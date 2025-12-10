Bitcoin (BTC) ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ แถว 92,000 ดอลลาร์ ขณะที่ผู้คนต่างรอดูท่าทีจาก Federal Reserve (Fed) คืนนี้ ทั้งนี้ ที่น่าสนใจคือกระแสเงินทุนของนักลงทุนจำนวนมากกำลังเบนความสนใจไปที่ Bitcoin Hyper (HYPER) อย่างเห็นได้ชัด โดยยอดพรีเซลล่าสุดทะยานเฉียด 30 ล้านดอลลาร์แล้ว
แม้ BTC จะยังแกว่งตัวแบบไม่แน่ไม่นอนอยู่ แต่นักลงทุนรายย่อยและสายเก็งกำไรกลับมองว่า HYPER อาจเป็นตัวเร่งรอบใหม่ของระบบนิเวศ Bitcoin ในฐานะ Layer-2 ประสิทธิภาพสูงบน Solana Virtual Machine (SVM)
ทำไม Bitcoin ชะลอตัว? จับตาสัญญาณจาก Fed
ตลาดคริปโตกำลังจับตาการประชุม FOMC ในวันที่ 9-10 ธันวาคมนี้อย่างใกล้ชิด โดยคาดการณ์ว่ามีโอกาสถึง 85-87% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจหลายตัวเริ่มส่งสัญญาณอ่อนแรงลง ซึ่งโดยปกติแล้ว การลดดอกเบี้ยจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในตลาดและส่งผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin
อย่างไรก็ตาม ตลาดกลับยังไม่ตอบสนองเต็มที่ โดยกองทุน Bitcoin ETFs มีเงินไหลออกสุทธิกว่า 194 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และมีแรงขายเพิ่มอีก 64 ล้านดอลลาร์ในวันจันทร์ สวนทางกับบริษัท Strategy ที่เข้าซื้อ BTC เพิ่มมูลค่า 963 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์เดียว
ด้านราคา BTC เองก็ยังคงผันผวน หลังจากพุ่งแตะ 94,000 ดอลลาร์ ก็ย่อตัวกลับมาที่ 90,000 ดอลลาร์ และเคยร่วงลงไปถึง 88,000 ดอลลาร์ ซึ่งนักวิเคราะห์จาก K33 Research มองว่าเป็นเพียงความกังวลระยะสั้น และยังมีโอกาสฟื้นตัวช่วงปลายเดือน
เปิดตัว Bitcoin Hyper: Layer-2 ที่จะมาเปลี่ยนเกม
ในช่วงที่ตลาด Bitcoin ยังไม่เลือกทิศทางที่ชัดเจน เงินทุนจำนวนมากได้ไหลเข้าสู่โปรเจกต์ที่ถูกมองว่ามีบทบาทสำคัญต่ออนาคตของ Bitcoin นั่นคือ Bitcoin Hyper (HYPER) ซึ่งเป็นโปรเจกต์ Layer-2 ที่สร้างบน Solana Virtual Machine (SVM) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่รองรับแอปพลิเคชันความเร็วสูงระดับ Solana แต่ยังคงความปลอดภัยตามมาตรฐานของ Bitcoin
ฟีเจอร์เด่นของ HYPER คือสะพานเชื่อม (Bridge) ที่จะนำ BTC เข้ามาใช้งานบน Layer-2 ทำให้สามารถทำธุรกรรมได้รวดเร็วแทบจะในทันที
นอกจากนี้ โทเค็น HYPER ยังถูกออกแบบมาให้เป็นหัวใจของระบบนิเวศ โดยจะทำหน้าที่เป็นทั้งโทเค็นสำหรับจ่ายค่า Gas, ใช้ในการกำกับดูแล (Governance) และเป็นเหรียญสำหรับ Staking เมื่อเครือข่ายเปิดใช้งานจริง
วิเคราะห์ศักยภาพ HYPER เทียบชั้น Ethereum ยุคแรก?
นักลงทุนจำนวนไม่น้อยกำลังเปรียบเทียบ HYPER กับช่วงเริ่มต้นของ Ethereum ที่ความต้องการเหรียญ ETH เพิ่มขึ้นตามจำนวนแอปพลิเคชันและกิจกรรมบนเครือข่าย
โมเดลเดียวกันนี้ถูกนำมาใช้อย่างชัดเจน เพราะทุกธุรกรรมบนเครือข่าย Bitcoin Hyper จำเป็นต้องใช้โทเค็น HYPER เป็นค่าธรรมเนียม ซึ่งหมายความว่ายิ่งมีคนใช้งานมากเท่าไหร่ ความต้องการ HYPER ก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย
ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจำนวนมากจึงมองว่าการสะสม HYPER ในช่วงพรีเซลก็เปรียบเสมือนการซื้อ “ตั๋วเข้าระบบนิเวศ” ล่วงหน้า ก่อนที่เครือข่ายจะเปิดตัวและดึงดูดผู้ใช้งานและนักพัฒนาเข้ามา ซึ่งอาจทำให้ Altcoin ตัวนี้กลายเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่น่าจับตาที่สุด
คาดการณ์ราคา HYPER และโอกาสเติบโตกว่า 1,300%
นักวิเคราะห์อย่าง Filip Stojanovic ประเมินว่า หาก HYPER เข้าสู่ตลาดซื้อขายวันนี้ ราคาอาจมีโอกาสแตะ 0.20 ดอลลาร์ และอาจพุ่งสูงถึง 0.35 ดอลลาร์ในปี 2026 ซึ่งคิดเป็นผลตอบแทนมากกว่า 1,300% จากราคาพรีเซลปัจจุบันที่ $0.013405
ปัจจัยสำคัญคือ หาก HYPER สามารถดึงดูด BTC เข้ามาใช้งานบนเครือข่ายได้เพียง 1% ของอุปทานทั้งหมด (คิดเป็นมูลค่าราว 18,000 ล้านดอลลาร์) ก็จะสร้างเศรษฐกิจภายในเครือข่ายที่ใหญ่พอจะผลักดันมูลค่าของ HYPER ให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ปัจจุบัน มูลค่าตามราคาตลาดเมื่อปรับลดเต็มที่ (FDV) ของ HYPER อยู่ที่เพียง 281 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับศักยภาพในการรองรับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในอนาคต จุดนี้เองที่ทำให้นักลงทุนมองเห็นโอกาสและมองว่านี่เป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่ไม่ควรมองข้าม
อยากเข้าพรีเซล Bitcoin Hyper ต้องทำยังไง?
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมพรีเซล สามารถซื้อ HYPER ได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ทางการของ HYPER ซึ่งรองรับการชำระเงินด้วย SOL, ETH, USDT, USDC, BNB และบัตรเครดิต โดยแนะนำให้ใช้ Best Wallet ซึ่งลิสต์โทเค็น HYPER ไว้ในหมวด Upcoming Tokens แล้ว เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและเคลมโทเค็นเมื่อเปิดตัว
สามารถติดตามข่าวสารล่าสุดได้ทาง Telegram และ X ของโปรเจกต์