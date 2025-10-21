Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Sau khi tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên mức 3,75 nghìn tỷ USD hôm nay, các đồng coin tiếp tục cho thấy sức mạnh đáng kể. Ethereum (ETH) và XRP (XRP) đang dẫn đầu đà tăng với mức lợi nhuận hơn 3% trong 24 giờ qua, phản ánh bước tiến ổn định của Bitcoin (BTC).

Khi dòng vốn bắt đầu quay trở lại thị trường, một đợt tăng giá “Uptober” mới có thể đang đến gần. Lượng đầu tư và sự chú ý khổng lồ này cũng đang thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ ở các altcoin tiềm năng quy mô nhỏ hơn.

Hãy cùng xem xét kỹ hơn ETH, XRP và bốn token đang thịnh hành khác có thể trở thành những altcoin tốt nhất để mua trong đợt phục hồi hiện tại của thị trường.

Phân Tích ETH và XRP Giữa Biến Động Thị Trường

Ethereum quay trở lại vùng 4.000 USD trong vài ngày gần đây, mang đến cho phe bò cơ hội biến mức tâm lý quan trọng này thành vùng hỗ trợ, lần đầu tiên kể từ tuần trước. Mặc dù dòng tiền ETF của ETH giảm tổng cộng 311,8 triệu USD trong tuần qua, nhưng xu hướng tăng vào cuối tuần đang được kỳ vọng sẽ kéo theo dòng vốn mới trong những ngày tới.

$ETH is trying to reclaim a very crucial level here. If Ethereum is able to reclaim the $4,100 support level, this could be the sign that the bottom is in. A failure to reclaim this level will continue the downtrend. pic.twitter.com/48GULfSAWJ — Ted (@TedPillows) October 20, 2025

Nhà phân tích Ted Pillows gần đây cho rằng ETH có thể đã tạo đáy, mặc dù điều này còn phụ thuộc vào khả năng của ETH duy trì hỗ trợ vững chắc trên 4.100 USD trong ngắn hạn.

Trong khi đó, XRP vẫn duy trì ổn định sau đợt biến động mạnh vào ngày 10 tháng 10, khi giá đồng coin này giảm xuống chỉ còn 1,25 USD – tương đương mức giảm 55% chỉ trong một ngày. XRP đóng cửa ngày hôm đó ở 2,37 USD và kể từ đó dao động quanh vùng này.

$XRP is progressing on the Wyckoff method. The structure is still progressing in line with the Wyckoff accumulation phase. The similarity to the 2017 formation is striking, but this time the market is more mature. Although it's still early, the picture resembles the calm… https://t.co/EjJCRgJ9BQ pic.twitter.com/752wZQiUs5 — EᴛʜᴇʀNᴀꜱʏᴏɴᴀL 💹🧲 (@EtherNasyonaL) October 20, 2025

Nhà giao dịch Ether Nasyonal đã xác định một mẫu tích lũy Wyckoff, cho thấy các “cá voi” đang tận dụng sự hỗn loạn để tích lũy XRP trước một đợt tăng giá mới.

Khi hầu hết các nhà đầu tư vẫn còn bối rối trước mức độ biến động cao, những nhà đầu tư tinh tường đã bắt đầu chú ý đến bốn token có tiềm năng vượt trội hơn XRP và ETH trong quý 4.

1. Bitcoin Hyper (HYPER)

Sự kiện Bitcoin đạt mức đỉnh lịch sử (ATH) mới hồi đầu tháng đã đưa Bitcoin Hyper (HYPER) – một dự án presale – vào tâm điểm chú ý. Dự án này được thiết kế để cải thiện hiệu suất của mạng chính Bitcoin.

Mặc dù BTC đã gặp khó khăn trong thời gian gần đây, đà tăng presale của HYPER vẫn rất mạnh mẽ.

Dự án hướng đến việc ra mắt giải pháp Layer 2 cho Bitcoin, giúp tốc độ giao dịch của BTC tiệm cận với Solana, bằng cách sử dụng các rollup để tăng tính linh hoạt và TPS (giao dịch mỗi giây). Nếu thành công, Bitcoin Hyper có thể biến BTC thành một tài sản phù hợp cho thanh toán hàng ngày và các hoạt động on-chain khác.

Điểm đáng chú ý là tích hợp Solana Virtual Machine (SVM) – giúp BTC có khả năng lập trình hoàn chỉnh. Điều này mở ra tiềm năng DeFi, dApp và nhiều tiện ích khác cho mạng Bitcoin.

