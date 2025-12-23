- ราคาของ Dogecoin เคลื่อนไหวอยู่ภายในรูปแบบ falling wedge ในวันอังคาร ซึ่งหากเกิดการเบรกเอาต์ จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการปรับตัวขึ้นในระยะถัดไป
- ข้อมูลออนเชนและตลาดอนุพันธ์สะท้อนมุมมองเชิงบวกที่ดีขึ้น โดยพบคำสั่งซื้อขนาดใหญ่จากวาฬ อัตรา funding rate เป็นบวก และการเดิมพันฝั่งขาขึ้นเพิ่มสูงขึ้น
- มุมมองทางเทคนิคยังเอนเอียงไปทางฝั่งขาขึ้น เนื่องจากตัวชี้วัดโมเมนตัมแสดงให้เห็นว่าแรงกดดันฝั่งขาลงเริ่มอ่อนแรงลง
Dogecoin (DOGE) ซื้อขายอยู่ภายในรูปแบบ falling wedge บริเวณราว 0.13 ดอลลาร์ในวันอังคาร โดยการเบรกออกจากรูปแบบนี้จะเป็นผลดีต่อฝั่งกระทิง แม้ภาพรวมของตลาดในวงกว้างยังคงมีความผันผวนและผสมผสาน แต่สัญญาณออนเชนและตลาดอนุพันธ์ที่ดีขึ้นบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักเทรด ซึ่งเพิ่มความเป็นไปได้ของการเบรกเอาต์ขึ้นด้านบน หากโมเมนตัมยังคงสะสมต่อเนื่อง และยังคงครองตำแหน่งของเหรียญมีมที่น่าลงทุนในปี 2025
ข้อมูลออนเชนและอนุพันธ์ของ Dogecoin ชี้ให้เห็นอคติเชิงบวก
ข้อมูลสรุปจาก CryptoQuant สนับสนุนมุมมองเชิงบวกต่อ DOGE โดยทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์สพบคำสั่งซื้อขนาดใหญ่จากวาฬ สภาวะตลาดเริ่มเย็นลง และฝั่งซื้อมีความได้เปรียบ ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการเบรกเอาต์ในระยะข้างหน้า
ในฝั่งตลาดอนุพันธ์ ค่า long-to-short ratio ของ DOGE จาก Coinglass อยู่ที่ 1.02 ในวันอังคาร ใกล้ระดับสูงสุดของเดือน ค่า ratio ที่สูงกว่า 1 หมายความว่านักเทรดจำนวนมากกว่ากำลังเดิมพันว่าราคา Dogecoin จะปรับตัวขึ้น
นอกจากนี้ ข้อมูล funding rate ของ Dogecoin ยังบ่งชี้ถึงโอกาสในการปรับตัวขึ้น โดยอ้างอิงจากข้อมูล OI-Weighted Funding Rate ของ Coinglass พบว่าจำนวนนักเทรดที่เดิมพันว่าราคา DOGE จะปรับตัวลงต่อ มีน้อยกว่ากลุ่มที่คาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดดังกล่าวได้พลิกกลับมาเป็นค่าบวกตั้งแต่วันศุกร์ และอยู่ที่ระดับ 0.0045% ในวันอังคาร ซึ่งหมายความว่าฝั่ง Long เป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมให้ฝั่ง Short ในเชิงประวัติศาสตร์ ตามที่แสดงในกราฟ เมื่อใดก็ตามที่ funding rate พลิกจากค่าลบมาเป็นค่าบวก ราคาของ Dogecoin มักจะปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรง
การคาดการณ์ราคา Dogecoin: DOGE อาจปรับตัวขึ้นหากทะลุรูปแบบ falling wedge
ราคาของ Dogecoin เคลื่อนไหวอยู่ภายในรูปแบบ falling wedge ซึ่งเกิดจากการลากเส้นเชื่อมจุดสูงและจุดต่ำหลายจุดด้วยเส้นแนวโน้มสองเส้น ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคม ณ เวลาที่เขียนในวันอังคาร DOGE กำลังเข้าใกล้เส้นแนวโน้มด้านบนของรูปแบบดังกล่าว โดยซื้อขายอยู่แถวระดับ 0.13 ดอลลาร์
หาก DOGE สามารถเบรกขึ้นเหนือรูปแบบ falling wedge ได้ ซึ่งเป็นสัญญาณเอื้อต่อการเคลื่อนไหวขาขึ้น ราคาอาจขยายการปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านรายวันที่ระดับ 0.14 ดอลลาร์ และหากสามารถปิดเหนือระดับนี้ได้สำเร็จ ก็อาจเห็นการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci retracement 38.20% ที่บริเวณ 0.16 ดอลลาร์
ดัชนี Relative Strength Index (RSI) บนกราฟรายวันอยู่ที่ระดับ 43 และกำลังชี้ขึ้นสู่ระดับกลางที่ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมฝั่งขาลงเริ่มอ่อนแรงลง เพื่อให้โมเมนตัมขาขึ้นดำเนินต่อไป RSI จำเป็นต้องเคลื่อนขึ้นเหนือระดับกลางดังกล่าว นอกจากนี้ ตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence (MACD) ได้ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณตั้งแต่วันเสาร์ ส่งสัญญาณ bullish crossover และแนวโน้มขาขึ้นในระยะถัดไป
ในทางกลับกัน หาก DOGE เผชิญกับการปรับฐาน ราคาอาจขยายการปรับตัวลงไปทดสอบแนวรับรายสัปดาห์ที่ระดับ 0.11 ดอลลาร์
LiquidChain โครงสร้างพื้นฐานสภาพคล่องยุคใหม่ รับจังหวะตลาดคริปโตเริ่มกลับมามีแรงซื้อ
ท่ามกลางบรรยากาศตลาดคริปโตที่เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวและความเชื่อมั่นกลับมาอีกครั้ง จากข้อมูล on-chain และตลาดอนุพันธ์ที่สะท้อนแรงซื้อเพิ่มขึ้นในหลายสินทรัพย์ LiquidChain กำลังวางตำแหน่งตัวเองเป็นโครงสร้างพื้นฐาน Layer-3 ที่มุ่งแก้ปัญหาสภาพคล่องกระจัดกระจายระหว่างบล็อกเชนหลักอย่าง Bitcoin, Ethereum และ Solana โดยออกแบบระบบให้สามารถเชื่อมต่อและใช้งานสภาพคล่องข้ามเชนได้โดยตรง ลดความซับซ้อนของการโอนมูลค่า และไม่จำเป็นต้องพึ่งพา Wrapped Token หรือสะพานเชนแบบเดิมที่มีความเสี่ยงและต้นทุนสูง
ในมุมของการใช้งาน LiquidChain เปิดโอกาสให้นักพัฒนาและนักเทรดเข้าถึง liquidity จากหลายเครือข่ายในสภาพแวดล้อมเดียว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดและรองรับช่วงที่โมเมนตัมตลาดเร่งตัวขึ้น เช่น กระแสเก็งกำไรที่เริ่มกลับมาในเหรียญยอดนิยมอย่าง Dogecoin โครงสร้างพื้นฐานลักษณะนี้อาจกลายเป็นตัวเร่งสำคัญของระบบ DeFi ในระยะถัดไป ขณะที่โทเค็น LIQUID ซึ่งอยู่ในช่วงพรีเซล ก็กำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนที่มองหาโปรเจกต์สาย Infrastructure แบบ multi-chain ที่เน้นการใช้งานจริงในระยะยาว