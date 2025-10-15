Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Đợt sụt giảm mạnh vừa qua không chỉ phơi bày sự mong manh trong thanh khoản của các meme coin, mà còn mở ra cơ hội tiềm năng cho những nhà đầu tư dài hạn tin tưởng vào token Bonk (BONK).

Thảm họa 15 triệu đô la

Trader nổi tiếng Unipcs tiết lộ rằng anh đã mất 15 triệu USD sau khi biến động cực mạnh quét sạch toàn bộ các vị thế đòn bẩy của mình trong Bonk (BONK) và Fartcoin (FARTCOIN).

'the LORD gave, and the LORD hath taken away; blessed be the name of the LORD' — Job 1:21 yesterday's liquidation event is the most brutal i've witnessed in my time in crypto i got wiped out on ALL my perps positions literally everything eight figures: $30 million+ at peak… pic.twitter.com/EvOmaZT0rZ — Unipcs (aka 'Bonk Guy') 🎒 (@theunipcs) October 11, 2025

Trong khi Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) chỉ giảm nhẹ khoảng 13%, thì các altcoin và meme coin khác lại lao dốc từ 70% đến 99% chỉ trong vài phút.

Sự cố này chủ yếu diễn ra trên các sàn giao dịch tập trung (CEX), cho thấy vấn đề có thể nằm ở lỗi thanh khoản hoặc trục trặc từ nhà tạo lập thị trường, chứ không phải là sự sụp đổ của toàn bộ thị trường tiền mã hóa.

Một số báo cáo cho biết lệnh cắt lỗ (stop-loss) đã không được kích hoạt, việc bổ sung ký quỹ (margin) trở nên bất khả thi, và các đợt thanh lý dây chuyền (liquidation cascade) khiến thua lỗ lan rộng nhanh chóng.

Dù chịu thiệt hại nặng, Unipcs vẫn giữ thái độ lạc quan, cho biết anh sẽ xây dựng lại chiến lược giao dịch, giảm đòn bẩy, tăng cường kiểm soát rủi ro và bảo vệ vị thế trước những rủi ro kỹ thuật từ sàn.

Anh cũng tin rằng thị trường có thể phục hồi vào quý 4, mở ra cơ hội lớn trong chu kỳ lợi nhuận dài hạn của thị trường crypto.

Phân tích giá BONK: Cơ hội phục hồi lớn sắp đến?

Bonk (BONK) – một trong những meme coin biến động mạnh nhất trên hệ Solana – hiện đang bước vào giai đoạn tích lũy quan trọng sau chu kỳ giảm kéo dài.

Theo biểu đồ tuần, BONK đang giao dịch quanh vùng $0.000015, hình thành mô hình nêm giảm (descending wedge) – một cấu trúc kỹ thuật thường báo hiệu sự đảo chiều tăng mạnh.

Gần đây, giá đã kiểm tra lại vùng hỗ trợ dài hạn $0.000010–$0.000012, khu vực từng kích hoạt nhiều đợt phục hồi mạnh mẽ trong quá khứ.

Chỉ báo RSI hiện ở mức khoảng 42, cho thấy BONK đang tiến gần vùng quá bán, trong khi MACD bắt đầu đi ngang – dấu hiệu cho thấy đà giảm đang suy yếu.

Nếu phe mua có thể giữ vững vùng hỗ trợ quan trọng này và phá vỡ đường kháng cự giảm quanh $0.000020, mục tiêu tiếp theo của BONK sẽ là $0.00010, tương ứng với mức tăng tiềm năng hơn 539% so với giá hiện tại.

Ngược lại, nếu BONK mất mốc $0.000010, giá có thể giảm thêm 30–40% trước khi lực mua dài hạn quay trở lại.

Cơ hội “mua đáy” tiềm năng

Trong lịch sử, những đợt sụt giảm mạnh thường mở đường cho các cú phục hồi lớn khi thanh khoản ổn định và tâm lý thị trường cải thiện.

Mối liên hệ chặt chẽ của BONK với hệ sinh thái Solana, cùng với sự gia tăng hoạt động từ các nhà phát triển và nhà đầu tư nhỏ lẻ, đang tạo nên nền tảng đầy tiềm năng cho giai đoạn phục hồi sắp tới.

Đối với nhà đầu tư kỷ luật và kiên nhẫn, đây có thể chính là cơ hội “mua đáy” kinh điển – đón đầu đợt hồi phục mạnh của thị trường crypto trong thời gian tới.

Cửa sổ mua BONK sắp đóng lại – Presale của $SNORT bùng nổ mạnh mẽ

Trong khi cơ hội mua BONK đang dần khép lại, Snorter Bot ($SNORT) đang nổi lên như một dự án mới đầy tiềm năng trong lĩnh vực công cụ giao dịch qua Telegram, hướng tới việc đơn giản hóa cách người dùng mua, bán và quản lý tiền điện tử.

Dự án ra mắt đầu tiên trên Solana, một trong những blockchain nhanh và tiết kiệm chi phí nhất, đồng thời có kế hoạch mở rộng sang Ethereum, BNB Chain và nhiều mạng lớn khác trong thời gian tới.

Mục tiêu của Snorter là biến việc giao dịch crypto trở nên dễ dàng như trò chuyện, loại bỏ nhu cầu sử dụng tiện ích mở rộng trình duyệt hoặc ví của bên thứ ba.

Đáng chú ý, đợt presale hiện tại đã huy động hơn 4,6 triệu USD, phản ánh sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng.

Giá mỗi token $SNORT hiện ở mức $0.1079, và sẽ tăng trong 6 ngày tới.

Snorter Bot – Cuộc cách mạng giao dịch trên Telegram

Snorter Bot cho phép người dùng tạo hoặc kết nối ví crypto chỉ trong vài giây, giao dịch token tức thì, và thậm chí đặt lệnh mua/bán tự động ngay trong Telegram.

Nền tảng tập trung vào tốc độ và bảo mật, giảm thiểu rủi ro scam hoặc lỗi giao dịch, đồng thời duy trì phí thấp nhất trên Solana.

Token $SNORT đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái, kích hoạt các tính năng cao cấp như:

Phí giao dịch thấp hơn

Công cụ giao dịch nâng cao

Phần thưởng staking lên tới 108% mỗi năm

Để mua $SNORT, người dùng có thể truy cập trang web chính thức của Snorter Bot, kết nối ví được hỗ trợ (như Best Wallet), và thanh toán bằng crypto hoặc thẻ tín dụng/ghi nợ.