoặc Solana. Đây cũng là token staking, cho phép nhà đầu tư khóa HYPER để nhận APY động, hiện ước tính khoảng 40%.

Cleanup crew? No… Hyper is here to upgrade the whole environment. ⚡️🔥https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/9zUpZwb29K — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) December 8, 2025

Tokenomics phân bổ 21 tỷ HYPER cho phát triển, quỹ dự trữ, marketing, phần thưởng staking và thanh khoản niêm yết. Hiện tại, cách duy nhất để sở hữu HYPER là thông qua presale.

Presale đã huy động hơn 29.1 triệu USD với giá token hiện tại là 0.013395 USD. Chuyên gia Borch Crypto gần đây cũng khen ngợi dự án, nhấn mạnh câu chuyện Bitcoin Layer-2 và lợi suất staking cao là hai động lực chính thúc đẩy nhu cầu. Các trang theo dõi như CoinSniper và ICOBench cũng đưa HYPER vào bảng xếp hạng của họ. Điều này đã giúp cộng đồng Telegram của Bitcoin Hyper tăng lên hơn 7.700 thành viên.

Truy cập Bitcoin Hyper

Vì sao nhiều chuyên gia tin HYPER có thể trở thành altcoin tốt nhất để mua lúc này?

Bitcoin Hyper đã vượt qua các cuộc kiểm toán hợp đồng thông minh của Coinsult và SpyWolf. Các kiểm toán này xác nhận logic kỹ thuật, giới hạn nguồn cung và loại bỏ các lỗ hổng rủi ro nghiêm trọng – điều quan trọng đối với việc niêm yết trên sàn và hệ thống ví.

Roadmap của dự án kéo dài đến giữa năm 2026. Hiện presale và ứng dụng staking đã hoạt động, với kế hoạch Token Generation Event (TGE) và niêm yết DEX trong năm 2026, gần thời điểm ra mắt mainnet.

Sau đó, đội ngũ sẽ kích hoạt cầu BTC hoàn chỉnh, mở chương trình tài trợ cho nhà phát triển và hướng tới thiết lập DAO để cộng đồng quản trị. Đây sẽ là bước chuyển giao quyền lực sang người dùng.

Lộ trình rõ ràng giúp nhà đầu tư theo dõi tiến độ và đánh giá đội ngũ. Nếu dự án thực hiện đúng cam kết, Bitcoin Hyper có thể trở thành một altcoin tốt nhất để mua trong giai đoạn hiện tại.