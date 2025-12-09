Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Bitcoin đã trải qua một quý 4 năm 2025 đầy biến động, khi giá đạt đỉnh ATH 126.000 USD rồi nhanh chóng giảm xuống dưới 90.000 USD. Giờ đây, toàn bộ sự chú ý đang chuyển sang năm 2026, khi các chuyên gia lớn lần lượt công bố dự báo của họ.

Trong số những dự đoán sớm nhất là phân tích từ chuyên gia Jacob Bury, sau khi Grant Cardone đăng tải một bài viết trên X hỏi cộng đồng về thời điểm Bitcoin có thể đạt 180.000 USD.

Trong phản hồi của mình, Jacob dự báo rằng BTC có thể đạt mức đó trong chu kỳ tiếp theo, nhưng trước tiên cần tạo đáy quanh mức 65.000 USD vào năm 2026.

Next cycle probably, and that won't be the top! I expect bottoms in 2026 of $45-65k Tops in 2029/2030 of $250-350k Good luck people — Jacob Crypto Bury (@BuryCrypto) December 1, 2025

Lý do đằng sau dự báo này không quá xa lạ – biểu đồ BTC đang phản ánh lại mô hình chu kỳ bốn năm quen thuộc, vốn thường có giai đoạn điều chỉnh từ đỉnh xuống đáy khoảng 77%.

Sau đợt điều chỉnh sâu này thường là một giai đoạn “reset tự nhiên”, mở đường cho một chu kỳ tăng mới có thể đưa BTC lên những mức cao mới.

Dựa trên tất cả các yếu tố nền tảng đó, Jacob cho rằng sau khi tạo đáy 65.000 USD, BTC có thể chứng kiến đợt tăng bùng nổ, thậm chí có khả năng tiến tới mốc 350.000 USD vào năm 2030.

Những nhà đầu tư “smart money” đang chờ thời điểm tạo đáy này để mua vào chiến lược, nhằm tối ưu hóa lợi nhuận dài hạn, có thể cân nhắc sử dụng Best Wallet để lưu trữ tài sản an toàn.

Dự báo giá Bitcoin – Điều gì đang chờ đợi trong năm 2026?

Kỳ vọng Bitcoin kết thúc năm 2025 với giá sáu chữ số giờ gần như tan biến, khi BTC vẫn dao động quanh vùng 90.000 USD và biểu đồ cho thấy xu hướng giảm rõ rệt.

Đáng tiếc, xu hướng này dự kiến sẽ kéo dài trong phần lớn năm 2026, khi các tín hiệu kỹ thuật bắt đầu giống với chu kỳ đầu năm 2022 – thời điểm BTC từng giảm khoảng 77% từ đỉnh xuống đáy.

Các chuyên gia cũng đồng quan điểm với xu hướng giảm này. Trong video mới đăng trên YouTube (kênh hơn 57.000 người theo dõi), Jacob phân tích rằng BTC có khả năng sẽ trải qua biến động giảm mạnh trong năm 2026, nhưng không quá nghiêm trọng như chu kỳ 2022.

Đặc biệt, thay vì mức giảm 77% như trước, Jacob cho rằng mức giảm khoảng 50% là thực tế hơn, do mức độ biến động đã giảm và cá voi liên tục tích lũy.

Điều này đặt mục tiêu đáy khoảng 65.000 USD – được xem như điểm mua lý tưởng cho những nhà đầu tư đang đứng ngoài thị trường chờ cơ hội.

Thông thường, sau khi tạo đáy, thị trường sẽ có giai đoạn “thiết lập lại” và khởi động một chu kỳ tăng dài hạn mới có thể đưa BTC hướng tới mục tiêu 350.000 USD vào năm 2030.

Do đó, dù biến động giảm có thể kéo dài tới 2026, triển vọng dài hạn của BTC vẫn cực kỳ tích cực.

Thời điểm nào là tốt nhất để mua Bitcoin?

Nhiều dự báo từ các chuyên gia hàng đầu, bao gồm Jacob, cho thấy Bitcoin có thể tiếp tục biến động giảm trong năm tới.

Vì vậy, nhà đầu tư đứng ngoài thị trường có thể chờ giá điều chỉnh về vùng đáy dự kiến – vốn có thể mang lại điểm vào lệnh thuận lợi hơn khi bull run quay lại.

Dù nhà đầu tư quyết định mua ngay bây giờ hay chờ thêm, việc bảo vệ BTC trong ví an toàn là điều tối quan trọng.

Best Wallet là lựa chọn đáng tin cậy: ví tự quản (self-custodial), người dùng kiểm soát hoàn toàn tài sản, không yêu cầu KYC, và hỗ trợ đa chuỗi, cho phép mua, swap và giao dịch tài sản từ nhiều blockchain khác nhau.

Người dùng còn có thể kết nối các ví khác và quản lý toàn bộ token từ một giao diện duy nhất.

Đối với những ai có kế hoạch xoay vòng vốn từ BTC sang các đồng coin mới, Best Wallet hỗ trợ tính năng “Upcoming Tokens” – cực kỳ tiện lợi cho việc theo dõi dự án mới.

Sự kết hợp các tính năng này đã giúp Best Wallet trở thành ví crypto được ưa chuộng nhất năm 2025.

Jacob Crypto Bury – Nhà cung cấp tín hiệu uy tín giữa biến động thị trường

Dù thị trường crypto vẫn đang giảm, điều đó không có nghĩa là không có cơ hội. Thực tế, giai đoạn này là thời điểm tốt nhất để trader chuẩn bị cho lợi nhuận cao trong tương lai.

Đó là lý do việc tham gia các nhóm cung cấp tín hiệu uy tín như Jacob Crypto Bury trở nên quan trọng. Jacob nổi tiếng với khả năng phát hiện cơ hội mà nhiều người bỏ lỡ, khiến anh trở thành nguồn tín hiệu Bitcoin và altcoin được nhiều nhà đầu tư tin tưởng.

Trong những năm qua, nhiều tín hiệu của anh về Bitcoin đã giúp trader thực hiện giao dịch chính xác trong các thời điểm quan trọng.

Ngoài X và YouTube, Jacob còn quản lý cộng đồng tích cực trên Discord – nơi thành viên thường xuyên chia sẻ biểu đồ, ý tưởng giao dịch và cập nhật xu hướng thị trường theo thời gian thực.

Anh cũng có Patreon, cung cấp quyền truy cập vào tín hiệu độc quyền, chiến lược đòn bẩy và phân tích dự án có rủi ro cao nhưng lợi nhuận lớn.

Với tỷ lệ thành công cao, không ngạc nhiên khi Jacob có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng crypto. Những ai muốn học theo phương pháp giao dịch của anh, đặc biệt trong giai đoạn thị trường biến động, có thể tham gia các kênh của anh.