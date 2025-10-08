Bill Morgan ทนายความชื่อดังผู้สนับสนุน XRP สร้างความฮือฮาอีกครั้งด้วยการประกาศเดินหน้า ‘Panic Buy’ หรือเข้าช้อนซื้อเหรียญ XRP อย่างต่อเนื่อง การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นสวนทางกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความต้องการ Spot XRP ETF ที่อาจจะอ่อนแอลง หลังจาก GraniteShares บริษัทจัดการกองทุนระดับโลก ได้ยื่นเอกสารต่อ ก.ล.ต. สหรัฐฯ เพื่อขอเปิดตัวกองทุน Leveraged ETF ของ XRP ซึ่งจุดประกายการถกเถียงครั้งใหม่ในชุมชนคริปโต
การตัดสินใจที่สวนทางกันของนักลงทุนเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและเลือกเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนด้วยตนเอง เพื่อประกอบการตัดสินใจในสภาวะตลาดที่ผันผวน
เจาะลึก! GraniteShares ยื่นขอเปิดตัว Leveraged XRP ETF จุดชนวนโต้เถียง
การตัดสินใจของ Bill Morgan มีขึ้นหลังจาก GraniteShares ได้ยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) เพื่อขอจัดตั้งกองทุน ETF ที่ใช้เลเวอเรจ (Leveraged ETF) บนเหรียญ XRP จำนวน 2 กองทุน ได้แก่ ‘3x Long XRP Daily’ และ ‘3x Short XRP Daily’
กองทุนประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนสามารถทำกำไรหรือขาดทุนเป็นสามเท่าของการเคลื่อนไหวรายวันของราคา XRP ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่สูงมาก ตัวอย่างเช่น หากราคา XRP ร่วงลง 33.3% ในวันเดียว นักลงทุนในกองทุน 3x Long อาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ในทางกลับกัน หากราคาพุ่งขึ้นในอัตราเดียวกัน ก็อาจส่งผลให้ผู้ที่ถือสถานะ Short ถูกล้างพอร์ตได้เช่นกัน
Morgan มองว่าการที่บริษัทยังคงยื่นขอจัดตั้งกองทุน ETF ที่เกี่ยวข้องกับ XRP ซึ่งปัจจุบันมีถึง 7 ฉบับที่รอการพิจารณาจาก SEC เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าความสนใจจากสถาบันยังคงแข็งแกร่ง และมองว่า XRP เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำเทียบเท่ากับ Bitcoin, Ethereum และ Solana แม้จะมีความล่าช้าด้านกฎระเบียบก็ตาม โดยคาดว่ากองทุนของ GraniteShares อาจเริ่มซื้อขายได้ราววันที่ 21 ธันวาคม 2025 หากได้รับการอนุมัติ
นอกเหนือจากเหรียญที่กล่าวมาข้างต้น ตลาดคริปโตยังมีAltcoins ที่น่าจับตามองในปี 2025 อีกหลายตัวที่น่าสนใจ ซึ่งแต่ละเหรียญก็มีจุดเด่นและศักยภาพในการเติบโตที่แตกต่างกันไป
เสียงแตก! Morgan สวนกลับนักวิเคราะห์ ชี้ประวัติศาสตร์หนุนคนถือ XRP
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับมุมมองของ Morgan โดยนักวิเคราะห์นาม Konstantin Kash ได้ออกมาเตือนผ่าน X (Twitter) ว่า “เรื่องนี้จะจบไม่สวย” พร้อมทั้งวิจารณ์ปัจจัยพื้นฐานของ XRP ว่ามีมูลค่าสูงเกินจริงและการกระจายเหรียญยังคงรวมศูนย์อยู่กับกลุ่มคนไม่กี่กลุ่ม โดยอ้างว่า “20 วอลเล็ตถือครองเหรียญกว่า 50% ของอุปทานทั้งหมด” และคาดการณ์ว่าราคา XRP อาจร่วงกลับไปที่ $0.50 โดยมีคู่แข่งอย่าง Solana, Dogecoin และ Cardano แซงหน้าไป
ขณะเดียวกัน การที่ Dogecoin ถูกกล่าวถึงในฐานะคู่แข่งของ XRP ก็สะท้อนให้เห็นว่า ตลาดเหรียญมีมยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพในการดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนได้เสมอ
ทางด้าน Morgan ได้โต้กลับอย่างเผ็ดร้อนโดยยกประสบการณ์ส่วนตัวว่า “มันจะจบไม่สวยเหมือนตอนที่ผม Panic Buy เหรียญ XRP ส่วนใหญ่ของผมที่ราคาต่ำกว่า $0.50 หรือเปล่า?” ซึ่งหลังจากนั้น ราคา XRP ได้พุ่งขึ้นกว่า 400% จากระดับต่ำกว่า $0.50 ไปแตะ $2.87 เขายังชี้แจงเพิ่มเติมว่าประมาณ 70% ของอุปทานที่ Kash กล่าวถึงนั้นถูกล็อกอยู่ในบัญชี Escrow ของ Ripple ซึ่งหมายความว่าไม่ได้อยู่ในระบบหมุนเวียนและไม่สามารถนำมาทุ่มตลาดได้
สถานการณ์ดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนสูง เนื่องจากขณะนี้การดำเนินงานของ SEC ได้รับผลกระทบจากการปิดตัวของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งอาจทำให้การอนุมัติกองทุน ETF ทั้งหมด รวมถึงของ XRP ต้องล่าช้าออกไปอีก
HYPER มาแรง! เล็งปฏิวัติ Bitcoin สู่ DeFi ด้วยพลังจาก Solana VM
Bitcoin Hyper ($HYPER) ระดมทุนได้กว่า 22.3 ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงสองเดือน ท่ามกลางกระแส Altcoin ที่กลับมาคึกคัก โดยโปรเจกต์นี้เป็น Layer-2 บน Solana Virtual Machine (SVM) ที่ต้องการเปลี่ยน Bitcoin จากสินทรัพย์เก็บมูลค่าให้กลายเป็นเครือข่ายที่รองรับ DeFi, dApps และ Meme Culture ด้วยธุรกรรมความเร็วสูง ค่าธรรมเนียมต่ำ และรองรับการพัฒนาโปรแกรมผ่านเครื่องมือของ Solana พร้อมเสริมความปลอดภัยด้วย Zero-Knowledge Proof (ZKP)
แพลตฟอร์มนี้เปิดทางให้ใช้งาน BTC ในโลก Web3 ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Meme Coin, ใช้ BTC เป็นหลักประกันใน DeFi หรือทำ Micropayment พร้อม Cross-Chain Bridge เชื่อม BTC, ETH และ SOL ทำให้สินทรัพย์จากเครือข่ายอื่นสามารถใช้งานบน Layer-2 ได้ทันที จุดเด่นอีกอย่างคือโครงสร้าง Presale ที่โปร่งใสและราคาปรับขึ้นตามรอบ กระตุ้นดีมานด์ในช่วงต้น ขณะเดียวกัน HYPER ยังมีบทบาททั้งในฐานะค่า Gas, เหรียญสำหรับ Staking และ Governance Token ซึ่งช่วยขับเคลื่อนระบบนิเวศในระยะยาว โดยนักวิเคราะห์บางรายประเมินว่า หากเดินหน้าได้ตามแผน อาจมีโอกาสเติบโตได้ถึง 100 เท่า
