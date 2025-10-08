Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Quý IV/2025 khởi đầu với tín hiệu tích cực khi Ethereum và Bitcoin tiếp tục giao dịch gần mức đỉnh lịch sử, trong bối cảnh hoạt động đầu tư tổ chức ngày càng tăng.

Đà phục hồi này đang củng cố niềm tin thị trường và khiến các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội mới trong nhóm altcoin tiềm năng.

Bên cạnh Avalanche (AVAX) với hệ sinh thái DeFi mở rộng, Bitcoin Hyper (HYPER) đã nhanh chóng lọt vào danh sách “altcoin đáng chú ý nhất quý này” nhờ mô hình Layer-2 cho Bitcoin và tốc độ huy động vốn ấn tượng.

Sự chuyển dịch sang các dự án có ứng dụng thực tế cho thấy Q4 có thể trở thành giai đoạn định hình thế hệ dẫn đầu mới của thị trường tiền điện tử bước vào năm 2026.

Bitcoin dẫn dắt thị trường khi ETF đạt mốc kỷ lục mới

Bitcoin (BTC) đã đạt 126.000 USD đầu tuần này, trong khi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ ghi nhận hơn 1,2 tỷ USD dòng tiền vào mỗi ngày — mức cao nhất kể từ khi ra mắt.

BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) dẫn đầu với 970 triệu USD, tiếp theo là Fidelity FBTC và Bitwise BITB.

Các chuyên gia cho rằng dòng tiền ổn định từ ETF thể hiện nhu cầu tổ chức ngày càng mạnh, khi giới đầu tư toàn cầu xem Bitcoin như tài sản dự trữ chiến lược trong danh mục đa dạng hóa.

Khối lượng giao dịch cũng tăng mạnh, chỉ riêng IBIT đã đạt gần 5 tỷ USD trong một ngày. Điều này củng cố vai trò trung tâm của Bitcoin trong giai đoạn tăng trưởng cuối năm.

Ethereum duy trì sức mạnh nhờ tích lũy tổ chức và staking tăng trưởng

Ethereum (ETH) đang giao dịch quanh 4.600 USD, được hỗ trợ bởi lượng tích lũy lớn từ các tổ chức và quỹ ETF.

Hiện hơn 10% nguồn cung ETH đang được nắm giữ bởi tổ chức, với hơn 12,4 triệu ETH tham gia staking.

Các ETF mới triển khai tính năng staking cho Ethereum và Solana của Grayscale đã giúp gia tăng nhu cầu.

Điều này củng cố vị thế của Ethereum như một mạng lưới tạo lợi nhuận bền vững, thu hút dòng vốn dài hạn.

Avalanche (AVAX) tiếp tục mở rộng nhờ DeFi và tokenization

Avalanche đã tăng hơn 20% trong vài tuần qua, hưởng lợi từ hoạt động token hóa tài sản và DeFi.

Mạng lưới subnet cho phép giao dịch nhanh, chi phí thấp, đang thu hút nhiều tổ chức và nhà phát triển.

Sự mở rộng liên tục của hệ sinh thái cùng các bản nâng cấp định kỳ giúp AVAX giữ vững vị trí trong nhóm altcoin hàng đầu quý IV/2025.

Bitcoin Hyper (HYPER) – Altcoin mới đang thu hút nhà đầu tư toàn cầu

Giữa đà tăng mạnh của thị trường, Bitcoin Hyper (HYPER) nổi lên như altcoin tiềm năng nhất quý IV, được giới phân tích đánh giá cao nhờ kết hợp công nghệ hạ tầng mạnh mẽ với tính năng thực tiễn.

And just like that… BOOM! 22M Raised! 🔥⚡️ pic.twitter.com/UEeJ2ukj79 — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 6, 2025

Dự án xây dựng Layer-2 cho Bitcoin nhằm giải quyết các hạn chế về tốc độ và phí giao dịch, đồng thời mở rộng khả năng cho DeFi, staking và dApps.

Theo dữ liệu mới nhất, HYPER đã huy động hơn 19,8 triệu USD trong giai đoạn presale, với hàng chục nghìn nhà đầu tư tham gia.

Điểm nổi bật của HYPER gồm:

Hỗ trợ giao dịch tốc độ cao nhờ tích hợp Solana Virtual Machine



Cầu Canonical Bridge giúp chuyển BTC sang hệ HYPER để staking hoặc giao dịch



Phần thưởng staking 60%/năm , thu hút nhà đầu tư dài hạn



Token HYPER dùng để trả phí gas và quyền quản trị trong mạng Layer-2



Các chuyên gia cho rằng HYPER đang ở vị trí tương tự các dự án “hạ tầng đột phá” trong giai đoạn đầu, với khả năng mở rộng quy mô đáng kể khi mainnet ra mắt.

Đà tăng Q4 định hình chu kỳ altcoin 2026

Ba tháng cuối năm 2025 đang thể hiện rõ sự trưởng thành của thị trường crypto:

Bitcoin và Ethereum củng cố vị thế dẫn đầu nhờ dòng tiền tổ chức, Avalanche thể hiện sức mạnh công nghệ, trong khi Bitcoin Hyper (HYPER) chứng minh rằng các dự án mới nhưng có nền tảng kỹ thuật thực tế vẫn có thể cạnh tranh với những “ông lớn” hiện hữu.

Sự kết hợp giữa thanh khoản, đổi mới và niềm tin đầu tư đang mở ra một kỷ nguyên altcoin mới – nơi Bitcoin Hyper được xem là ứng viên sáng giá nhất cho chu kỳ 2026.