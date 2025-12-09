Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha concluso senza alcuna accusa l’indagine avviata durante l’era Biden su Ondo Finance, focalizzata sulla conformità dei suoi prodotti tokenizzati alle leggi federali sui titoli. La decisione arriva in un contesto di cambio di approccio regolatorio, più favorevole all’industria e con un’attenzione crescente verso la tokenizzazione, in linea con l’impostazione pro-mercato dell’amministrazione Trump.

Caso chiuso: la SEC archivia l’indagine su Ondo Finance

Lunedì, Ondo Finance ha comunicato di aver ricevuto una notifica formale che conferma la chiusura dell’indagine biennale della SEC, iniziata nel 2023 sotto l’amministrazione Biden e conclusasi a fine novembre senza alcuna azione legale.

Ondo entra così nell’elenco delle aziende crypto che nel corso dell’anno hanno visto indagini e procedimenti archiviati senza sanzioni, tra cui Gemini, Kraken, Ripple, Coinbase e Uniswap Labs.

La SEC aveva avviato l’inchiesta per verificare se la tokenizzazione dei Real-World Assets (RWA) da parte della piattaforma rispettasse le normative federali sui titoli e per stabilire se il token ONDO potesse essere considerato una security.

«La crescita di Ondo e il nostro ruolo di primo piano nel settore emergente della tokenizzazione ci hanno messi sotto i riflettori, ma non ci hanno resi un bersaglio legittimo», ha spiegato la società, ricordando come all’epoca il contesto regolatorio statunitense fosse dominato da una logica di “regulation by enforcement”, fonte di incertezza e prudenza per l’intero settore.

Nonostante ciò, Ondo afferma di essere rimasta ferma nella convinzione che modelli di tokenizzazione regolamentati e trasparenti, come il suo, non solo siano compatibili con la tutela degli investitori, ma possano addirittura rafforzarla.

Per Ondo Finance, la chiusura del caso rappresenta un traguardo significativo per l’industria della tokenizzazione, destinato a favorire innovazione, compliance, sicurezza e protezione degli investitori, mentre il settore acquisisce sempre più centralità nelle priorità dell’agenzia federale.

Va inoltre ricordato che Ondo ha consolidato la propria posizione di leader nel segmento RWA attraverso partnership strategiche, espansioni mirate e il lancio di una blockchain Layer-1 proprietaria, pensata per colmare il divario tra finanza tradizionale e DeFi.

Come riportato anche da Bitcoinist, l’obiettivo dell’azienda è “democratizzare” l’accesso agli asset finanziari statunitensi di alta qualità, garantendo che gli asset tokenizzati possano muoversi senza frizioni tra le principali blockchain.

Un nuovo capitolo per i titoli tokenizzati

Nel comunicato diffuso lunedì, Ondo ha sottolineato come la decisione della SEC rifletta un cambio di rotta più ampio nelle politiche USA, con i regolatori impegnati a rivedere gli strumenti utilizzati durante l’era Biden nei confronti dell’industria crypto. All’inizio dell’anno, un report della Casa Bianca ha riconosciuto il settore come fondamentale per il futuro del sistema finanziario globale, indicando proprio Ondo Finance tra gli attori chiave.

Non a caso, la tokenizzazione è ora entrata ufficialmente nell’agenda della SEC. Durante l’ultima riunione dell’Investor Advisory Committee, l’agenzia ha confermato di stare valutando l’uso della tokenizzazione per modernizzare emissione, scambio e regolamento delle azioni quotate.

Il presidente della SEC, Paul Atkins, ha dichiarato:

«La tecnologia dei registri distribuiti e la tokenizzazione degli asset finanziari, inclusi i titoli, hanno il potenziale per trasformare i nostri mercati dei capitali. Per restare leader a livello globale, aziende e investitori statunitensi devono poter sfruttare questa tecnologia».

Atkins ha aggiunto che il ruolo della SEC è quello di consentire l’innovazione all’interno di regole chiare, preservando mercati dinamici, trasparenti e affidabili.

«La chiusura dell’indagine della SEC segna la fine di un capitolo per Ondo e l’inizio di un altro. In breve, è arrivato il momento che i titoli tokenizzati diventino una componente centrale dei mercati dei capitali statunitensi. Il futuro della finanza globale sarà onchain, e Ondo contribuirà a guidare questa transizione», conclude il comunicato.