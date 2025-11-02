Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

De Pi coin heeft de afgelopen week flink bewogen. De koers schoot 30% omhoog nadat het project zijn eerste strategische investering aankondigde via Pi Ventures. Traders vragen zich af: is dit een geïsoleerde pump, of zien we het begin van een brede altcoin rally?

De timing is interessant. Pi coin handelt nu rond de $0,25, een flink herstel na de crash eerder dit jaar. Het project bereikte in februari zijn all-time high boven de $2,90, maar zakte daarna maandenlang weg. Deze nieuwe stijging komt precies op het moment dat de bredere cryptomarkt tekenen van herstel toont.

Waarom Pi ineens beweegt

Pi Ventures, het investeringsvehikel van Pi Network, heeft zijn eerste deal aangekondigd. Ze investeren in OpenMind, een project dat zich richt op gedecentraliseerde AI infrastructuur. Het interessante is dat OpenMind Pi’s netwerk gaat gebruiken voor gedistribueerde computertaken.

Dit is geen willekeurige investering. Pi heeft een $100 miljoen budget om te investeren in projecten die het ecosysteem versterken. De OpenMind deal laat zien dat ze serieus zijn over het bouwen van utility in plaats van alleen community hype.

Voor de Pi coin koers is dit relevant omdat het een fundamentele shift suggereert. Pi is altijd bekend geweest om zijn grote community en mobiele mining, maar kritiek was er ook: wat doe je ermee? Als Pi daadwerkelijk utility gaat creëren via strategische samenwerkingen, kan dat waardering rechtvaardigen.

Technisch perspectief: kan dit doorzetten?

De 30% stijging bracht Pi naar een interessante technische positie. Bulls proberen door te breken boven $0,28, wat een belangrijk weerstandsniveau is. Als dat lukt, opent dat ruimte naar $0,32 en mogelijk hoger.

Maar laten we realistisch blijven. Pi is eerder dit jaar van bijna $3 naar $0,15 gecrasht. Dat is een 95% daling. Een bounce van 30-40% vanaf de bodem is niet zo gek na zo’n drop. De vraag is of dit momentum kan aanhouden of dat het gewoon een technische rally is die uitdooft. Ontdek hier ook welke crypto gaat stijgen.

Het volume is toegenomen tijdens de stijging, wat positief is. Het suggereert echte interesse in plaats van alleen enkele whales die de prijs manipuleren. Maar het volume moet aanhouden als Pi weerstand wil doorbreken.

Is dit het startschot voor een altseason?

Hier wordt het interessant voor de bredere markt. Altseason gebeurt niet omdat één coin pumpt. Het gebeurt wanneer kapitaal breed door de markt stroomt en investeerders roteren van Bitcoin naar altcoins. Maar individuele pumps kunnen wel vroege signalen zijn.

Pi’s rally komt op een moment dat Bitcoin dominantie aan het zakken is. Dit is historisch gezien een signaal dat geld naar altcoins beweegt. Als meer mid-cap projecten vergelijkbare bewegingen laten zien, krijgen we een patroon.

Opkomende cryptoprojecten profiteren vaak wanneer een bekende naam zoals Pi momentum krijgt. Investeerders zoeken ‘de volgende Pi’ projecten met grote communities die concrete ontwikkelingen aankondigen. Dat creëert een halo effect waar nieuwe crypto launches van kunnen profiteren.

Maar één altcoin rally maakt geen seizoen. We hebben meerdere projecten nodig die tegelijk presteren. We hebben volume nodig dat aanhoudt. En we hebben Bitcoin nodig die stabiel blijft zodat altcoin traders vertrouwen hebben.

Wat investeerders moeten weten

Voor wie zich afvraagt welke crypto interessant is om te volgen: Pi’s beweging suggereert dat de markt grondbeginselen weer serieus neemt. Pure hype coins zonder ontwikkeling worden genegeerd. Projecten die samenwerkingen aankondigen, investeren in hun ecosysteem en concrete plannen uitvoeren, krijgen aandacht. Dit is een shift van de pure FOMO fase. Tijdens de altseason zal het anders zijn dan vorige cycli. Minder ‘shitcoin roulette’, meer focus op projecten met echte plannen.

Pi blijft controversieel. Veel mensen twijfelen aan de tokenomics en het lange pad naar een volledig open mainnet. Maar de community is groot en als ze utility kunnen bouwen, is er potentie. Of dat zich vertaalt in duurzame koersstijging is de vraag.

De komende weken zijn cruciaal

Pi’s 30% pump is interessant. Als het momentum aanhoudt en andere altcoins vergelijkbare bewegingen laten zien, krijgen we bevestiging dat er iets groters gebeurt. Als de Pi Coin koers terugzakt en andere altcoin koersen stabiel blijven, is het gewoon een nieuws-gedreven piek.

Voor traders betekent dit alert blijven op volume, Bitcoin dominantie en of er meer projecten concrete ontwikkelingen aankondigen. Altseason komt niet uit het niets. Het bouwt zich op via patronen die je kunt herkennen als je oplet. Pi coin kan een vroege indicator zijn, of het kan gewoon Pi zijn die zijn eigen ding doet.

