Kako tržište kriptovaluta ulazi u posljednji kvartal 2025. godine, nekoliko tokena čija je cijena ispod 1 USD pokazuje potencijal za rast.

Ova imovina predstavlja privlačnu priliku, osobito sada kada investitori očekuju šire tržišno uzlazno kretanje potaknuto trajnim optimizmom na tržištu.

U tom kontekstu, Finbold se obratio OpenAI-jevu ChatGPT-u kako bi identificirao dva tokena vrijedna kupnje tijekom listopada, čija je cijena i dalje ispod 1 USD.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA), koji se trenutno trguje oko 0,86 USD, i dalje privlači pažnju zahvaljujući svom pristupu temeljenom na istraživanju i stalno rastućem ekosustavu.

ChatGPT je istaknuo da bi ova imovina mogla dobiti dodatni zamah, pozivajući se na analitičare koji navode sve veći broj decentraliziranih aplikacija i snažno sudjelovanje u stakingu kao pokazatelje zdrave mrežne aktivnosti.

Model je naglasio da Cardano ostaje dobro pozicioniran za nadolazeću bull fazu 2025. godine, potkrijepljenu kontinuiranim nadogradnjama u području upravljanja i skalabilnosti.

Iako je izvedba cijene ADA-e u posljednjim mjesecima zaostajala za tokenima s većom volatilnošću, ChatGPT je istaknuo da njezin strukturni napredak i snažna podrška zajednice čine Cardano vjerodostojnim mid-cap projektom za dugoročne ulagače.

Bitcoin Hyper (HYPER)

Drugi odabir koji je istaknuo ChatGPT bio je Bitcoin Hyper (HYPER), projekt koji opisuje kao inovativan i snažno orijentiran na korisnost.

Ovaj novi blockchain fokusira se na povezivanje Bitcoin mreže s naprednim DeFi rješenjima i AI integracijom, čime stvara most između tradicionalnih kriptovaluta i moderne Web3 infrastrukture. Takav pristup privlači sve veći interes investitora koji traže projekte s realnim primjenama i dugoročnim potencijalom.

U trenutku pisanja, HYPER token se nalazi u presale fazi, s cijenom od svega nekoliko centi, što ga čini posebno privlačnim za ulagače koji žele rano ući u projekte s velikim rastom.

ChatGPT procjenjuje da bi Bitcoin Hyper mogao dosegnuti razinu od 1 USD u sljedećem velikom kripto bull ciklusu, zahvaljujući spoju AI tehnologije, staking nagrada i jasne vizije skalabilnosti unutar Bitcoin ekosustava.