Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Ove godine crypto presale projekti postali su pravi pokretači tržišta. Neki su projekti prikupili desetke milijuna dolara u samo nekoliko tjedana — primjerice Solaxy — dok su mnogi drugi privukli milijune od malih ulagača i velikih “whalea”.

Zašto je ovaj trend toliko popularan? Razlog je jednostavan: pristup i potencijal. Presale omogućuje ulazak prije nego što token bude listan na burzama, često po znatno nižoj cijeni, s mogućnošću ogromne zarade ako projekt uspije.

Ako ukupna tržišna kapitalizacija kriptovaluta do kraja godine zaista dosegne 5 bilijuna USD, dio te likvidnosti sigurno će se preliti u presale projekte – pogotovo one koji nude konkretnu korisnost i jake zajednice.

U tom kontekstu, četiri imena posebno se izdvajaju kao najbolje presale investicije za listopad:

Bitcoin Hyper, Maxi Doge, Best Wallet Token i PEPENODE.

Svaki od njih pokriva različiti segment tržišta – od Layer-2 infrastrukture i meme coina do Web3 novčanika – no zajedničko im je to što već sada pokazuju izniman zamah i rast.

1. Bitcoin Hyper (HYPER) – Layer-2 projekt koji otključava novi potencijal Bitcoina

Bitcoin Hyper (HYPER) do sada je prikupio više od 23,5 milijuna USD, a svakodnevno privlači dodatna ulaganja zahvaljujući velikim kupnjama “whalea”. Mnogi ga smatraju jednim od najperspektivnijih presale projekata za ulagače koji vjeruju u budućnost Bitcoina kao programabilnog novca.

Ono što Bitcoin Hyper čini posebnim jest korištenje Solana Virtual Machinea (SVM) za izgradnju Layer-2 rješenja za Bitcoin. Time se programerima omogućuje stvaranje brzih i učinkovitih dAppova u poznatom Rust ekosustavu, dok se transakcije istodobno potvrđuju na Bitcoin mreži.

U tom sustavu, Wrapped BTC funkcionira kao glavni tok likvidnosti, dok se HYPER koristi za gas naknade, staking nagrade i upravljačka prava.

Velike kupnje potaknule su dodatnu pozornost tržišta – neke transakcije vrijedne su preko 190.000 USD. Utjecajni analitičari poput Crypto Junea dodatno su pojačali hype, što je HYPER pozicioniralo kao jednu od najzanimljivijih prilika ove godine.

Ako Bitcoin Hyper uspije aktivirati ogromnu neiskorištenu likvidnost Bitcoina, mogao bi napraviti ono što su Optimism i Arbitrum učinili za Ethereum. Zato mnogi vjeruju da potencijal HYPER tokena nadmašuje većinu trenutnih presale projekata.

2. Maxi Doge (MAXI) – “Degen” meme coin koji eksplodira u presale fazi

Maxi Doge (MAXI) dosad je prikupio više od 3 milijuna USD i brzo postao omiljen među fanovima meme coina. Projekt ne komplicira stvari – nema složen roadmap, već jasan cilj: stvoriti zamah i iskoristiti ga maksimalno.

U svijetu meme coina, ponekad je upravo to dovoljno za 1.000x rast vrijednosti.

Od brendiranja i tokenomike do same marketinške strategije, sve je prilagođeno “degen” publici – investitorima koji vole rizik i adrenalin tržišta. Čak 65% ukupnog proračuna ide u marketing, kako bi se pažnja i angažman nastavili i nakon lansiranja.

Ovaj pristup već sada čini MAXI jednim od najzanimljivijih presale tokena 2025. godine.

Vrijeme je također na njihovoj strani. Kada Bitcoin pokazuje snagu, visoko volatilni sektori poput meme coina obično ostvaruju najveće dobitke.

Ogromna zajednica na X (Twitteru) osigurat će snažnu likvidnost odmah prvog dana trgovanja, što rijetko koji novi token može postići.

U narednim tjednima tim planira tjedna natjecanja u trgovanju s nagradama u MAXI i USDT-u, čime će se dodatno povećati potražnja i angažman zajednice. Ako uspiju, Maxi Doge bi se lako mogao svrstati među najprofitabilnije presale tokene ovog mjeseca.

3. Best Wallet Token (BEST) – Web3 novčanik koji dominira u presale sezoni

Tržište kripto novčanika trenutno doživljava pravi boom s više od 800 milijuna aktivnih korisnika diljem svijeta.

U takvom okruženju, potreba za mobilnim, bez-KYC rješenjem bila je samo pitanje vremena – a Best Wallet Token (BEST) to je savršeno iskoristio, prikupivši više od 16,5 milijuna USD tijekom presalea.

Aplikacija Best Wallet zamišljena je kao “sve-u-jednom” alat za slanje, primanje, zamjenu i staking tokena na više od 60 blockchainova, uključujući i Solanu.

Njegov “autorouter” automatski pronalazi najbolje tečajeve među stotinama DEX-ova, dok integracija s Apple Payom i drugim fiat gatewayima čini kupnju kripta izuzetno jednostavnom.

Token BEST pokreće cijeli sustav – vlasnici dobivaju popuste na naknade, veće staking nagrade, upravljanje platformom i rani pristup ekskluzivnim presale projektima.

Još bolje, staking BEST-a već je aktivan tijekom presalea, s godišnjim prinosom od oko 81%.

Najimpresivniji podatak? Više od 500.000 korisnika već koristi Best Wallet i prije nego što je token službeno lansiran.

Vrlo malo projekata može se pohvaliti ovakvom razinom stvarne upotrebe prije TGE-a, zbog čega BEST s pravom nosi titulu najzanimljivijeg DeFi presalea mjeseca.

4. PEPENODE (PEPENODE) – “Mine-to-Earn” meme coin koji donosi novu dimenziju igranja

PEPENODE (PEPENODE) nudi potpuno novi pristup rudarenju kriptovaluta – bez potrebe za skupim hardverom.

Projekt je u presale fazi već prikupio više od 1,8 milijuna USD, staking je aktivan, a rani ulagači već ostvaruju nagrade.

Glavna značajka PEPENODE-a je njegov model Mine-to-Earn. Igrači mogu graditi virtualne rudarske prostorije, kombinirati nodeove i optimizirati proizvodnju za veći profit.

Na ljestvici rudara stalno se vodi bitka za prvo mjesto, a nagrade se isplaćuju ne samo u PEPENODE tokenima, već i u drugim poznatim meme coinima poput PEPE i FARTCOIN.

Svako nadogradnje unutar igre spaljuje 70% korištenih PEPENODE tokena, čime se stvara deflacijski mehanizam i povećava dugoročna vrijednost tokena.

Tim također planira integraciju NFT funkcionalnosti, čime bi se dodatno proširila korisnost i stabilnost ekosustava.

Uz brzo rastuću zajednicu na Telegramu i inovativan pristup rudarenju, PEPENODE ima sve preduvjete za eksplozivno lansiranje na burzama.

S obzirom na kombinaciju igre, tokenomike i jake zajednice, projekt se već sada ubraja među najbolje crypto presale prilike za listopad.