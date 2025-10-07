Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

最近、ビットコインの価格が話題になっています。でも、主要な仮想通貨の中で、BNB（バイナンスコイン）の価格が最も上がりました。

2024年6月23日から、BNBの価格は大幅に上がっています。初めの価格は615ドルで、現在は1,247ドルに上がりました。多くの人が、BNBの価格がどのくらい上がるかを考えています。

BNBの価格が今までの最高値を超えたことは、注目されています。多くの人が、BNBが再び大幅に値上がりするかどうかを疑問に思っています。

BNBの価格予測について、AIチャットボット「Gemini（ジェミニ）」を調べました。Geminiは、Google検索と連携し、市場データをすぐに読み取れます。

次に、Geminiが示すBNBの目標価格と、購入を考えるべき仮想通貨について詳しく見ていきます。

Geminiが示すBNBの次なる目標は2,500ドル

Geminiによると、BNBの価格上昇は特定のパターンから始まりました。このパターンは、価格が一方向に上がる傾向があります。

BNBの価格が今も上がっている可能性が高いとGeminiは言います。Geminiは、BNBが今までの価格を超えた「未踏の領域」に入ったと考えています。

AIは、上昇トライアングルの幅を測り、ブレイクアウト後の目標価格を予測しました。結果、目標価格はおよそ2,500ドルとされました。

BNBへの直接投資は賢い選択かもしれません。でも、Geminiはもっと賢い方法を提案しています。低価で高利益のアルトコインと組み合わせることが推奨されています。

これにより、BNBの値上がりに合わせて、Q4の暗号資産市場ブームで利益を拡大できるようになります。

次に、Geminiが推奨する3つの仮想通貨を紹介します。

1. ビットコイン・ハイパー（Bitcoin Hyper／$HYPER） – 高速トランザクションとWeb3対応を実現する新しいレイヤー2

ビットコイン・ハイパー（Bitcoin Hyper／$HYPER）は、ビットコイン（Bitcoin）のブロックチェーン上に新しいレイヤー2（第2層）ソリューションを構築しているプロジェクトである。ソラナ・バーチャルマシン（Solana Virtual Machine／SVM）を統合することで、ビットコインが長年抱えてきた速度とスケーラビリティ（拡張性）の問題を解決することを目指している。

従来のビットコインはトランザクションを一つずつ処理していたが、$HYPERは並列処理（パラレル実行）を導入することで、1秒あたり7件しか処理できなかったトランザクション数を数千件へと大幅に引き上げる。

さらに、SVMの統合により、開発者はスマートコントラクトや分散型アプリケーション（dApps）をビットコイン上で直接構築できるようになる。これは従来のビットコインネットワークでは不可能だった機能である。

その結果、ビットコイン上に初めてWeb3環境が形成される。高速なDeFi（分散型金融）トレーディングアプリ、DAO（分散型自律組織）、ガバナンス、レンディング、ステーキング、そしてゲーム系dAppなど、あらゆるWeb3アプリが展開可能となる。

ただし、レイヤー1のビットコインをそのまま他のレイヤー2で使用することはできない。そのため、Bitcoin Hyperは分散型でカストディ（管理者）を持たない「カノニカルブリッジ（canonical bridge）」を提供している。

この仕組みでは、元のビットコインをロックし、同等の価値を持つ「ラップドトークン（wrapped token）」をミントして、Bitcoin Hyperのレイヤー2ネットワーク上で利用できるようにする。

このように、ビットコインの実用性を大幅に高めるという革新的なミッションを掲げるBitcoin Hyperは、2025年における最も注目すべき仮想通貨おすすめプレセールの一つとなっている。

プロジェクトはすでに2,210万ドル（約3億3,900万円）以上を調達しており、1トークンあたりの価格は現在も0.013075ドル（約2.03円）と低価格で購入可能である。

今後のビットコイン革命に参加したい投資家にとって、Bitcoin Hyperは有力な選択肢となり得る。Geminiの予測によると、現在100ドル（約15,300円）分の$HYPERを購入すれば、2025年末までに最大2,400ドル（約36万7,000円）に達する可能性があるという。

2. SUBBDトークン（$SUBBD） – AIツールを備えた暗号資産型コンテンツ制作プラットフォーム

SUBBDトークン（$SUBBD）は、オンラインコンテンツ産業の大幅な変革を目指しています。現在、8,500億ドル規模の業界は、不当なアカウント停止やクリエイター支援不足、手数料の高さなどの問題に直面しています。

SUBBDは、クリエイターから少額の手数料を徴収します。その代わりに、AIを利用した音声、動画、画像、プロフィール生成ツールを提供します。これにより、クリエイターは自動化された制作と管理が可能になり、ファンとの交流時間を増やすことができます。

また、SUBBDはファンにも魅力的な体験を提供します。$SUBBDトークンを購入すると、以下のような特典が得られます。

プレミアムコンテンツの閲覧、

お気に入りのクリエイターへのサブスクリプション登録、

チップや個別コンテンツのリクエスト送信、

保有量に応じた割引率の上昇、

ベータ版機能へのアクセスおよび投票権の付与（新規クリエイターの参加など）。

さらに、SUBBDトークンをステーキングすると、限定的な報酬が得られます。

初年度は20％の年利（APY）が提供されます。トップクリエイターによる限定ライブ配信や舞台裏コンテンツ、デイリー特典にもアクセス可能です。これらの特徴から、SUBBDは2025年に注目される仮想通貨おすすめプロジェクトの一つといえるでしょう。

3. ナブキャット（nubcat／$NUB） – 猫をテーマにした急成長中のミームコイン

ナブキャットは、上場後から下落していました。でも、2024年7月に1,000％以上上がりました。

その後、下降トライアングルを形成しました。このパターンは、強い上昇後に現れることが多いです。

10月6日、$NUBはこのパターンを破り、41％上昇しました。現在、直近の高値0.0615ドルまで再上昇する可能性があります。

nubcatとは何なのか、注目される理由は何なのか。Bitcoin HyperやSUBBDトークンと違い、$NUBには実用的な価値はありません。

トークノミクスやステーキングはありません。ただ、ユニークな「猫キャラクター」が魅力です。

$NUBはMEXCなどの取引所で購入できます。

まとめると、BNBが100％以上上昇する可能性がある今、注目すべきアルトコインはBitcoin Hyper、SUBBDトークン、nubcatです。