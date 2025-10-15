Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Năm nay, các dự án crypto presale đang trở thành tâm điểm của thị trường. Một số dự án đã huy động được hàng chục triệu USD chỉ trong vài tuần — điển hình như Solaxy — trong khi nhiều dự án khác cũng đang nhanh chóng thu hút vốn từ cả nhà đầu tư nhỏ lẻ và “cá voi”.

Vì sao xu hướng này lại nóng đến vậy? Lý do rất đơn giản: cơ hội và lợi nhuận. Việc tham gia presale giúp bạn mua token trước khi được niêm yết trên sàn, thường với mức giá thấp hơn, đồng thời mang lại khả năng sinh lời vượt trội nếu dự án thành công.

Nếu vốn hóa toàn thị trường crypto tiếp tục hướng đến mốc 5 nghìn tỷ USD vào cuối năm nay, dòng tiền chắc chắn sẽ tràn sang các dự án presale — đặc biệt là những dự án có ứng dụng thực tế và cộng đồng mạnh mẽ.

Trong bối cảnh đó, bốn cái tên nổi bật nhất tháng 10 này được xem là những dự án presale đáng đầu tư nhất:

Bitcoin Hyper, Maxi Doge, Best Wallet Token và PEPENODE.

Mỗi dự án đại diện cho một mảng riêng của thị trường — từ layer-2 cho đến meme coin và ví Web3 — nhưng điểm chung là động lực phát triển cực mạnh ngay trong giai đoạn đầu.

1. Bitcoin Hyper (HYPER) – Dự án Layer-2 mở khóa tiềm năng mới cho Bitcoin

Bitcoin Hyper (HYPER) đã huy động được hơn 23,5 triệu USD và vẫn đang thu hút thêm hàng trăm nghìn USD mỗi ngày – phần lớn đến từ các “cá voi” mua số lượng lớn. Đây được xem là một trong những dự án presale tiềm năng nhất cho những ai tin vào tương lai của Bitcoin như một đồng tiền lập trình được.

Điểm nổi bật của Bitcoin Hyper nằm ở việc sử dụng Solana Virtual Machine (SVM) để xây dựng Layer-2 cho Bitcoin. Điều này cho phép các nhà phát triển triển khai dApp với hiệu suất cao, sử dụng ngôn ngữ Rust quen thuộc và vẫn có thể xác thực giao dịch trên mạng Bitcoin gốc. Trong hệ sinh thái này, Wrapped BTC đóng vai trò là dòng máu của mạng lưới, trong khi HYPER được dùng cho phí gas, phần thưởng staking và quyền quản trị.

Sự tích lũy mạnh mẽ từ các “cá voi” đang tạo hiệu ứng lan tỏa lớn. Một số giao dịch mua trị giá hơn 190.000 USD đã thu hút sự chú ý của cộng đồng, và nhiều nhà phân tích nổi tiếng – bao gồm Crypto June – đã công khai đánh giá cao dự án này, góp phần khuếch đại độ “hype” của HYPER.

Nếu Bitcoin Hyper có thể khai thác được dòng thanh khoản khổng lồ từ Bitcoin, dự án có khả năng làm được với Bitcoin những gì Optimism và Arbitrum đã làm với Ethereum. Chính vì vậy, tiềm năng tăng trưởng của HYPER được đánh giá cao hơn phần lớn các token presale khác trên thị trường hiện nay.

2. Maxi Doge (MAXI) – Meme Coin “degen” bùng nổ trong mùa presale

Maxi Doge (MAXI) đã huy động được hơn 3 triệu USD và đang trở thành tâm điểm trong cộng đồng meme coin. Dự án không cố gắng phức tạp hóa mọi thứ – không có roadmap rườm rà, chỉ có một mục tiêu rõ ràng: tạo đà tăng và giữ vững đà đó. Trong thế giới meme coin, chỉ cần vậy thôi cũng đủ để một token tăng 1.000 lần giá trị.

Từ thương hiệu, hình ảnh đến tokenomics, tất cả đều được thiết kế riêng cho cộng đồng “degen” – những nhà đầu tư yêu thích rủi ro và sống vì sự bùng nổ. 65% tổng quỹ được dành cho marketing, nhằm giữ cho sự chú ý và độ lan tỏa của dự án tiếp tục tăng sau khi niêm yết. Chiến lược này giúp Maxi Doge trở thành một trong những presale coin được bàn tán nhiều nhất hiện nay.

