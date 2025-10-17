Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

1️⃣ Bitcoin và Ethereum có thể sớm mở ra “mùa altcoin”, với chỉ số Altcoin Season Index của CMC đang ở mức 29/100.

2️⃣ Ethereum hoặc Bitcoin sẽ là động lực chính dẫn đầu đợt phục hồi sắp tới.

3️⃣ Các dự án hạ tầng như Bitcoin Hyper (HYPER) và bot giao dịch Snorter (SNORT) hiện là những altcoin đáng mua nhất.

Liệu “mùa altcoin” đã đến chưa?

Khái niệm altcoin season – khi altcoin tăng mạnh và vượt hiệu suất của Bitcoin – luôn là mục tiêu được giới đầu tư chờ đợi. Tuy nhiên, việc xác định chính xác thời điểm bắt đầu vẫn là điều khó nắm bắt.

Một điều chắc chắn: thị trường có thể đang tiến rất gần đến một mùa altcoin thực sự, và đây là thời điểm để săn tìm những cái tên tốt nhất. Hiện tại, những lựa chọn nổi bật bao gồm Bitcoin Hyper (HYPER), Snorter Token (SNORT) và Ethereum (ETH).

Tâm điểm lúc này là cặp ETH/BTC, đang tiến sát vùng hỗ trợ quan trọng trong lịch sử – khu vực có thể định hình hướng đi tiếp theo của toàn thị trường.

Theo dữ liệu từ TradingView, ETH đang giao dịch quanh 0.032–0.034 BTC, vùng đã nhiều lần tạo điểm bật mạnh trong các chu kỳ trước. Nếu ETH giữ vững và bật tăng, khả năng cao “mùa altcoin” sẽ bắt đầu. Ngược lại, nếu mất vùng này, rủi ro điều chỉnh sẽ gia tăng.

Giữa lúc tranh luận nổ ra trên X (Twitter), một số chuyên gia cho rằng Bitcoin phải phá đỉnh cũ trước để thu hút vốn, sau đó dòng tiền mới xoay vòng sang altcoin. Trong khi đó, nhóm khác tin rằng Ethereum hoàn toàn có thể dẫn sóng, tương tự như các chu kỳ 2017 và 2021.

Dù ai dẫn đầu, thực tế là thị trường altcoin vẫn đang thấp hơn 20% so với đỉnh cũ – mở ra dư địa lớn nếu tâm lý tích cực quay lại. Và trong số đó, ba dự án nổi bật nhất là HYPER, SNORT và ETH.

Bitcoin Hyper (HYPER) – Dự án hạ tầng Layer-2 mang lại tốc độ và chi phí thấp cho Bitcoin

Để tìm được một altcoin có tiềm năng dài hạn, hãy tập trung vào các dự án xây dựng hạ tầng.

Bitcoin Hyper (HYPER) chính là ví dụ điển hình – giải quyết hai điểm yếu lớn của Bitcoin: tốc độ giao dịch chậm và phí cao.

Bằng cách tận dụng Cầu nối Canonical tới Solana Virtual Machine (SVM), Bitcoin Hyper cho phép người dùng triển khai và sử dụng BTC gói (wrapped BTC) trên các mạng khác, mở rộng ứng dụng của Bitcoin vào toàn bộ nền kinh tế crypto.

Mục tiêu của HYPER là biến Bitcoin thành công cụ giao dịch nhanh và rẻ – điều mà blockchain gốc chưa làm được. Dự án đã huy động gần 24 triệu USD, cho thấy dòng tiền lớn từ các “cá voi”.

Theo dự đoán, giá HYPER có thể tăng từ 0,0131 USD lên 0,32 USD, tương đương mức tăng hơn 2.300% nếu dự án hoàn thiện đúng lộ trình.

Truy cập Bitcoin Hyper

Snorter Token (SNORT) – 4 Ngày Cuối Cùng Trước Khi Bot Meme Coin Solana Ra Mắt

Giao dịch meme coin luôn là “điên rồ”: hàng chục nghìn token ra đời mỗi ngày, và phần lớn biến mất trong im lặng. Nhưng giữa hỗn loạn đó, Snorter Token (SNORT) lại đang trở thành điểm sáng.

Được xây dựng trên Solana và tích hợp trực tiếp trong Telegram, Snorter Bot cung cấp các công cụ giúp trader “đánh hơi” và “săn” các meme coin tiềm năng trước khi chúng bùng nổ.

Tính năng nổi bật của Snorter gồm:

Bảo vệ chống rugpull và MEV ,



Giao dịch tự động (auto snipe) ,



Copy trading theo top trader,



Và phí cực thấp chỉ 0,85% , thấp hơn nhiều so với các bot khác như Maestro.



Với 4 ngày còn lại trong presale và hơn 4,8 triệu USD đã được huy động, dự án đang thu hút sự chú ý của cộng đồng. Dự báo giá cho thấy SNORT có thể tăng từ 0,108 USD lên 0,94 USD vào cuối năm.

Truy cập Snorter

Ethereum (ETH) – “Đầu tàu” quyết định tương lai mùa altcoin

Dù Bitcoin hay Ethereum dẫn sóng, phần lớn chuyên gia đều đồng thuận rằng Ethereum sẽ là trung tâm của đợt phục hồi sắp tới.

Với giá hiện tại khoảng 4.000 USD, ETH có tiềm năng tăng lên 5.000–8.000 USD nếu thị trường tiếp tục xu hướng tích cực. Các tổ chức như BitMine hiện nắm giữ hơn 3 triệu ETH, cho thấy niềm tin dài hạn vào tài sản này.

Ngoài ra, bối cảnh kinh tế vĩ mô cũng hỗ trợ: nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất, thanh khoản sẽ quay lại các tài sản rủi ro – trong đó altcoin sẽ hưởng lợi đầu tiên.

Kết luận

Dù Bitcoin hay Ethereum dẫn đầu, “mùa altcoin” đang ở rất gần. Khi dòng vốn quay trở lại, ba cái tên Bitcoin Hyper (HYPER), Snorter Token (SNORT) và Ethereum (ETH) được dự đoán sẽ mang lại lợi nhuận vượt trội.

Nhà đầu tư đang tìm altcoin tiềm năng nhất 2025 nên theo dõi sát sao giai đoạn này – vì nếu lịch sử lặp lại, đây có thể là bước khởi đầu cho đợt bùng nổ mới trên thị trường crypto