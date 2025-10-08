Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Het Pi Network staat plots weer volledig in de schijnwerpers. Dit kwam na een opvallende aankondiging over DeFi-functies die live staan op het testnet. Crypto analisten, en zelfs ChatGPT zien een potentiële stijging van honderden procenten na dit Pi Coin nieuws. ChatGPT ziet een mogelijkheid dat Pi Coin dankzij deze upgrades richting een nieuwe all time high kan stijgen.

Pi coin koers verwachting schiet omhoog

Na zware maanden van correcties lijkt er licht aan het einde van de tunnel te zijn voor de Pi Coin koers. De token zag flinke dalingen, vanaf het hoogtepunt in februari daalde de Pi coin koers met ongeveer 85%. Miljarden aan marktkapitalisatie verdampten hierbij. Toch is het sentiment rond de token omgeslagen en schiet de koers verwachting flink omhoog.

Dit kwam na een aankondiging van flinke DeFi-upgrades rond het Pi Network. De update draait om een volledig geïntegreerde Pi Dex (gedecentraliseerde exchange), AMM (automatische market makers) en tools voor het aanmaken van tokens op het testnet. Pi Network zet hiermee een belangrijke stap richting echte bruikbaarheid. Het netwerk werd tot nu toe voornamelijk gezien als experimenteel, maar dankzij deze upgrade ontstaat er een fundament dat toekomstbestendig is.

Pi coin nieuws: DeFi upgrades maken Pi Network volwassen

Tokens, DEX, AMM & NFT features have been successfully deployed on Pi Testnet! This enables Pioneers—mostly new to blockchain—to learn safely without risking real Pi. Once Mainnet upgrades to V23, these features will also go live for real Pi 🔥 #PiNetwork#PiTestnet#Web3#PiGCV pic.twitter.com/8XmPq6rqgF — Pi Network Info 🌎 (@PiNetwork_info) October 3, 2025

De nieuwe DeFi tools bieden gebruikers de mogelijkheid om onder andere tokens te swappen, liquiditeit toe te voegen en eigen testtoken te creëren binnen een veilige omgeving. Volgens het team achter Pi Core is dit slechts de voorbereiding op de Mainnet-release waar daadwerkelijk Pi tokens gebruikt worden.

Chengdiao Fan, de oprichter, presenteerde de upgrade tijdens de TOKEN2049 conferentie in Singapore. Volgens hem is deze upgrade de stap richting een tijdperk waarin Pi Network zich ontwikkelt van een gesloten community naar een open, bruikbaar ecosysteem. De focus verschuift ineens van speculatie naar echte toepassing, dit is iets waar investeerders al jaren op hebben gewacht.

De update is ontworpen om zowel gebruikers als ontwikkelaars te laten wennen aan het DeFi mechanisme van Pi. Door bijvoorbeeld staking en tokencreatie te testen zonder risico, bereidt het netwerk zich voor op duurzame overgang naar het Mainnet.

ChatGPT voorspelt een stijging naar een nieuwe all time high

Niet alleen de community ziet een positieve koers verwachting, ChatGPT ziet een mogelijkheid waarin de Pi Coin koers een flinke crypto rally meemaakt. Volgens ChatGPT is een stijging van 900% mogelijk, richting een nieuwe all time high. In theorie kan de koers stijgen tot $2,98 volgens deze voorspelling. Volgens de voorspelling hangt de koers verwachting samen met drie factoren: de groei van het Pi-ecosysteem, de aantrekkingskracht van de nieuwe DeFi functies en de stijgende vraag naar laagdrempelige crypto oplossingen.

Daarnaast is de koers verwachting gebaseerd op voorgaande patronen waarbij grote technologische upgrades vaak leiden tot flinke koersbewegingen. Op het moment dat de testfase met succes wordt afgerond en de Mainnet integratie soepel verloopt, kan de Pi coin koers profiteren van een crypto rally.

Crypto rally minder afhankelijk van hype

De upgrade onderscheidt zich door zich te richten op duurzaamheid. Het team heeft aangegeven geen ruimte te bieden aan zogeheten lege meme coins of pump and dump tokens. Alleen tokens met een echte functie zoals community beloningen zullen worden goedgekeurd. Deze structuur moet ervoor zorgen dat het Pi Network niet in dezelfde val trapt als andere blockchains waar voornamelijk speculatie de overhand kreeg. Door een ecosysteem op te bouwen dat echte toepassingen biedt, kan Pi een voorsprong nemen in een markt die op zoek is naar bruikbare projecten.

Marktsentiment erg positief

De eerste reacties op X zijn erg positief. De community noemde de aankondiging de belangrijkste stap sinds de lancering van het mainnetplan.

Some laughed when I said Pi Network requires a five-year plan — but I was serious. Pi’s progress is painfully slow, but it’s also deliberate and perfect for those with patience and vision. With Token 2049 now behind us, here’s my outlook: 1️⃣ Mainnet upgrade to Protocol 23 – by… pic.twitter.com/tLwR3R8Q13 — Dr Altcoin ✝️ (@Dr_Picoin) October 2, 2025

Daarnaast laten on-chain indicatoren laten zien dat de activiteiten rond Pi coin stijgen. Het handelsvolume is toegenomen en er wordt flink gespeculeerd over whales die hun positie opnieuw aan het opbouwen zijn. Veel analisten verwachten dat op het moment dat de upgrade succesvol is, de Pi coin in de top 50 cryptomunten zal stijgen.

Zulk positief nieuws vloeit door naar de bredere cryptomarkt, met name kleine nieuwe cryptomunten met echte functies. Kleine altcoins zoals presale cryptomunten zijn aantrekkelijk vanwege het lage instaptarief. Tijdens de presale worden de tokens tegen een gereduceerd tarief aangeboden, waardoor de kans op een enorm rendement toeneemt.

Pepenode

Pepenode ($PEPENODE) is een van de populairste presale crypto’s van dit moment. Dit komt doordat Pepenode op een uitstekende manier de hype rond meme coins combineert met bruikbaarheid en duurzaamheid. Pepenode is de eerste mine-to-earn meme coin.

Het project stelt gebruikers in staat om de beste meme coins te minen, miner nodes te kopen en faciliteiten te upgraden. En dit allemaal binnen één interactief dashboard zonder dat er fysieke en energieslurpende hardware te pas komt. Doordat Pepenode ontwikkeld is op het Ethereum netwerk kan het gebruikmaken van het proof-of-stake systeem en is het minen van meme coins 99,95% duurzamer dan traditioneel minen.

Build your ServerRoom → Mine your memes → Get your bag ⛏🔥https://t.co/FaKIaBpf4I pic.twitter.com/KfIwAaXlwX — PEPENODE (@pepenode_io) October 8, 2025

Tijdens de presale kunnen de $PEPENODE tegen de laagst mogelijke prijs gekocht worden. Het project maakt gebruik van een stijgende prijsstrategie. Wie dus zo vroeg mogelijk instapt, kan profiteren van de laagste prijs en een mogelijk explosief rendement na lancering.

Bezoek de officiële website van Pepenode