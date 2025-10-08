นักเศรษฐศาสตร์ Timothy Peterson เปิดเผยว่า จากการรันแบบจำลองย้อนหลังในช่วงสิบปีที่ผ่านมา พบว่า Bitcoin มีโอกาสราว 50% ที่ราคาจะทะลุ $140,000 ได้ภายในเดือนนี้ ขณะเดียวกันก็ยังมีความเป็นไปได้ 43% ที่ราคาจะปิดเดือนต่ำกว่า $136,000 ตามข้อมูลที่เขาโพสต์บน X เมื่อวันพุธที่ผ่านมา
ในปัจจุบัน Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ราว $122,032 หลังจากที่ราคาผ่อนแรงลงเล็กน้อยภายหลัง Bitcoin พุ่งทำนิวไฮ แตะ $126,200 เมื่อต้นสัปดาห์ การจะขึ้นถึง $140,000 จึงหมายถึงต้องเพิ่มขึ้นอีกราว 14.7%
Peterson ระบุว่าผลลัพธ์ของแบบจำลองบ่งบอกว่า “ครึ่งหนึ่งของการปรับขึ้นในเดือนตุลาคมอาจเกิดขึ้นไปแล้ว” โดยเขาใช้ข้อมูลราคาประจำวันของ Bitcoin ตั้งแต่ปี 2015 เพื่อสร้างแบบจำลองพฤติกรรมของตลาด และเน้นว่าผลลัพธ์เหล่านี้ไม่ใช่เพียงการคาดเดาตามอารมณ์หรือความคิดเห็นส่วนบุคคล แต่สะท้อนจากข้อมูลจริงที่มีรูปแบบซ้ำๆ ให้เห็น
การคาดการณ์ Bitcoin บนพื้นฐานข้อมูล ไม่ใช่ความรู้สึก
Peterson อธิบายว่าแบบจำลองที่เขาใช้นั้นเป็นการจำลอง “หลายร้อยครั้ง” โดยยึดตามสถิติความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ทุกการคาดการณ์ดำเนินไปด้วยตรรกะเดียวกัน นั่นคือความเคลื่อนไหวของราคาที่สอดคล้องกับความผันผวนและจังหวะซ้ำๆ ของตลาดคริปโต
หากมองย้อนไป Bitcoin เปิดเดือนตุลาคมที่ราว $116,500 หากราคาขึ้นไปถึง $140,000 จะเท่ากับการปรับตัวเพิ่มขึ้น 20.17% ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยการเติบโตของ Bitcoin ในเดือนตุลาคมนับตั้งแต่ปี 2013 ที่อยู่ที่ประมาณ 20.75% ตามข้อมูลจาก CoinGlass ซึ่งถือเป็นเดือนที่มีผลงานดีที่สุดเป็นอันดับ 2 ในรอบปี
Peterson ย้ำว่าข้อดีของการใช้แบบจำลองคือการตัดเสียงรบกวนและอคติออกไป ทำให้สามารถเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่ามูลค่าของ Bitcoin มีแนวโน้มจะเคลื่อนไปในทิศทางใด และยังสะท้อนให้เห็นว่าตลาดไม่ได้เคลื่อนที่แบบสุ่มเสมอไป แต่มีวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่อง กระแสเงินทุน และความเชื่อมั่น
ความเชื่อมั่นของตลาดยังแข็งแกร่ง
แม้ Peterson จะเน้นความเสี่ยงและความไม่แน่นอน แต่ภาพรวมของนักวิเคราะห์คริปโตยังคงแสดงความเชื่อมั่นสูง หลังจากที่ Bitcoin ทำสถิติสูงสุดใหม่เมื่อต้นสัปดาห์ นักวิเคราะห์อย่าง Jelle มองว่าการรีเทสต์แนวต้านครั้งนี้อาจเป็นสัญญาณให้ราคาทะยานต่อ และระบุว่า “หมีหมดแรงแล้ว ถึงเวลาส่งราคาขึ้นไปสูงกว่าเดิม”
ด้านนักวิเคราะห์อีกคนอย่าง Matthew Hyland ก็กล่าวในทำนองเดียวกันว่าแรงกดดันกำลังก่อตัว และนั่นอาจทำให้ตลาดปะทุได้ทุกเมื่อ สอดคล้องกับความจริงที่ว่า “เดือนตุลาคม” มักเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวัฏจักรการลงทุน โดยเฉพาะช่วงสิ้นสุดการรีบาลานซ์พอร์ตไตรมาส 3 การวางแผนปีงบประมาณใหม่ของกองทุน และการเข้าใกล้รอบการรายงานผลประกอบการสิ้นปี
ด้วยเหตุนี้ นักวิเคราะห์หลายรายจึงเชื่อว่าความต้องการจากสถาบันการเงินจะยังคงหนุนให้ราคาขยับต่อ ซึ่งสอดคล้องกับกระแสล่าสุดที่ว่า Bitcoin ดันกระแสกองทุนคริปโตสู่สถิติใหม่ ผ่านการลงทุนในผลิตภัณฑ์ ETF และกองทุนรวมสินทรัพย์ดิจิทัล
สำหรับนักลงทุนทั่วไป การจับตาความเคลื่อนไหวเหล่านี้ถือเป็นประเด็นสำคัญ เพราะไม่เพียงสะท้อนศักยภาพของ Bitcoin เท่านั้น แต่ยังบอกเป็นนัยถึงการหมุนเวียนของเงินทุนที่จะส่งต่อไปยังเหรียญอื่นๆ โดยเฉพาะ เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ซึ่งหลายคนคาดว่าจะได้รับอานิสงส์จากบรรยากาศเชิงบวกในตลาดคริปโตโดยรวม
Bitcoin Hyper เกาะกระแส Bitcoin พุ่ง สถาบันหนุน Layer-2 เต็มตัว
เมื่อการคาดการณ์ล่าสุดชี้ว่า Bitcoin มีโอกาสสูงแตะ $140K ภายในตุลาคม ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานรอบ Bitcoin ก็เพิ่มขึ้นทันที และ Bitcoin Hyper (HYPER) ในฐานะ เหรียญมีมใหม่มาแรง ที่สร้าง Layer-2 บน BTC จึงกลายเป็นโปรเจกต์ที่นักลงทุนสถาบันและวาฬเริ่มจับตาอย่างใกล้ชิด
ด้วยเทคโนโลยี SVM และ Zero-Knowledge Rollups ที่พร้อมยกระดับ Bitcoin สู่โลก DeFi และ DApp ทำให้ HYPER กำลังเป็นหนึ่งใน เหรียญ Presale ที่น่าจับตา โดยเฉพาะในบรรยากาศตลาดที่เชื่อมั่นว่ากระแส Bitcoin ขาขึ้นจะดันให้โครงสร้างพื้นฐานอย่าง Bitcoin Hyper ได้รับแรงหนุนโดยตรง
สำหรับนักลงทุนที่ต้องการภาพรวม Bitcoin Hyper โปรดศึกษาจาก บทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper และอย่าลืมดูวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ทีละขั้นตอน เพื่อเห็นโอกาสและความเสี่ยงอย่างครบถ้วน
อ้างอิงข่าวสารอย่างเป็นทางการจาก เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper และเชื่อมต่อเครือข่ายนักลงทุนใน X และ ช่อง Telegram