Le marché des crypto-monnaies est soumis à de fortes tensions. Passé sous la barre des 100 000 dollars, le Bitcoin a été mis à mal par l’incertitude économique provoquée par la nouvelle vague de droits de douane imposée par le président américain Donald Trump. Les investisseurs sont désormais sur les dents, observant avec anxiété la réaction des marchés mondiaux à la montée des tensions commerciales.

Les marchés financiers ont été ébranlés par la décision de Donald Trump d’imposer des droits de douane de 25 % sur les importations en provenance du Canada et du Mexique, ainsi que des droits de douane de 10 % sur les produits chinois.

Les pays concernés ont déjà réagi en prenant rapidement des mesures de rétorsion, ce qui laisse entrevoir la possibilité d’une véritable guerre commerciale. Outre une hausse des prix du pétrole brut, la réaction du marché des actions a été sévère, avec une nette baisse des contrats à terme sur les actions américaines.

Même le Bitcoin, qui est souvent considéré comme une protection contre la volatilité plus conventionnelle des marchés, n’a pas été épargné. La plus grande crypto-monnaie est tombée à son plus bas niveau en trois semaines, à près de 93 500 dollars.

Les investisseurs se sont retirés en réaction à l’incertitude croissante, et d’autres monnaies numériques importantes, comme l’Ethereum, ont également connu des baisses significatives.

La chute du cours du Bitcoin s’est accélérée en raison de l’incertitude économique croissante. Selon les données de Glassnode, les détenteurs à long terme réduisent leurs avoirs, ce qui indique un changement de sentiment. Le marché devient plus prudent et craintif, les analystes avertissant que de nouvelles baisses pourraient être imminentes.

Les investisseurs en Bitcoin surveillent de près le niveau de soutien de 90 000 dollars, car ils craignent qu’une chute importante en dessous de ce niveau n’entraîne une baisse des prix vers 80 000 dollars. Actuellement, le Bitcoin est en baisse d’environ 15 % par rapport au record de 109 350 dollars atteint le 20 janvier. Toutefois, les traders expérimentés considèrent ces corrections comme normales dans les marchés haussiers, où des reculs de l’ordre de 30 % sont courants.

La baisse ne fait cependant pas paniquer tout le monde. Robert Kiyosaki, célèbre investisseur et auteur financier, y voit une opportunité d’achat :

TRUMP TARRIFS BEGIN: Gold, silver, Bitcoin may crash. GOOD. Will buy more after prices crash. Real problem is DEBT….which will only get worse. CRASHES mean assets are on sale. Time to get richer.

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) January 31, 2025