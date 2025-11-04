Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Giá tiền điện tử giảm mạnh đầu tuần này khi Bitcoin rơi xuống mức 105.300 USD và các altcoin chịu áp lực còn nặng nề hơn.

Theo dữ liệu từ CoinGlass, hơn 1,2 tỷ USD vị thế đòn bẩy đã bị thanh lý trong 24 giờ qua, trong đó khoảng 1,09 tỷ USD đến từ các lệnh Long.

Tâm lý thị trường đang trở nên tiêu cực, với nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng chu kỳ tăng giá đã kết thúc. Tuy nhiên, một số chuyên gia hàng đầu không đồng ý với quan điểm bi quan này.

Tom Lee Dự Báo Bitcoin Có Thể Đạt 200.000 USD Vào Cuối Năm

Nhà đầu tư phố Wall huyền thoại Tom Lee, Chủ tịch công ty BitMine – quỹ nắm giữ Ethereum lớn nhất hiện nay, đã tái khẳng định quan điểm tăng giá của mình. Trong buổi phỏng vấn mới nhất với CNBC, ông dự báo giá Bitcoin có thể đạt 150.000 USD hoặc thậm chí 200.000 USD vào cuối năm nay.

WATCH: TOM LEE SAYS S&P 500 COULD HIT 7,300-7,500 BY YEAR-END SAYS $BTC COULD HIT $150K-$200K BY YEAR-END pic.twitter.com/dfAiefDatn — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) November 3, 2025

Không chỉ vậy, Lee cũng dự đoán giá Ethereum (ETH) có thể tăng lên 7.000 USD trước tháng 12. BitMine thậm chí đã mua thêm 306 triệu USD ETH, nâng tổng lượng nắm giữ lên 3,4 triệu ETH (tương đương 12,39 tỷ USD).

Rõ ràng, các nhà đầu tư tổ chức đang tận dụng đợt điều chỉnh này để tích lũy các đồng coin tiềm năng cho đợt tăng trưởng tiếp theo.

Tại Sao Thị Trường Tiền Điện Tử Đang Giảm Và Khi Nào Sẽ Hồi Phục?

Các yếu tố vĩ mô toàn cầu tiếp tục tạo áp lực bán cho tài sản rủi ro. Nhà đầu tư vẫn lo ngại về rủi ro thanh khoản tại Mỹ, ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) dự kiến kết thúc chính sách thắt chặt định lượng vào ngày 1/12.

The bottom is in. $106.2k

$3600

$160

$38.5 I stake my reputation on it. — Rekt Fencer (@rektfencer) November 3, 2025

Bên cạnh đó, việc chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa đã khiến nhiều khoản chi bị đình trệ, làm cạn kiệt dòng thanh khoản trên thị trường.

Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng khủng hoảng thanh khoản này sẽ không kéo dài. Fed được kỳ vọng sẽ tiếp tục hạ lãi suất và mở rộng bảng cân đối kế toán, qua đó bơm thêm tiền vào hệ thống.

Khi chính phủ Mỹ hoạt động trở lại, lượng thanh khoản này có thể kích hoạt một đợt phục hồi mạnh của thị trường crypto.

Top Các Đồng Coin Tiềm Năng Để Mua Khi Thị Trường Giảm

Dưới đây là danh sách 5 đồng coin tiềm năng để mua trong giai đoạn giảm giá, gồm 2 coin vốn hóa lớn, 2 coin vốn hóa nhỏ và 1 coin ẩn danh trung bình.

Bitcoin (BTC)

Dù thị trường điều chỉnh mạnh, Bitcoin vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội khi duy trì trên 107.000 USD.

Nhu cầu từ các tổ chức vẫn cực kỳ mạnh mẽ: lượng BTC do ETF, quỹ đầu tư và công ty niêm yết nắm giữ đã tăng 4,5% trong 30 ngày qua.

Theo Tom Lee, vùng 101.000 USD – tương ứng đường trung bình MA 50 tuần – là vùng mua lý tưởng cho nhà đầu tư đang chờ cơ hội tái nhập.

Ethereum (ETH)

Theo Lee, Ethereum có thể đạt 7.000 USD vào cuối năm nay. Các nhà phân tích như Benjamin Cowen (Into The Cryptoverse) cũng đưa ra dự báo tương tự.

Hiện tại, BitMine đã nắm giữ hơn 2,8% tổng cung ETH, với mục tiêu tăng lên 5%. Vùng hỗ trợ mạnh của ETH đang nằm quanh 3.500 USD, và đây có thể là điểm đảo chiều nếu lực cầu quay trở lại.

Bitcoin Hyper (HYPER)

Một trong những altcoin mới nổi bật nhất, Bitcoin Hyper (HYPER) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ của giới đầu tư cá voi.

Dự án là một Layer-2 cho Bitcoin, giúp mạng lưới trở nên lập trình được, mở rộng nhanh và tích hợp DeFi. Với việc zkSync và MegaETH đang bùng nổ, nhu cầu đối với các Layer-2 như HYPER được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng cao.

Đến nay, HYPER đã huy động gần 25 triệu USD, trong đó có nhiều giao dịch mua sáu con số từ nhà đầu tư lớn. Một ví gần đây đã mua 550.000 USD HYPER, tương đương 124 ETH.

Là một dự án đang ở giai đoạn presale, HYPER có giá cố định, giúp giảm biến động — và nhiều trader đang xem nó như “10x altcoin” tiềm năng trong năm 2025.

Truy cập Bitcoin Hyper

Best Wallet (BEST)

Best Wallet Token ($BEST) cũng là một dự án tiềm năng, đang thu hút sự quan tâm lớn. Dự án đã huy động 17 triệu USD trong ICO, cho thấy niềm tin mạnh mẽ từ cộng đồng.

Best Wallet là ví đa chuỗi mới hỗ trợ hơn 60 blockchain và 300 DEX, vượt xa MetaMask về khả năng mở rộng. Ứng dụng đang ghi nhận tăng trưởng 630% MoM và hơn 250.000 người dùng hàng tháng.

Người nắm giữ BEST được hưởng ưu đãi về phí giao dịch thấp hơn, phần thưởng staking cao hơn, và quyền truy cập sớm vào các sự kiện presale.

Hiện tại, BEST vẫn đang trong giai đoạn giảm giá presale – cơ hội cuối cùng để tham gia trước khi niêm yết.

Dash (DASH)

Cuối cùng là Dash, đại diện cho nhóm privacy coin. Trong khi phần lớn altcoin giảm mạnh, Dash lại tăng 30% chỉ trong 24 giờ và 140% trong tuần, trở thành coin tăng mạnh nhất top 100.

Hiện DASH đang giao dịch ở 116 USD, và nhiều chuyên gia tin rằng nó có thể đạt 250 USD ngắn hạn, thậm chí 1.000 USD dài hạn, nếu xu hướng bảo mật tiếp tục phát triển.

Kết Luận

Mặc dù thị trường đang ở trạng thái điều chỉnh, các nhà đầu tư tổ chức và “smart money” vẫn mua vào các đồng coin tiềm năng.

Với dự báo của Tom Lee rằng Bitcoin có thể chạm 200.000 USD và Ethereum đạt 7.000 USD, cùng sự xuất hiện của các dự án đột phá như Bitcoin Hyper, Best Wallet, hay Dash, cơ hội cho một đợt tăng giá lớn cuối năm 2025 vẫn đang mở ra.