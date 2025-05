2025 m. pavasaris pažymėtas ryškėjančiu altcoinų atsigavimu. Vis daugiau investuotojų atsigręžia į mažesnius projektus, siūlančius žymiai didesnį augimo potencialą. Vienas tokių projektų – memų žetonas SPX6900, kuris per pastarąją savaitę išaugo daugiau nei 30%.

Žvaigždė, kylanti iš altcoinų horizonto – tai MIND Of Pepe, AI agentas, kuriam liko vos savaitė iki paleidimo. Šis projektas žavi realiu funkcionalumu – tai AI sistema, gebanti savarankiškai analizuoti rinką ir teikti investavimo rekomendacijas pagal realaus laiko duomenis.

Po Bitcoin naujo ATH, jo rinkos dominavimas siekia 62.9%, o altcoin indeksas – 23%.

Per pastarąsias 24 valandas SPX6900 pakilo apie 17%, pasiekdamas $0.91, o per pastarąjį mėnesį – net 85% augimą. Šis spartus kilimas gali reikšti, kad investuotojai ieško naujos 100x kriptovaliutos, ir būtent tokio gali ieškoti ir su Mind Of Pepe.

MIND Of Pepe pasižymi tuo, kad nėra tik stebėtojas – tai aktyvus rinkos dalyvis, galintis priimti sprendimus ir net inicijuoti veiksmus rinkoje.

MIND Of Pepe yra pilnai autonomiškai veikiantis AI agentas, gebantis savarankiškai priimti sprendimus remiantis realaus laiko rinkos duomenimis, socialine dinamika ir aktualijomis iš kripto pasaulio.

MIND Agent jau veikia ir demonstruoja savo galimybes. Jis sukurtas ant personalizuoto kalbos modelio, išmokyto kripto bendruomenės stiliaus, kad bendrautų natūraliai ir kontekstiškai.

Sistemoje integruotas semantinis informacijos paieškos mechanizmas leidžia išgauti tikslią informaciją, o naudojamas pažangus duomenų surinkimo ir generavimo metodas (RAG) užtikrina, kad pateikiami atsakymai būtų ne tik greiti, bet ir tikslūs.

Istorija rodo, jog naudą siūlantys altcoinai, kaip Solana sulaukia investuotojų pripažinimo. Be to, atsižvelgus į AI kripto paklausą rinkoje – MIND gali tapti kita 100x kriptovaliuta.

Mind Of Pepe Agent – tai sistema, kuri aktyviai formuoja naratyvus ir daro įtaką rinkai. Esant tinkamam impulsui, pavyzdžiui, išplitus naujam memui, MIND gali inicijuoti visiškai naujo žetono paleidimą – visa tai automatiškai, be žmogaus įsikišimo.

Visos šios galimybės bus prieinamos tik $MIND žetonų turėtojams per MIND Terminal – centralizuotą sąsają, leidžiančią išnaudoti AI analizės pranašumus investavimo sprendimuose.

MIND Agent aktyviai seka ir apdoroja informaciją iš penkių svarbiausių šaltinių:

Visi šie signalai apdorojami remiantis iš anksto apibrėžtu analizės karkasu, kuris leidžia atskirti tikrąją vertę nuo triukšmo.

$MIND – tai AI pagrindu autonomiškai veikiantis kriptovaliutų projektas su realia verte investuotojams.

Patogiausias būdas dalyvauti – naudojant Best Wallet programėlę, kurią rasite Apple App Store. Ji pasižymi lengvu valdymu, turi specialų skyrių Upcoming Tokens būtent geriausiems ICO.

Norintiems ne tik laikyti žetonus, bet ir padidinti jų kiekį – staking funkcija siūlo iki 230% APY, priklausomai nuo bendros indėlių sumos išmaniajame kontrakte.

Galiausiai, nepamirškite prisijungti prie MIND Of Pepe bendruomenės – jie aktyvūs tiek X platformoje, tiek Telegram kanale, kur dalijamasi naujienomis, analizėmis ir artėjančiais atnaujinimais.

