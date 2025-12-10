Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Bitcoin tăng 3% trong tuần qua và Ethereum cũng bật lên 10%, cho thấy sự phục hồi đáng kể sau vài tháng biến động khó khăn. Những tín hiệu tích cực này đến từ bối cảnh kinh tế vĩ mô thuận lợi hơn, sự tham gia mạnh mẽ của các tổ chức lớn và bản nâng cấp mạng Ethereum gần đây.

Trong khi đó, ở Q3 và Q4, nhiều altcoin đã bứt phá mạnh mẽ ngay cả khi thị trường lớn gặp khó khăn. Zcash tăng 18 lần chỉ trong hai tháng, Aster tăng hơn 20 lần từ lúc ra mắt tháng 9, và nhiều cái tên khác như Audiera hay Pippin cũng có đợt tăng giá khủng vào đầu tháng.

Với những chất xúc tác ngày càng mang tính bùng nổ, việc xuất hiện các đồng coin tiềm năng có thể tăng 100x trong chu kỳ tới là hoàn toàn khả thi — đặc biệt nếu Bitcoin và Ethereum tiếp tục phục hồi.

Dưới đây là 3 dự án mới được đánh giá có mô hình thu hút, câu chuyện phù hợp thị trường và tiềm năng dài hạn mạnh, thường chính là nhóm altcoin mang lại mức lợi nhuận lớn nhất.

1. Bitcoin Hyper (HYPER)

Bitcoin Hyper đang xây dựng Layer-2 hợp đồng thông minh nhanh nhất dành cho Bitcoin. Hiện tại, Bitcoin chỉ xử lý khoảng 7 TPS, Layer-2 nhanh nhất của nó – Starknet – đạt gần 1.000 TPS. Nhưng Bitcoin Hyper đang ở một đẳng cấp khác: sử dụng Solana Virtual Machine (SVM) để đạt hàng chục nghìn TPS.

Cleanup crew? No… Hyper is here to upgrade the whole environment. ⚡️🔥https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/9zUpZwb29K — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) December 8, 2025

Nhờ SVM, Bitcoin Hyper hỗ trợ smart contract và có khả năng tương thích với Solana. Điều này cho phép dev dễ dàng chuyển dApps từ Solana sang Bitcoin Hyper để tận dụng bảo mật và thanh khoản của Bitcoin.

Bitcoin Hyper giải quyết điểm yếu lớn nhất của Bitcoin – tốc độ và khả năng mở rộng tính năng. Vì vậy, presale dự án đang bùng nổ, với hơn 29,2 triệu USD đã được huy động.

Giá token HYPER hiện tại trong presale là 0,013395 USD, đi kèm mức staking 40% APY động.

Với Bitcoin trị giá hơn 1 nghìn tỷ USD và các blockchain đứng đầu có vốn hóa hàng chục tỷ USD, HYPER vẫn còn không gian tăng trưởng cực lớn.

Truy cập Bitcoin Hyper

2. Maxi Doge (MAXI)

Meme coin đang quay lại mạnh mẽ. Pippin tăng 400% trong tháng, BUILDon tăng 86%, BurnedFi tăng 101% chỉ trong một tuần. Và Maxi Doge đang nổi lên như một cái tên tiếp theo có thể tạo đột phá.

"Bro how you such a Maxi always catching candles?" Me daily: pic.twitter.com/Nl9BmDdsmN — MaxiDoge (@MaxiDoge_) November 27, 2025

MAXI kết hợp thương hiệu cảm hứng Dogecoin với yếu tố tiện ích thực tế. Đội ngũ dự án có kế hoạch tích hợp token vào các nền tảng giao dịch phái sinh, mở rộng phạm vi sử dụng và thu hút người dùng thích meme coin nhưng muốn thêm tính năng giao dịch chuyên sâu.

Website của Maxi Doge cũng giới thiệu:

Cuộc thi giao dịch hàng tuần



Các sự kiện kích hoạt cộng đồng



Cơ chế staking với APY 72% (giảm khi pool mở rộng)



Presale MAXI đã huy động 4,29 triệu USD, cho thấy các “cá voi” đang vào hàng sớm. Giá MAXI đang là 0,000272 USD và có thể được xem là mức vào hấp dẫn trước khi list sàn.

Truy cập Maxi Doge

3. PEPENODE (PEPENODE)

PEPENODE là một meme coin mới với mô hình Mine-to-Earn, mang hơi hướng Play-to-Earn nhưng được xây dựng quanh chủ đề “đào coin”.

Whatever it takes to get the Node Upgrade. 🔥⛏https://t.co/FaKIaBpf4I pic.twitter.com/oxKHfS1QBY — PEPENODE (@pepenode_io) December 1, 2025

Người dùng mua token PEPENODE → đổi sang Miner Nodes → tạo sức mạnh đào → nhận phần thưởng hằng ngày. Việc nâng cấp, kết hợp node giúp tạo yếu tố chiến thuật thú vị cho gameplay.

Điểm đặc biệt:

70% token dùng để mua vật phẩm/upgrade sẽ bị đốt , tạo áp lực giảm cung mạnh.



Phần thưởng bao gồm cả PEPENODE và các meme coin nổi tiếng.



Presale đã huy động 2,3 triệu USD , giá token 0,0011873 USD .



APY staking lên tới 562% , nhưng sẽ giảm dần khi nhiều người tham gia.



presale kết thúc. Chỉ còn 30 ngày trước khikết thúc.



Với tokenomics giảm phát, mô hình game rõ ràng và nhu cầu staking cao, PEPENODE đang trở thành một trong các đồng coin tiềm năng được chú ý nhiều nhất.

Truy cập Pepenode