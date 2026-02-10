Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

이더리움 공동창립자인 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin)의 최근 발언이 화제가 되고 있다. 부테린은 “진짜 디파이는 거래 상대방 리스크(counterparty risk)가 제거되거나, 최소한 구조적으로 통제 가능한 범위로 제한된 경우에만 해당된다”고 지적했다. 거래 상대방 리스크란 금융거래에서 거래 상대방이 결제를 불이행할 위험을 포함해, 브리지나 발행 주체 등 특정 참여자의 이행, 판단 또는 개입 가능성에 의존할 때 발생하는 신뢰 기반 위험을 의미한다.

이는 단순한 수익률 경쟁이나 탈중앙화 ‘라벨’이 아닌, 신뢰가 개입되는 지점을 어떻게 설계하느냐가 탈중앙화금융(디파이)의 본질이라는 말과 동일하다. 즉, 디파이 자금 흐름은 단순한 위축보다는 재편에 가깝다는 평가이다. 가격 변동성은 커졌지만, 시장의 관심은 다시 한 번 “어디에 자금이 쌓이고 있는가”로 쏠렸다.

그러면서 부테린의 의견과 맞닿아 있는 비트코인 레이어2 프로젝트들에 자금이 모이고 있다. 그 중 프리세일 모금을 진행 중인 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, HYPER)를 통해서 어떤 부분이 부테린의 의견과 유사한 지 알아보도록 하자.

‘진짜 디파이’의 조건… 경계를 명확하게 하라.

부테린의 주장은 디파이 시장이 반복적으로 겪어온 리스크를 반영하고 있다. 중앙화된 스테이블코인, 브리지, 래핑 토큰 구조 등은 위기 상황에서 특정 주체 개입 가능성을 내포하고 있다. 이는 시스템 전반에 거래 상대방 리스크가 축적되는 형태가 되었다.

그가 강조한 핵심은 신뢰를 제거하는 것이 아니라, 신뢰가 개입되는 범위를 명확히 한정하고, 핵심 정산 영역에서는 이를 최소화하는 구조이다. 실행 효율이나 사용자 경험을 위해 상위 레이어에서 다양한 최적화가 이뤄질 수는 있지만, 데이터 가용성, 최종 정산 등까지 외부 시스템에 의존하게 되면 디파이의 본질에서 멀어진다는 의견이다.

이러한 문제의식은 최근 비트코인 기반 디파이 인프라가 재조명 받게 되는 루트를 만들었다. 투자자들이 더 높은 수익률보다는 정산 구조가 명확한 시스템에 무게를 두기 시작했다는 것이다.

비트코인 하이퍼로 알아보는 구조적 접근

이 같은 관점에서 주목을 받게 된 비트코인 하이퍼를 통해서 기존의 디파이와 어떻게 다른 지 알아보자. 비트코인 하이퍼는 거래 실행과 상태 전이를 레이어2에서 처리하면서도, 데이터 커밋과 최종 정산은 비트코인 레이어1에 고정하는 구조를 채택했다.

이는 신뢰를 완전히 제거하기보다는, 신뢰가 필요한 영역을 실행 레이어로 한정하고 정산 레이어에서는 비트코인의 합의 구조에 의존하도록 설계한 것으로 볼 수 있다. 기존 비트코인 디파이 모델 대부분이 중앙화 브리지나 래핑 토큰에 의존해왔던 것과 비교해보면, 거래 상대방 리스크가 정산 단계에서 누적되는 것을 피하려는 시도로 보인다.

위와 같은 구조적 차별성은 시장의 자금 흐름에서도 확인된다. 비트코인 하이퍼는 현재 진행 중인 프리세일을 통해 약 3,136만 달러 이상을 유치했으며, 모금 속도가 빠르게 진행되고 있다. 시장에서는 정산 구조와 신뢰 모델에 대한 투자자들의 관심이 반영된 결과로 해석하고 있다.

시장 관계자들은 이를 두고 “부테린이 언급한 ‘진짜 디파이의 조건’을 수익 구조가 아니라 정산 레이어 설계에서 구현하려는 접근”이라고 설명했다. 처리 속도나 수수료 경쟁이 아닌, 신뢰의 경계를 어디까지 지켜낼 수 있는가가 레이어2 경쟁의 핵심으로 떠오르고 있다.

성숙 단계인 디파이… 인프라 경쟁 기준 바뀐다

이더리움은 여전히 디파이 시장의 중심이지만, 자금의 성격은 달라지는 것으로 해석된다. 단기 고수익을 추구하는 자금보다는 구조적으로 리스크를 최소화하려는 프로토콜로 흐름이 변하는 것이다. 이는 비트코인 디파이 영역에서도 동일하게 나타난다.

비트코인 기반 디파이는 아직 규모 면에서는 제한적이지만, 정산 구조를 중심으로 한 인프라 실험이 본격화되고 있다. 시장에서는 이를 디파이가 초기 실험 단계를 지나, ‘어디까지 신뢰할 것인가’를 따지는 성숙 국면으로 진입했다고 바라보고 있다.

부테린이 제시한 ‘진짜 디파이의 조건’이 특정 체인이나 프로젝트를 가르는 잣대로 보기보다는 디파이 인프라 전반에 적용되는 구조적 질문으로 볼 수 있다. 비트코인 하이퍼는 이러한 질문에 대해, 비트코인 레이어1 정산이라는 방식으로 하나의 해석을 제시하고 있다. 디파이 인프라 경쟁이 본격화되는 국면에서, 이러한 구조적 선택이 어떤 평가를 받을지 주목된다.

