Dogecoin ($DOGE) laat opnieuw signalen zien van een opwaartse beweging. Terwijl de markt zich afvraagt of de volgende all-time high eraan komt, wijzen meerdere on-chain indicatoren erop dat de DOGE koers zich in de laatste fase van zijn bull cycle bevindt. Toch vragen velen zich af: kan Dogecoin 1 euro worden, of volgt er een nieuwe correctie?

Laatste fase van de bull cycle

Sinds zijn piek van $0,73 in 2021 heeft Dogecoin een lange periode van consolidatie doorgemaakt. Volgens technische analysepatronen lijkt het erop dat de meme coin zich nu klaarmaakt voor een nieuwe stijging. De koers bevindt zich momenteel rond de $0,24 en heeft in de afgelopen maand al een stijging van 35% laten zien.

Deze opleving past perfect binnen het bekende patroon omtrent drie fases dat Dogecoin sinds 2014 volgt: een scherpe correctie, langdurige consolidatie en vervolgens een explosieve breakout. Als dit patroon zich herhaalt, zou DOGE in de komende maanden wel eens richting die iconische mijlpaal van €1 kunnen bewegen.

Naast de technische patronen wijst ook de on-chain data op een bullish scenario. De “Mean Dollar Invested Age”, een metric die aangeeft hoe lang investeerders hun DOGE vasthouden, is sinds 2023 stabiel aan het stijgen. Dit duidt op vertrouwen, aangezien traders hun posities aan het vasthouden zijn in afwachting van een hogere koers.

Een andere opvallende metric is de “Age Consumed“. Deze sprong onlangs omhoog, wat historisch gezien vaak wijst op het bereiken van een lokaal dieptepunt. Elke keer dat deze metric eerder piekte, volgde er een significante koersstijging. Het huidige momentum suggereert dus dat Dogecoin nog maar aan het begin staat van zijn volgende run.

Kan Dogecoin 1 euro worden?

De vraag of Dogecoin 1 euro kan worden, is al jaren een relevante vraag binnen de cryptomarkt. In theorie is het mogelijk, zeker als de meme coin opnieuw viraal gaat op sociale media of gesteund wordt door figuren als Elon Musk. Maar er zijn ook praktische drempels, het totale aanbod is gigantisch, en een koers van 1 euro zou een market cap vereisen die Dogecoin tussen de grootste projecten ter wereld plaatst.

In crypto is sentiment vaak belangrijker dan logica. En met de huidige technische factoren, gecombineerd met bullish on-chain data, is het zeker niet uitgesloten dat DOGE op korte termijn nieuwe hoogtes bereikt. Mogelijk zelfs richting de langverwachte grens van $1.

Terwijl Dogecoin zijn historische pad volgt, staan er nieuwe presales omtrent meme coins te wachten die niet alleen op hype leunen, maar ook op technologie. Een van deze projecten is MIND of Pepe ($MIND), de eerste meme coin die geïntegreerd is met een zelf evoluerende AI-agent.

MIND of Pepe ($MIND)

Wat MIND of Pepe ($MIND) uniek maakt, is onder meer de autonome AI-agent die actief is op X, trends analyseert en zelfstandig nieuwe tokens kan lanceren. Daarnaast biedt het token-gated toegang tot exclusieve inzichten en presales, alleen beschikbaar voor tokenhouders van $MIND. Deze aanpak zorgt voor een community die niet alleen speculeert, maar ook profiteert van vroege informatie en unieke kansen.

Bovendien kunnen vroegtijdige investeerders hun tokens staken voor aantrekkelijke beloningen. In een tijd waarin meme coins steeds vaker worden gezien als serieuze investeringsmogelijkheden, combineert MIND of Pepe de aantrekkingskracht van memes met de technische innovaties van AI.

De presale heeft ondertussen al meer dan $10 miljoen opgehaald, wat het vertrouwen en de sterke community weerspiegelt. Tokens zijn momenteel te verkrijgen voor $0,0037515 per token. Naarmate de presale vordert, zal deze prijs verder stijgen. Als je dus maximaal wil profiteren van dit innovatieve meme project, wacht dan niet te lang. De presale is tenslotte bijna voorbij.

