Thị trường altcoin đang chứng kiến làn sóng tăng giá mới khi Solana được ví như “Phố Wall mới” của thế giới tiền điện tử. Trong buổi phỏng vấn với Akshay Rajan từ Solana Labs, Giám đốc đầu tư của Bitwise, ông Matt Hougan, nhấn mạnh rằng tốc độ xử lý cực nhanh của Solana là điểm mạnh vượt trội khiến các nhà đầu tư tổ chức xem đây là blockchain hấp dẫn nhất hiện nay.

Với tốc độ hoàn tất giao dịch chỉ từ 150–400 micro giây, Solana gần như không có đối thủ trong việc xử lý khối lượng giao dịch khổng lồ. Khi Bitcoin vượt mốc 125.000 USD trong tháng 10, $SOL cũng bật tăng lên 233 USD, tạo tâm lý hưng phấn lan tỏa sang toàn bộ thị trường altcoin.

Trong bối cảnh đó, Snorter Token ($SNORT) – một dự án altcoin kết hợp meme và công nghệ bot giao dịch AI – đang trở thành tâm điểm mới của các nhà đầu tư, khi đợt presale của nó đang bùng nổ với sức hút đặc biệt trong giới săn coin mới.

Solana tăng tốc trong quý 4 – cú hích cho làn sóng altcoin mới

Quý 4 năm 2025 đang mở ra triển vọng đầy tích cực cho Solana, khi nhiều yếu tố cùng hội tụ thúc đẩy niềm tin nhà đầu tư.

Một trong những động lực lớn nhất là quỹ ETF Solana sắp được Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) phê duyệt, với chuyên gia Bloomberg Eric Balchunas khẳng định khả năng thành công “gần như 100%”.

Cùng lúc đó, dữ liệu từ CoinGecko cho thấy hơn 1,7 tỷ USD giá trị SOL đã được bổ sung vào các kho dự trữ của những tổ chức lớn như Forward Industries, DeFi Development và Upexi chỉ trong vòng 30 ngày. Riêng Forward Industries đã mua hơn 6,82 triệu SOL, tương đương 1,25% tổng cung.

Tất cả những yếu tố này đang đặt Solana vào vị thế thuận lợi để tạo ATH mới trong tháng 10, đồng thời lan tỏa tín hiệu tăng giá sang nhiều altcoin khác trong cùng hệ sinh thái.

Snorter Token – công cụ giao dịch Solana giúp săn coin an toàn và hiệu quả

Dự án Snorter Token ($SNORT) đang định nghĩa lại cách các nhà đầu tư săn tìm coin mới trên Solana.

Công cụ Snorter Bot của dự án giúp người dùng tự động “snipe” các token tiềm năng trước khi bị cá voi hoặc các bot khác gom hết thanh khoản.

Những tính năng nổi bật của Snorter Bot gồm:

Phí giao dịch cực thấp chỉ 0,85% , thấp nhất trong các bot hiện nay.



Tốc độ khớp lệnh nhanh nhất trên chuỗi Solana.



Giao diện dễ sử dụng, có sẵn tính năng xử lý thuế tự động.



Quyền truy cập sớm vào các token mới niêm yết.



Tích hợp Copy Trading , giúp người mới sao chép chiến lược từ các trader hàng đầu.



Presale của $SNORT đã huy động được hơn 4,3 triệu USD, với giá token hiện tại ở 0,1071 USD.

Theo dự đoán, nếu cộng đồng tiếp tục duy trì mức độ ủng hộ như hiện tại, giá $SNORT có thể đạt 0,94 USD vào cuối năm và lên đến 3,25 USD sau khi niêm yết — tương đương ROI hơn 2.900%.

Với mức tăng tiềm năng này, $SNORT đang được giới đầu tư đánh giá là một trong những altcoin có presale hấp dẫn nhất hiện nay, khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần trước khi giai đoạn cuối cùng kết thúc.

Bitcoin Hyper – altcoin mới nổi tiếp sức cho xu hướng tăng

Không chỉ Snorter Token, Bitcoin Hyper (HYPER) cũng đang thu hút mạnh dòng vốn nhờ mục tiêu mang lại tốc độ giao dịch cao và phí thấp cho mạng Bitcoin thông qua giải pháp Layer 2.

Dự án này kết hợp độ bảo mật của Bitcoin với sức mạnh mở rộng tương tự Solana, cho phép giao dịch nhanh, chi phí thấp và tương tác với dApp. Presale của Hyper đã vượt mốc 19 triệu USD, và nhiều nhà phân tích dự đoán HYPER có thể trở thành một trong những altcoin tăng trưởng mạnh nhất năm 2025 khi ra mắt chính thức.

Việc Solana được ví như “Phố Wall mới” cùng sự bùng nổ của các dự án như Snorter và Hyper cho thấy dòng tiền đang đổ mạnh vào altcoin có nền tảng vững và hướng đi rõ ràng.

Kết luận: Altcoin bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Thị trường đang chứng kiến làn sóng altcoin hồi sinh mạnh mẽ nhờ động lực từ Solana và sự trở lại của tâm lý “risk-on”.

Những dự án kết hợp được công nghệ thực tế và tiềm năng tăng trưởng, như Snorter Token và Bitcoin Hyper, có thể trở thành tâm điểm đầu tư trong giai đoạn cuối năm.

Nếu xu hướng này tiếp tục, quý 4/2025 có thể là thời điểm khởi đầu cho một chu kỳ bùng nổ altcoin mới, khi các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận vượt trội so với Bitcoin.