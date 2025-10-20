Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Câu chuyện xoay quanh các meme coin trên Solana đang dần thay đổi, biến thời điểm hiện tại trở thành cơ hội tiềm năng cho các nhà giao dịch muốn săn tìm những đồng meme coin Solana đáng mua nhất. Sau giai đoạn giảm phong độ và tâm lý “meme coin Solana đã chết”, các token như BONK, Dogwifhat (WIF) và FARTCOIN đang dần hồi sinh khi tìm thấy đáy giá có thể tin cậy.

Với phí giao dịch thấp, tốc độ xử lý cao, cộng đồng sôi động và sự quan tâm thị trường trở lại, Solana đang sẵn sàng cho một đợt bùng nổ meme coin mới khi làn sóng FOMO trỗi dậy.

Hãy cùng tìm hiểu vì sao ba đồng coin nổi bật này đang thu hút sự chú ý trở lại — và cách việc kết hợp một meme coin presale với tiện ích thực tế có thể giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận.

Liệu BONK Có Trở Thành Meme Coin Lớn Nhất Trên Solana?

BONK, meme coin đầu tiên và nổi bật nhất trên hệ sinh thái Solana, từ lâu đã hưởng lợi từ tốc độ giao dịch nhanh và phí gas cực thấp của mạng lưới này. Sức mạnh của BONK đến từ động lực cộng đồng mạnh mẽ, sự tích hợp thường xuyên với các dApp và dự án NFT trên Solana, cùng vị thế như “con tàu đầu ngành” trong thế giới meme coin Solana.

Hiện tại, BONK đang giữ vị trí đồng meme lớn thứ ba trên Solana, với vốn hóa thị trường khoảng 1,1 tỷ USD, chỉ đứng sau PENGU (1,4 tỷ USD) – một khoảng cách đang dần thu hẹp.

Giá BONK hiện dao động quanh mức $0.00001444, nằm trong vùng giá thấp nhất trong 18 tháng qua. Các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD đều đang tiến vào vùng quá bán, cho thấy khả năng hình thành đáy giá trong ngắn hạn.

Mặc dù cú sụt giảm ngày 10 tháng 10 năm 2025 từng gây ra tâm lý hoảng loạn tạm thời, giá BONK đã nhanh chóng phục hồi về mức cũ. Đáng chú ý, các tổ chức như Safety Shot Inc. được cho là đã mua vào lượng lớn BONK, thể hiện sự quan tâm trở lại từ các nhà đầu tư tổ chức.

Liệu Dogwifhat (WIF) Có Thể Là Meme Coin Tiềm Năng Tiếp Theo Trên Solana?

Dogwifhat (WIF) là phiên bản “hóm hỉnh” của DOGE Coin trên mạng Solana – hình ảnh chú chó đội mũ len dễ thương này đang dần trở thành biểu tượng mới của cộng đồng Solana.

Hiện tại, WIF đang được giao dịch quanh mức $0.525, với vốn hóa thị trường đạt khoảng 520 triệu USD.

Trên biểu đồ kỹ thuật, WIF đang neo ở vùng hỗ trợ mạnh nhất, từng được kiểm định một lần trước đó. Mẫu hình “W” khổng lồ đang dần hình thành, với vùng kháng cự đầu tiên nằm tại đường EMA và SMA 200, và mục tiêu tiếp theo ở vùng $1.5 — nếu hoàn tất mô hình, đây có thể là điểm bứt phá quan trọng.

Tương tự như BONK, các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD đều đang chạm vùng quá bán, cho thấy tín hiệu tích lũy mạnh. Tuy nhiên, yếu tố còn thiếu chính là khối lượng giao dịch.

Nếu volume tăng trở lại, khả năng cao là “người bạn đội mũ” này có thể tăng hơn 300% trong đợt hồi phục tiếp theo.

FARTCOIN – Quân Bài Bí Ẩn Trong Kho Vũ Khí Của Solana?

FARTCOIN có lẽ là một trong những cái tên kỳ quặc nhưng cuốn hút nhất trong làng meme coin của Solana, khi nó đại diện hoàn hảo cho văn hóa “degen” – nơi sự nghiêm túc của thị trường tiền số hòa trộn với tinh thần hài hước và lan truyền trên mạng.

Dù tính ứng dụng gần như bằng không, nhưng khối lượng giao dịch tăng vọt và những đợt pump do hiệu ứng FOMO lại rất thật. Ở mức giá hiện tại $0.37, FARTCOIN đang nằm trên vùng hỗ trợ mạnh – tương tự như các “đối thủ” BONK và WIF – được xem là một trong những mốc kỹ thuật quan trọng nhất trên biểu đồ.

Các chỉ báo kỹ thuật đều cho thấy tín hiệu tạo đáy rõ ràng, trong khi giá đang chuẩn bị kiểm định lại kháng cự tại vùng $1, trùng với đường EMA và SMA 200.

Đáng chú ý, đường POC (Volume Profile) cũng đang củng cố vùng $1 như mức kháng cự then chốt mà FARTCOIN sẽ phải “chiến đấu” để bứt phá trong tương lai.

Snorter (SNORT) – Ứng Cử Viên Tiềm Năng Tiếp Theo Trong Thế Giới Meme Coin Solana?

Với số vốn huy động hơn 5 triệu USD, Snorter (SNORT) đang nhanh chóng thu hút sự chú ý trong cộng đồng Solana. Dự án mang đến phần thưởng staking hấp dẫn (APY 105%), công cụ sniping giúp người dùng săn giao dịch nhanh, tính năng copy-trade, và đặc biệt là mức phí giao dịch chỉ 0.85% – thấp nhất trong phân khúc.

Khi thị trường meme trên Solana đang nóng trở lại, lợi thế người tiên phong của SNORT có thể giúp nó trở thành hiện tượng viral tiếp theo trên mạng lưới này.

Đối với các nhà giao dịch đang tìm cơ hội “gom hàng” trước khi cơn sốt meme mới bùng nổ, SNORT có thể chính là meme coin Solana đáng mua nhất lúc này – trước khi thị trường thức giấc vào ngày mai.

Để cập nhật tin tức mới nhất về dự án, hãy kết nối với cộng đồng Snorter trên X (Twitter) và Instagram.