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Face à l’attitude prudente et volontairement floue des banques centrales concernant la trajectoire des taux d’intérêt américains, les investisseurs crypto se recentrent sur les fondamentaux. Le Bitcoin démontre une fois de plus sa résilience en se maintenant solidement au-dessus du seuil psychologique des 60 000 $. En parallèle, les capitaux se dirigent massivement vers les infrastructures de scalabilité de son écosystème, prouvant que l’intérêt pour l’utilité réelle du réseau ne faiblit pas.

Au cœur de cette dynamique, la prévente de Bitcoin Hyper (HYPER) s’impose comme l’un des événements marquants de l’été. Le projet vient de franchir la barre impressionnante des 32,9 millions de dollars levés. Conçu pour apporter la vitesse et la flexibilité des smart contracts à la reine des blockchains, ce Layer 2 propose actuellement aux participants de la prévente un programme de staking assorti d’un rendement de 36 % d’APY.

Inflation persistante : la Fed maintient la pression sur les marchés

Mercredi, lors du Forum de la BCE sur les banques centrales à Sintra, le président de la Fed, Kevin Warsh, a signé sa première grande intervention publique depuis sa confirmation en début d’année. Aux côtés de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, le patron de la réserve fédérale américaine a douché les espoirs d’un assouplissement monétaire rapide. Il a rappelé que la lutte contre l’inflation restait la priorité absolue, qualifiant d’erreur toute complaisance face à des prix qui dépassent toujours l’objectif cible de 2 % (l’inflation globale s’affichant à 4,1 % et l’inflation sous-jacente à 3,4 % en mai).

Concernant la décision très attendue du FOMC le 29 juillet prochain, Kevin Warsh n’a fourni aucune indication, préférant s’aligner sur une approche strictement dépendante des données économiques à venir. Ce manque de visibilité macroéconomique incite naturellement les opérateurs à la prudence.

Comme le souligne l’analyste Daan Crypto auprès de ses 415 000 abonnés sur X, la dominance du Bitcoin reste particulièrement stable cette année, oscillant juste en dessous de son niveau d’ouverture annuel. Face à des altcoins qui peinent à surperformer la référence du secteur sur la durée, le marché valide la thèse d’une concentration des liquidités autour de l’or numérique et de ses solutions de seconde couche.

$BTC.D Has remained relatively unchanged throughout this year. It is now trading slightly below the yearly open. We've seen some decent moves on mid cap alts here and there relatively to Bitcoin. Majors have remained weak and are not moving much relative to $BTC. Pretty… pic.twitter.com/LNFUrowCeT — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) July 2, 2026

Bitcoin Hyper : l’alliance de la sécurité du BTC et de la vitesse de Solana

Pour répondre au besoin de scalabilité du réseau historique, Bitcoin Hyper (HYPER) développe un Layer 2 natif ultra-rapide. L’objectif est d’offrir des transactions quasi instantanées et à frais minimes, tout en ouvrant la voie à la DeFi, au staking et aux applications décentralisées (dApps) directement adossées à la sécurité de la blockchain Bitcoin.

Pour réussir ce tour de force, l’architecture technique de Bitcoin Hyper combine des rollups optimistes et zero-knowledge avec la Solana Virtual Machine (SVM), réputée pour sa capacité d’exécution à haut débit. Un pont canonique décentralisé permet de transférer des BTC vers ce Layer 2 grâce à des contrats intelligents qui vérifient les en-têtes de blocs. Les transactions sont ensuite compressées et sécurisées sur le réseau principal (L1) via des preuves de validité, garantissant un processus sans intermédiaire de confiance.

Blockchain is growing fast, but moving between ecosystems still feels too fragmented. Bitcoin Hyper is being built to make cross-chain interaction feel simple, intuitive, and connected. Less complexity for users.

More access across networks. Strong infrastructure should simply… pic.twitter.com/3iLzyZkzH1 — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) June 30, 2026

Le jeton utilitaire HYPER sera le moteur de cet écosystème, servant notamment au paiement des frais et au staking. Actuellement proposé au prix unitaire de 0,0136825 $, le jeton voit sa prévente progresser rapidement, portée par la perspective d’un rendement passif immédiat de 36 % d’APY pour les investisseurs de la première heure.

Comment participer à la prévente HYPER avant la prochaine hausse ?

Pour les investisseurs qui cherchent à se positionner sur cette infrastructure de nouvelle génération, le processus d’achat a été simplifié au maximum :

Étape 1 : Rendez-vous sur le site officiel de Bitcoin Hyper.

Rendez-vous sur le site officiel de Bitcoin Hyper. Étape 2 : Connectez votre portefeuille crypto. Le site prend en charge les règlements en ETH, BNB, SOL, USDT, USDC, ainsi que les paiements directs par carte bancaire.

Connectez votre portefeuille crypto. Le site prend en charge les règlements en ETH, BNB, SOL, USDT, USDC, ainsi que les paiements directs par carte bancaire. Étape 3 : Validez votre transaction. Le prix actuel de 0,0136825 $ est temporaire et augmentera dès demain lors de la prochaine phase de la prévente.

Pour une expérience mobile optimale, vous pouvez utiliser l’application Best Wallet, disponible sur l’App Store d’Apple et sur Google Play. L’application intègre un onglet dédié « Tokens à venir » qui permet d’acheter et de stocker ses jetons HYPER en toute simplicité, tout en activant l’option de staking en un seul clic pour commencer à accumuler des récompenses.

Pour ne rien manquer des futures annonces techniques et des lancements à venir, vous pouvez rejoindre la communauté sur de Bitcoin Hyper sur X et suivre leur canal officiel Telegram.

Découvrir la prévente de Bitcoin Hyper maintenant.