緊貼今日最佳加密貨幣預售 即時分析助你搶先一步

查看我們對2025年10月21日熱門加密預售的即時更新報導！

我們將為你帶來即時更新，涵蓋熱門預售動態、巨鯨入場情況、資金與開發輪預測、重要風險警示——一切你需要掌握的資訊都在這裡。

本頁會根據最新內部消息不斷更新，涵蓋當前最火熱的預售項目，記得經常重新整理頁面！

比特幣ETF單日淨流出逾5.36億美元 以太坊堅守3,984美元關口彰顯韌性

October 21, 2025 • 01:00 UTC

儘管加密市場出現大規模資金撤離，但以太坊仍努力穩守在 3,984 美元 上方。10 月 16 日，主要的現貨比特幣 ETF（Spot Bitcoin ETF） 錄得高達 5.36 億美元淨流出，創下 2025 年中以來單日最大資金撤出紀錄。這波拋售反映出機構投資者態度轉趨保守，並一度令 BTC 與 ETH 市場的流動性同步收緊。

根據 Wu Blockchain 資料，當日 12 只比特幣 ETF 全部出現資金外流，未有單一產品錄得淨流入。而在以太坊方面，現貨以太坊 ETF 也出現約 5,688 萬美元淨流出，但 貝萊德旗下 ETHA 產品則逆勢錄得小幅淨流入，顯示部分機構仍維持對 ETH 的配置信心。

資金流向的這種分化，揭示了市場對數位資產敞口的不同判斷。部分交易者選擇觀望，權衡是在當前波動加劇的行情中短線入場博弈，還是堅持長期持有策略，穿越市場的牛熊週期與不確定性。

六大AI實盤對決加密市場 DeepSeek盈利40%領跑全場

October 21, 2025 • 01:00 UTC

在高波動的加密貨幣市場中，人類交易者往往受情緒與資訊差影響而難以保持理性。那麼，當操盤權完全交給人工智慧（AI），會發生什麼？

10 月 18 日，名為 Nof1 的實驗項目將這一假設變為現實。他們直接讓六大主流 AI 大模型進入真實市場，用真金白銀進行實盤交易。參賽選手包括：GPT-5、Claude Sonnet 4.5、Gemini 2.5 Pro、DeepSeek V3.1、Qwen3 Max 與 Grok。這些模型在 Hyperliquid 平臺上，獨立決策做多或做空 BTC、ETH、SOL、BNB、DOGE、XRP 等熱門資產。

與模擬交易不同，此次挑戰是真實資金操作——每個模型初始資金為 10,000 美元，目標是在高波動的市場環境下實現收益最大化。 Nof1 官網（nof1.ai）提供了即時價格與帳戶淨值曲線追蹤，並設立一個基準對照項「BTC 持有者」（即單純買入並持有比特幣）。

四位加密巨頭籌建“亞洲版 BitMine” 擬成立以太坊儲備公司 首期規模高達 10 億美元

October 21, 2025 • 01:00 UTC

據《彭博社》援引知情人士消息，亞洲加密圈正在醞釀一項重磅計畫：四位元以太坊（Ethereum）早期 OG 級人物正攜手洽談聯合收購一家納斯達克上市公司，意圖以此為基礎，打造一家專注以太坊儲備的新型機構，目標初期規模高達 10 億美元。

消息稱，Avenir Capital（管理資產規模超過 10 億美元）由加密投資人 李林 領銜主導，已承諾首輪出資 2 億美元。與此同時，包括 紅杉資本中國獨立運作後的 HongShan Capital Group（紅杉資本集團） 在內的多家頭部機構，也計畫投入數億美元參與後續輪次。

資料顯示，分散式資本成立於 2015 年，由乙太坊聯合創始人 Vitalik Buterin（維塔利克·布特林） 等人共同創辦，是亞洲最早一批專注區塊鏈生態投資的基金之一。該計畫被業內視為“亞洲版 BitMine”的雛形，或將成為連接傳統資本與加密世界的重要里程碑。

Four.Meme上線“名稱保護”機制 72小時內禁止創建混淆代幣名稱

October 21, 2025 • 01:00 UTC

基於 BNB 鏈的迷因幣發行平臺 Four.Meme 於 10 月 18 日正式推出全新的 “代幣名稱保護” 功能，用以防止重複或混淆性的代幣名稱出現。

Four.Meme 是一個專注於 Meme幣公平發行的平臺，於 2024 年年中上線。該平臺不設預售，也不向特定用戶進行定向分配，旨在保障發行過程的公開與透明。

此次新增的“名稱保護”機制，是為了進一步提升代幣生態的公平性與可辨識度。當系統檢測到某代幣名稱滿足特定條件時，將自動觸發為期 72 小時的保護期，期間禁止創建任何名稱相似或可能引起混淆的新代幣，從源頭上降低欺詐與山寨風險。

