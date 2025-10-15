ดูเหมือนว่าอีลอน มัสก์ (Elon Musk) จะยังคงรักและสนับสนุน Dogecoin อย่างไม่เสื่อมคลาย ล่าสุดเขาได้ออกมาย้ำมุมมองว่า Dogecoin เป็นสกุลเงินที่อิงกับ “พลังงาน” ไม่ต่างจาก Bitcoin
แต่ในขณะที่สาวก Dogecoin กำลังดีใจก็มีเหรียญใหม่สายพันธุ์สุนัขที่ชื่อว่า Maxi Doge กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ในตลาด ด้วยการระดมทุน Presale ทะลุ 3.6 ล้านดอลลาร์
อีกทั้งล่าสุดมีวาฬทุ่มเงินเกือบ 700,000 ดอลลาร์เข้าซื้อในครั้งเดียว ส่งสัญญาณว่าบัลลังก์ของ Dogecoin อาจไม่ได้มั่นคงเหมือนเดิมอีกต่อไป?
มัสก์ย้ำทำไม Dogecoin ยังเป็นเหรียญโปรด?
เมื่อเร็ว ๆ นี้ อีลอน มัสก์ได้แสดงความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์ม X ตอบกลับโพสต์ของ ZeroHedge ที่วิเคราะห์ว่าการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์จะผลักดันให้มหาอำนาจอย่างสหรัฐฯ และจีนต้องพิมพ์เงินเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ซึ่งจะนำไปสู่การด้อยค่าของเงิน Fiat และเป็นเหตุผลที่ทำให้นักลงทุนหันไปหาสินทรัพย์ที่มีจำกัดอย่าง Bitcoin
มัสก์ได้เข้ามาเสริมในบทสนทนานี้ และต่อมาได้เห็นด้วยกับโพสต์ที่ระบุว่า “Dogecoin คือพลังงาน” ซึ่งเป็นการยืนยันความเชื่อของเขาว่า Dogecoin มีรากฐานมาจากระบบ Proof-of-Work ที่ใช้พลังงานในการประมวลผลเช่นเดียวกับ Bitcoin ทำให้ไม่สามารถถูกพิมพ์เพิ่มขึ้นมาได้ตามใจชอบเหมือนเงิน Fiat
อย่างไรก็ตาม แม้ Dogecoin จะได้รับการสนับสนุนจากมัสก์ แต่สถานการณ์ของ Dogecoin ในปัจจุบันกลับน่าเป็นห่วง เพราะในขณะที่ Bitcoin สามารถทำลายสถิติราคาสูงสุดใหม่ที่ระดับ 126,000 ดอลลาร์ได้แล้ว แต่ราคา Dogecoin ยังคงห่างไกลจากจุดสูงสุดในปี 2021 อยู่มาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าอิทธิพลของมัสก์อาจไม่สามารถส่งผลกระทบต่อราคาได้รุนแรงเท่าในอดีต และอาจถึงเวลาที่ต้องมีดาวดวงใหม่เข้ามาในวงการ
เปิดตัว Maxi Doge คู่แข่งสายแข็งของ Dogecoin
ท่ามกลางกระแสเหรียญมีมที่เกิดขึ้นใหม่ทุกวัน Maxi Doge ได้สร้างความโดดเด่นด้วยภาพลักษณ์ของ “สุนัขกล้ามโต” ที่สื่อถึงความแข็งแกร่ง ความมุ่งมั่น และพลังงานที่ไม่สิ้นสุด ซึ่งแตกต่างจากภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรของ Dogecoin อย่างสิ้นเชิง โปรเจกต์นี้ต้องการสื่อสารกับกลุ่มนักลงทุนยุคใหม่ที่เชื่อมั่นในความพยายามและการทำงานหนัก
แนวคิดของ Maxi Doge คือการเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์ในโลกของเหรียญมีม เหมือนกับที่ Bitcoin เข้ามาแทนที่ทองคำในฐานะสินทรัพย์รักษามูลค่าที่เหนือกว่า หรือที่ Wall Street Pepe สามารถแย่งซีนจากเหรียญกบรุ่นพี่อย่าง Pepe ได้สำเร็จ ทีมงานเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่ Dogecoin จะต้องส่งต่อคบเพลิงให้กับผู้ท้าชิงรายใหม่ที่แข็งแกร่งและพร้อมสำหรับวัฏจักรขาขึ้นรอบใหม่
วาฬทุ่มซื้อ 700,000 ดอลลาร์! สัญญาณที่ Dogecoin ต้องจับตา
สิ่งที่ยืนยันว่า Maxi Doge ไม่ใช่แค่กระแสชั่วคราวคือการเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่ที่ได้เข้าซื้อโทเคน Maxi Doge จำนวนมหาศาล
โดยมีรายงานจาก Etherscan ว่ามีการทำธุรกรรม 2 ครั้งติดต่อกันในเวลาห่างกันไม่กี่วินาที รวมเป็นยอดซื้อสูงถึง 2.4 พันล้านโทเคนคิดเป็นมูลค่าเกือบ 700,000 ดอลลาร์ การลงทุนด้วยเงินจำนวนมากเช่นนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในศักยภาพของโปรเจกต์
การเข้าซื้อของวาฬเกิดขึ้นในขณะที่ราคา Presale ของ Maxi Doge อยู่ที่ 0.000263 ดอลลาร์ ซึ่งช่วยผลักดันให้ยอดระดมทุนรวมทะลุ 3.6 ล้านดอลลาร์ไปแล้ว
ยิ่งไปกว่านั้น Maxi Doge ยังมีระบบการ Stake ที่ให้ผลตอบแทนต่อปีสูงถึง 84% และ Smart Contract ยังผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยจากบริษัทชั้นนำอย่าง Coinsult และ SOLIDProof เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน
การเติบโตอย่างรวดเร็วและปัจจัยสนับสนุนที่แข็งแกร่งเหล่านี้ กำลังส่งสัญญาณท้าทายมายัง Dogecoin ว่ามีผู้ท้าชิงที่น่ากลัวปรากฏตัวขึ้นแล้ว
สำหรับผู้ที่อยากเข้าใจจุดเด่นของ Maxi Doge แนะนำให้เริ่มจากบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge หรืออ่านคู่มือวิธีซื้อ Maxi Doge แบบละเอียดเพื่อเตรียมแนวทางที่เหมาะสม