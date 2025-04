Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

De droom om de $0,01 te behalen is iets waar de Shiba Inu community zich al jaren mee bezighoudt. Voor velen zou dit namelijk financiële vrijheid betekenen. Toch doet de Shiba Inu koers het, samen met vele andere meme coins, in 2025 niet zo goed als gehoopt.

Op het moment van schrijven staat de koers op 0,00001227, een stuk lager dan de $0,00003133 die begin december bereikt werd. Toch blijft de grote vraag: wanneer zal Shiba Inu daadwerkelijk $0,01 bereiken?

Prijsvoorspelling: hoelang zal het duren?

De analisten van Changelly zien op de lange termijn zeker een mogelijkheid voor de Shiba Inu koers om de $0,01 te bereiken. Ze verwachten dat dit ergens tussen 2033 en 2040 zal gebeuren. Dat betekent dat investeerders mogelijk 8 tot 15 jaar geduld moeten hebben. Toch moeten we er rekening mee houden dat dit een langetermijnvoorspelling is en dat veel factoren dit kunnen verstoren. Macro-economische instabiliteit, zoals we dat bijvoorbeeld zien door de importtarieven van de Verenigde Staten, kunnen roet in het eten gooien.

Op jaarbasis heeft de Shiba Inu nu een correctie doorgemaakt van ruim 50%. Zo stond de token in januari namelijk nog op $0,00002365. Een verdere daling zou ervoor kunnen zorgen dat SHIB weer vijf nullen in zijn koers krijgt, wat een psychologisch nadeel kan zijn voor investeerders.

Kunnen investeerders zo lang wachten?

De belangrijkste vraag is echter of investeerders wel zo lang willen wachten. De cryptomarkt is volatiel en veel beleggers beleggen juist in crypto omdat het potentie biedt om snel veel winst te maken. Dit fenomeen waarbij investeerders hun activa verkopen vanwege de lange wachttijd of verliezen, wordt vaak omschreven als “scissor hands”. Daarentegen blijven “diamond hands” trouw aan hun investering, in de hoop op exponentiële groei in de toekomst.

Realistische verwachtingen

Hoewel een koersdoel van $0,01 natuurlijk aantrekkelijk klinkt, is het wel belangrijk om realistisch te blijven. Als de Shiba Inu koers dit doel moet halen, dan zal de marktkapitalisatie van de token nog veel moeten groeien. Daarnaast zullen er veel tokens verbrand moeten worden om de overige tokens schaarser en schaarser te maken. Zonder deze maatregelen lijkt het er op het moment niet op dat Shiba Inu snel de $0,01 zal aantikken.

Shiba Inu kortetermijnvoorspelling

Als we de kortetermijnverwachting voor de Shiba Inu koers erbij pakken dan zien we dat het ambitieuze koersdoel van $0,01 inderdaad nog ver weg lijkt. De analisten van CoinCodex verwachten namelijk dat Shiba Inu de komende tijd een moeilijke periode te wachten staat. Vergeleken met de huidige koers verwacht ze geen langdurige groei.

In plaats daarvan verwachten analisten de aankomende week nog een sterke piek richting de $0,00003. In onze ogen lijkt dit echter onwaarschijnlijk. Verder zal de coin volgens deze analisten steeds verder afglijden, totdat er zekerheid terugkeert in de wereldwijde economie.

Is Memex een betere investering op de middellange termijn?

De vraag die dan overblijft, is waar je als investeerder op het moment wél je geld kwijt kunt om er een potentieel rendement op te verdienen. In onzekere tijden zoals deze kan het een goed idee zijn om je risico meer te spreiden en in te zetten op de groei van de cryptomarkt op de lange termijn.

Immers, het voorspellen van de koers van één specifieke coin op de korte termijn is moeilijk. Het is een stuk minder moeilijk om het succes van de cryptomarkt op de middellange en lange termijn te voorspellen.

Juist daarom is Meme Index op het moment zo’n interessante investering. Dat komt doordat je met Meme Index niet belegd in één coin, maar eigenlijk inzet op het succes van de memecoin markt in het algemeen. Met één investering beleg je dus in tientallen verschillende coins tegelijk.

Het voordeel hiervan is dat je een stuk minder risico loopt. Immers, je rendement hangt niet af van het succes van één coin. Maar hoe werkt zoiets dan? Als eerste moet je de native token van het platform, $MEMEX, aanschaffen. Vervolgens gebruik je jouw $MEMEX om één van de vier indexen aan te schaffen.

Je kunt in dit geval kiezen uit Titan, Moonshot, MidCap of Frenzy. Titan is de index met de meest bekende en dus ook de stabielste coins. Dan moet je denken aan $SHIB, $PEPE en $BONK. Met Frenzy beleg je vooral in exotische coins en loop je dus meer risico, maar kan je potentiële rendement een stuk hoger zijn.

De crypto presale van deze token is nu bezig en op het moment is er al ruim $4,5 miljoen opgehaald.