Nhờ đó, HYPER trở thành chìa khóa trung tâm của hệ sinh thái Bitcoin mở rộng. Hiện tại, nhà đầu tư đã cam kết hơn 24,3 triệu USD trong presale, với mức giá 0,013145 USD/HYPER. Ngoài ra, token này có thể staking với lãi suất lên tới 49% APY.

Nếu HYPER duy trì được đà phát triển sau khi niêm yết, nó có thể trở thành ngôi sao đột phá của chu kỳ này, và chắc chắn là một trong những altcoin đáng mua và theo dõi sát sao.

2. Maple Finance (SYRUP)

Maple Finance (SYRUP) là nền tảng DeFi chuyên cung cấp dịch vụ cho vay và đi vay on-chain cho doanh nghiệp. Dự án đã nhanh chóng trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực DeFi lending, với Tổng giá trị khóa (TVL) đạt hơn 3 tỷ USD tính đến tháng này.

Token SYRUP đóng vai trò trung tâm trong quản trị, staking và chia sẻ doanh thu, đồng thời hưởng lợi từ việc mua lại token tương ứng với mức tăng trưởng TVL.

Sau đợt tăng mạnh hồi tháng 5, giá SYRUP đã tăng hơn 40% trong năm qua. Khoảng 40% nguồn cung SYRUP hiện đã được staking, trong khi vốn hóa thị trường duy trì quanh 421 triệu USD, củng cố thêm triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ của dự án.

3. Maxi Doge (MAXI)

Khi các meme coin lấy cảm hứng từ chó đồng loạt tăng mạnh vào cuối tuần (đặc biệt sau khi Elon Musk đăng tweet về chú chó Floki, khiến token FLOKI tăng 24% chỉ trong một ngày), sự chú ý của thị trường nhanh chóng đổ dồn về Maxi Doge (MAXI) – thành viên mới nhất trong “vũ trụ meme coin”.

MAXI hiện đang trong giai đoạn presale, thu hút nhà đầu tư degen nhờ cách tiếp cận độc đáo: tập trung vào giao dịch đòn bẩy cao.

Không giống các meme coin thông thường, MAXI mang lại tiện ích thực tế bên cạnh yếu tố cộng đồng và tính giải trí. Người nắm giữ MAXI được quyền truy cập các kênh cộng đồng riêng, nơi họ có thể trao đổi chiến lược giao dịch và tham gia các cuộc thi cộng đồng với phần thưởng hấp dẫn.

Dự án hướng tới niêm yết trên các sàn giao dịch futures và hỗ trợ giao dịch đòn bẩy 1.000x. Tính đến nay, MAXI đã huy động hơn 3,6 triệu USD, với lợi suất staking lên tới 82% APY.

Nhờ tầm nhìn dài hạn và hướng đi khác biệt, MAXI đang nổi bật giữa không gian meme coin đông đúc. Theo nhà phân tích Crypto Tech Gaming, MAXI có thể là sự thay thế tốt nhất cho Dogecoin và là một trong những altcoin đáng mua nhất cho những ai tìm kiếm lợi nhuận bùng nổ.

4. Ondo (ONDO)

Khi các tổ chức tài chính truyền thống dần tham gia sâu hơn vào Web3, sự chú ý đang hướng về các dự án token hóa tài sản thực (RWA). Ondo Finance (ONDO) là dự án tiên phong, cho phép người dùng tạo và đầu tư vào phiên bản token hóa của trái phiếu kho bạc Mỹ, cổ phiếu, ETF và vàng.

Nền tảng hiện có 1,78 tỷ USD TVL, cho thấy mức độ chấp nhận mạnh mẽ từ người dùng. TVL cao đồng nghĩa doanh thu và nhu cầu token ONDO cũng tăng theo.

Giao dịch quanh 0,77 USD sau khi tăng 4,1% trong ngày, ONDO dường như đang hướng trở lại mức 0,89 USD, vốn từng là hỗ trợ chính trước đợt sụp đổ ngày 10/10. Với nhu cầu token hóa tài sản tăng nhanh và đà phục hồi chung của thị trường, ONDO có thể sớm tiến tới mục tiêu ATH cũ là 2,14 USD.

Tổng Kết

Khi thị trường tiền điện tử bước vào giai đoạn phục hồi mạnh mẽ, những altcoin có tiềm năng thực tế và dự án rõ ràng đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Các token như HYPER, SYRUP, MAXI, và ONDO đều đang cho thấy động lực tăng trưởng mạnh mẽ – khiến chúng trở thành những altcoin đáng chú ý nhất để đầu tư trong quý 4/2025.