Thời điểm cũng đang ủng hộ dự án. Khi Bitcoin tăng mạnh, các lĩnh vực có độ biến động cao như meme coin thường là những kẻ hưởng lợi lớn nhất. Cộng đồng đông đảo trên X (Twitter) của Maxi Doge đang tạo nền tảng cho thanh khoản mạnh ngay ngày đầu niêm yết, điều mà ít token mới có được.

Trong thời gian tới, đội ngũ Maxi Doge sẽ triển khai các cuộc thi giao dịch hàng tuần với giải thưởng bằng MAXI và USDT, thu hút thêm người dùng và tăng nhu cầu thị trường. Nếu thành công, đây có thể là một trong những presale token đáng sở hữu nhất tháng 10 này.

3. Best Wallet Token (BEST) – Ví Web3 đa chuỗi đang “làm mưa làm gió” trong mùa presale

Thị trường ví tiền điện tử đang bùng nổ mạnh mẽ với hơn 800 triệu ví đang hoạt động trên toàn cầu, và nhu cầu về một nền tảng ưu tiên di động, không cần KYC là điều tất yếu. Best Wallet Token (BEST) đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng này và thu hút hơn 16,5 triệu USD chỉ trong giai đoạn presale.

Ứng dụng Best Wallet hướng đến mục tiêu trở thành công cụ tất cả trong một cho việc gửi, nhận, hoán đổi và staking token trên hơn 60 blockchain, bao gồm cả Solana. Tính năng “autorouter” thông minh của nó tự động tìm tỷ giá tốt nhất từ hàng trăm sàn DEX, trong khi các cổng thanh toán fiat – như Apple Pay – giúp việc mua crypto trở nên cực kỳ đơn giản.

Token BEST chính là “nhiên liệu” của toàn bộ hệ sinh thái này. Người nắm giữ có thể giảm phí giao dịch, tăng phần thưởng staking, có quyền biểu quyết và truy cập sớm vào các dự án presale được kiểm duyệt. Đặc biệt, staking BEST đã được kích hoạt ngay trong giai đoạn presale, với lợi suất ước tính 81% mỗi năm.

Điều ấn tượng nhất là hơn 500.000 người dùng đã sử dụng Best Wallet trước cả khi token ra mắt chính thức. Rất ít dự án presale nào có thể đạt được mức độ ứng dụng thực tế như vậy trước TGE (Token Generation Event), và đây chính là lý do BEST được xem là dự án DeFi đáng chú ý nhất tháng 10 này.

4. PEPENODE (PEPENODE) – “Mine-to-Earn” Meme Coin đang khuấy đảo thị trường presale

PEPENODE (PEPENODE) mang đến một ý tưởng độc đáo: đào tiền điện tử mà không cần phần cứng chuyên dụng. Dự án đã huy động được hơn 1,8 triệu USD trong giai đoạn presale, staking đã mở, và nhà đầu tư sớm có thể bắt đầu nhận thưởng ngay.

Điểm hấp dẫn nhất của PEPENODE nằm ở mô hình Mine-to-Earn. Người chơi có thể xây dựng phòng máy ảo, kết hợp các node và tối ưu hóa sản lượng để nhận phần thưởng. Bảng xếp hạng “thợ mỏ” giúp cuộc cạnh tranh luôn sôi động, và phần thưởng không chỉ trả bằng token PEPENODE mà còn bao gồm meme coin nổi tiếng như PEPE và FARTCOIN.

Mỗi lần nâng cấp trong cơ chế Mine-to-Earn sẽ đốt 70% số PEPENODE được sử dụng, giúp liên kết giá trị của token với tiến trình trong trò chơi. Đội ngũ phát triển cũng đang chuẩn bị tích hợp NFT, mở rộng tính ứng dụng lâu dài và tạo nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững của hệ sinh thái.

Cộng đồng Telegram của PEPENODE đang phát triển nhanh chóng, thu hút sự chú ý của hàng nghìn nhà đầu tư. Với mô hình sáng tạo, tokenomics thông minh và cộng đồng năng động, PEPENODE đang nổi lên như một trong những dự án crypto presale đáng mua nhất tháng 10 – đặc biệt dành cho những ai tìm kiếm lợi nhuận vượt trội so với thị trường.