Sytuacja Bitcoina ponownie wprowadza w niepokój jego posiadaczy. Choć w ostatnich tygodniach utrzymuje się w okolicach 110 000 dolarów, analitycy ostrzegają, że być może to nie koniec spadków i kłopotów najpopularniejszej kryptowaluty.

Dane on-chain pokazują, że coraz więcej długoterminowych posiadaczy decyduje się na realizację zysków. Bezsprzecznie Bitcoin pod presją sprzedażową z pewnością utrudni odbicie się rynku.

Sprzedaż starych portfeli tłumi odbicie Bitcoina

Analizy rynkowe wskazują, że zrealizowane zyski sięgają aż 1,7 miliarda dolarów dziennie. Dodatkowo do obiegu wracają monety z tzw. uśpionych portfeli o wartości niemal 2,9 miliarda dolarów. To sygnałł, że część weteranów rynku postanowiła skorzystać z okazji, by zamknąć pozycje po latach wzrostów.

The sheer volume of sell-side pressure from existing Bitcoin holders is **still** not widely appreciated, but it has been THE source of resistance. Not manipulation, not paper Bitcoin, not suppression. Just good old fashioned sellers. Also, it won’t become irrelevant. https://t.co/4QnfCn2f7w pic.twitter.com/YiK7gtjkzj — _Checkmate 🟠🔑⚡☢️🛢️ (@_Checkmatey_) October 19, 2025



Analityk James Check podkreślił, że obecne spadki nie mają nic wspólnego z manipulacjami rynkowymi ani z tzw. papierowym Bitcoinem. Jego zdaniem to po prostu naturalna fala sprzedaży.

To po prostu starzy, dobrzy sprzedający.

Zauważył Check, dodając, że właśnie ta fala realizacji zysków.

Stała się źródłem oporu, które powstrzymuje Bitcoina przed dalszym wzrostem.

Dane z łańcucha bloków potwierdzają jego obserwacje – średni wiek wydawanych monet rośnie, co oznacza, że to głównie doświadczeni inwestorzy, a nie krótkoterminowi spekulanci, wycofują swoje środki z rynku.

Kapitał przepływa z rąk „OGs” do instytucji

Znany inwestor Will Clemente zauważył, że ostatnie miesiące to okres przejściowy, w którym monety przechodzą z rąk tzw. OGs, czyli najstarszych posiadaczy, do instytucjonalnych nabywców.

Ta dynamika w nadchodzących latach przestanie mieć większe znaczenie – powiedział, sugerując, że stabilne zaangażowanie tradycyjnych instytucji może w dłuższej perspektywie wzmocnić strukturę rynku.

Podobnego zdania jest Mike Novogratz, CEO Galaxy Digital, który w rozmowie z Raoulem Palem przyznał, że wielu inwestorów po prostu realizuje długoletnie zyski.

Jest wielu ludzi, którzy byli w Bitcoinie od lat i w końcu postanowili: chcę coś kupić – mówił, dodając, że część jego znajomych kupiła za zyski luksusowe jachty czy nawet udziały w klubach sportowych.

Kluczowe wsparcie i psychologiczna granica 110 000 dolarów

Pomimo presji sprzedażowej Bitcoin nadal utrzymuje kluczowe wsparcie w rejonie 108 700 dolarów.

Analityk Rekt Capital podkreśla, że stabilizacja powyżej tego poziomu może otworzyć drogę do ponownego testu 120 000 dolarów. Bariera przy 110 000 jednak wciąż pozostaje silna.

Sytuacja BTC spowodowała, że rynek podzielił się na tych, którzy realizują zyski oraz na cierpliwie czekających na kolejny impuls wzrostowy.

Indeks Strachu i Chciwości sygnalizuje ekstremalny pesymizm

W ciągu zaledwie tygodnia nastroje inwestorów zmieniły się diametralnie. Według danych serwisu Alternative.me, Fear & Greed Index spadł z poziomu 64 (chciwość) do 22, co oznacza strefę „ekstremalnego strachu”. Z kolei indeks CoinMarketCap obniżył się z 54 do 28 punktów.

Jednocześnie złoto wystrzeliło na rekordowe poziomy powyżej 4 230 dolarów za uncję. Ta tendencja pokazuje, że część inwestorów szuka bezpieczeństwa poza rynkiem kryptowalut.

