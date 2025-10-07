Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Thị trường tiền điện tử đang nóng trở lại – liệu mùa altcoin mới đã bắt đầu?

Thị trường tiền điện tử đang sôi động trở lại, và dữ liệu hiện tại cho thấy một sự luân chuyển vốn đáng kể có thể đang diễn ra. Sự thống trị của stablecoin đang giảm mạnh – thị phần của USDT đã giảm 11,8% trong tuần qua, xuống còn 4,22%. Điều này cho thấy các nhà đầu tư đang chuyển từ tài sản an toàn và có tính thanh khoản cao sang các vị thế rủi ro hơn.

Trong khi đó, biểu đồ TOTAL3 – theo dõi vốn hóa thị trường của tất cả các đồng tiền điện tử ngoại trừ Bitcoin và Ethereum – đã đạt mức kỷ lục 1,18 nghìn tỷ USD, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy dòng vốn đang quay trở lại với altcoin.

Đối với các trader muốn nắm bắt làn sóng này, các dự án presale tiền điện tử hàng đầu đang trở thành “sân chơi” hấp dẫn của dòng tiền thông minh, đặc biệt là khi các chỉ báo mùa altcoin bắt đầu chuyển sang màu xanh.

Sự sụt giảm thống trị của stablecoin – tia lửa cho mùa altcoin mới?

Khi tỷ lệ thống trị của stablecoin giảm, khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư lại quay trở lại – và điều đó đang diễn ra ngay lúc này. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ thống trị của Bitcoin đã giảm từ 62% xuống còn 57% chỉ trong một tháng, trong khi chỉ số mùa altcoin (Altcoin Season Index) tăng lên 69 điểm, gần ngưỡng 75 – mức thường được xem là tín hiệu bắt đầu của “mùa hè altcoin”.

Lịch sử cho thấy, khi các chỉ số này đồng bộ, dòng vốn thường dịch chuyển từ Bitcoin và stablecoin sang altcoin, dẫn đến mức tăng gấp đôi hoặc gấp ba lần ở nhiều dự án. Tỷ lệ thống trị của USDT giảm từ 4,74% xuống 4,18%, tương đương hàng tỷ USD thanh khoản đang chảy vào các tài sản rủi ro hơn. Và không chỉ là nhà đầu tư nhỏ lẻ đang bị cuốn vào FOMO – theo CryptoQuant, hơn 4 tỷ USD stablecoin đã được rút khỏi các sàn giao dịch kể từ cuối tháng 9, điều này thường báo hiệu sự bùng nổ đầu tư vào các dự án DeFi, Layer-1 và token AI.

Khi chỉ số altcoin tiếp tục tăng và biểu đồ TOTAL3 vượt qua đỉnh lịch sử, mô hình quen thuộc lại lặp lại: Bitcoin đạt đỉnh trước – rồi altcoin bùng nổ. Các nhà phân tích đồng thuận rằng chúng ta đang ở giai đoạn đầu của mùa altcoin, với hơn 75% trong top 50 đồng coin đã vượt trội hơn Bitcoin trong ba tháng qua.

Snorter: Một trong những dự án presale tiền điện tử đáng chú ý nhất trên thị trường?

Khi dòng thanh khoản chuyển từ stablecoin sang các dự án có tiềm năng tăng trưởng cao, Snorter nổi lên như một trong những dự án presale hấp dẫn nhất hiện nay. Đây là bot giao dịch dựa trên Telegram, được xây dựng trên mạng Solana, hướng đến tốc độ, độ chính xác và khả năng bắt nhịp xu hướng meme coin.

Trong giai đoạn presale, Snorter đã huy động được hơn 4,3 triệu USD, với giá token ở mức 0,1071 USD và phần thưởng staking lên đến 111% APY – con số thu hút mạnh mẽ sự chú ý của giới đầu tư.

Điều gì khiến dự án này nổi bật?

Tính năng Fast Sniper có thể phát hiện và mua các token mới niêm yết chỉ trong vài mili-giây, nhanh hơn đáng kể so với các đối thủ. Nhờ tích hợp gốc với mạng Solana, Snorter còn mang đến bảo vệ MEV, copy trading, cùng phân tích xu hướng thị trường bằng AI để theo dõi cảm xúc FOMO và FUD trong thế giới altcoin.

Việc nắm giữ token $SNORT giúp người dùng được giảm phí giao dịch xuống 0,85%, có quyền biểu quyết thông qua DAO trong tương lai, và truy cập độc quyền vào các bản cập nhật thuật toán – mang lại lợi thế lớn cho các nhà đầu tư sớm trước khi token được niêm yết chính thức trên các sàn giao dịch.