Dodatkowym czynnikiem niepokoju okazały się napięcia handlowe pomiędzy USA a Chinami.

Z danych wynika również, że długoterminowi inwestorzy sprzedali w ostatnim miesiącu aż 265 700 BTC, co stanowi największy odpływ od stycznia.

Trader Tony „The Bull” Severino ocenił, że najbliższe 100 dni może zadecydować, czy Bitcoin wejdzie w fazę parabolicznego wzrostu, czy zakończy aktualny cykl hossy.

Bitcoin Hyper – nowa warstwa przyszłości Bitcoina?

Mimo niepewności na rynku, ciągle pojawiają nowe projekty, które mają potencjał zmienić rynek. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się przedsięwzięcia mające na celu ulepszenie ekosystemu Bitcoina. Jednym z nich jest Bitcoin Hyper. To pierwsze w historii rozwiązanie warstwy 2 dla sieci BTC.

Projekt ten wprowadza token $HYPER, który pełni rolę paliwa całego ekosystemu. Jego główne cele to:

przyspieszenie transakcji,

obniżenie kosztów,

umożliwienie wykorzystania smart kontraktów, zdecentralizowanych aplikacji i memecoinów w środowisku Bitcoina.

Dzięki temu Bitcoin Hyper otwiera przed użytkownikami możliwości, które do tej pory zarezerwowane były dla sieci takich jak Ethereum czy Solana.

Aktualnie 1 $HYPER kosztuje 0,013145 USD. W samej przedsprzedaży projekt zebrał już zawrotne 24 miliony dolarów.

Bitcoin Hyper działa w oparciu o Solana Virtual Machine oraz technologię zero-knowledge proofs. Wspomniane aspekty zapewniają wysoką skalowalność i bezpieczeństwo. Cały proces umożliwia też konwersję BTC na warstwie 2 i wykonywanie błyskawicznych transakcji, które są potem rozliczane w sieci głównej.

Dlaczego inwestorzy zwracają uwagę na Bitcoin Hyper?

Choć rynek Bitcoina chwilowo przeżywa spowolnienie, wielu ekspertów uważa, że właśnie teraz warto przyjrzeć się projektom infrastrukturalnym, jak Bitcoin Hyper. Według niektórych inwestorów mogą one zyskać w przyszłych cyklach.

Projekt jest często określany przez analityków jako technologiczny brakujący element Bitcoina. Rozwiązuje on jego największe ograniczenia, czyli powolne transakcje i brak wsparcia dla smart kontraktów.

Niektórzy inwestorzy postrzegają $HYPER jako jedną z najlepszych przedsprzedaży kryptowalut w nadchodzących miesiącach, zwłaszcza że presale oferuje atrakcyjne warunki i możliwość stakingu z wysokim zwrotem.

Bezpieczeństwo i przejrzystość

Zaufanie w świecie kryptowalut buduje się poprzez audyty i transparentność. Wspomniane elementy są filarem Bitcoin Hyper.

Smart kontrakty projektu zostały sprawdzone przez SolidProof i Coinsult, a mechanizm tzw. canonical bridge opiera się na kryptograficznych dowodach i podpisach progowych.

Dzięki temu użytkownicy zachowują pełną kontrolę nad swoimi BTC i nie muszą powierzać ich stronom trzecim. Połączenie bezpieczeństwa i innowacji sprawia, że coraz więcej inwestorów rozważa dodanie $HYPER do swojego portfela, obok innych aktywów, gdy zastanawiają się jakie altcoiny kupić w 2025 roku.

Bitcoin i przyszłość ekosystemu

Wielu analityków podkreśla, że bieżący spadek nastrojów nie musi oznaczać końca hossy. Dla cierpliwych inwestorów może to być wręcz okazja, by zająć pozycję przed kolejną falą wzrostów.

Aby rynek kryptowalut wszedł w nową erę, potrzebne są technologie, które poprawią jego użyteczność i wydajność.

Bitcoin Hyper ma realną szansę odegrać tu kluczową rolę. Łączy solidne fundamenty Bitcoina z elastycznością nowoczesnych łańcuchów, oferując użytkownikom większe możliwości przy zachowaniu bezpieczeństwa sieci.