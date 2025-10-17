Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Meme coin đáng mua nhất hiện nay có thể không còn là PEPE, DOGE hay bất kỳ đồng coin nào trong top 50 vốn hóa. Thay vào đó, Pepenode – một dự án mới với vốn hóa nhỏ – đang thu hút mạnh mẽ sự chú ý của cộng đồng khi bước vào giai đoạn presale bùng nổ.

Kết hợp giữa phong cách meme vui nhộn và mô hình đào token kiểu game hóa, Pepenode đã âm thầm huy động được hơn 1,83 triệu USD, chỉ còn cách mức soft cap 2 triệu USD một bước ngắn. Giá token cũng đang tăng dần qua từng giai đoạn, với đợt điều chỉnh kế tiếp dự kiến diễn ra trong chưa đầy 48 giờ.

Presale Tăng Tốc Khi Giá Lên 0,001105 USD

Token Pepenode khởi điểm ở 0,001 USD và đã tăng qua hai giai đoạn, hiện đạt 0,001105 USD. Các mốc tăng giá được kích hoạt tự động khi đạt doanh số nhất định, khiến nhà đầu tư mới phải hành động nhanh nếu không muốn bỏ lỡ mức giá thấp.

Tổng cung của dự án là 420,69 tỷ token, toàn bộ được phân phối trong giai đoạn presale – không khóa, không vesting, và sẽ được mở hoàn toàn khi niêm yết.

Cơ chế này gợi nhớ đến các dự án giai đoạn đầu như SHIB và DOGE, nơi giá khởi điểm thấp và nguồn cung lớn tạo điều kiện cho các đợt đầu cơ tăng trưởng mạnh.

Pepenode còn tạo khác biệt nhờ cơ chế đốt 70% token, áp dụng cho mọi token sử dụng trong trò chơi để nâng cấp hoặc tăng sức mạnh đào. Theo whitepaper, điều này giúp giảm lạm phát và tạo sự khan hiếm nhân tạo, duy trì giá trị cho đồng token sau khi ra mắt chính thức.

Hiệu Suất Thị Trường Pepenode Giống Với Các Meme Coin Giai Đoạn Đầu

Mặc dù token Pepenode chưa được niêm yết trên các sàn tập trung (CEX), nhưng dự án đã xuất hiện trên CoinGecko, với giá giao dịch không chính thức khoảng 0,0002294 USD. Trong 7 ngày qua, giá token tăng hơn 21%, dao động trong biên độ từ 0,0002033 – 0,0002384 USD, phản ánh đặc điểm biến động mạnh của các meme coin mới.

Khối lượng giao dịch 24 giờ vẫn còn khá thấp, ở mức 323 USD, nhưng hành vi thị trường tương tự như những gì từng xảy ra trong giai đoạn tiền CEX của FLOKI và WIF vào năm ngoái.

Hiện tại, vốn hóa thị trường của Pepenode đạt khoảng 964.808 USD, xếp vào nhóm meme coin vốn hóa siêu nhỏ, tiềm năng tăng trưởng cao.

Theo các nhà phân tích, phần lớn khối lượng giao dịch diễn ra trên Uniswap V2, với nhiều ví nhỏ mới tham gia bằng cặp ETH. Điều này cho thấy sự quan tâm tự nhiên từ cộng đồng nhà đầu tư nhỏ lẻ, chứ không phải do các chiến dịch marketing hoặc “pump” có tổ chức.

Thị Trường Meme Coin Phân Hóa – Pepenode Tiếp Tục Tăng Trưởng

Trong khi Pepenode vẫn đang tăng tốc ở giai đoạn presale, toàn bộ thị trường meme coin lại cho thấy tín hiệu trái chiều. PEPE giảm 6,59% trong tuần qua, phá vỡ mô hình tăng giá kéo dài suốt 7 tháng, trong khi WIF và PIZZADOGE lại ghi nhận mức hồi phục hai chữ số.

Sự thiếu ổn định của nhóm meme coin truyền thống đã mở ra cơ hội cho các dự án mới với ý tưởng độc đáo hơn — tiêu biểu là Pepenode cùng mô hình “mine-to-earn” (đào token để nhận thưởng), mang đến một hướng đi khác biệt trong làn sóng meme coin 2025.

Bitcoin Ổn Định Trên Mức 110.000 USD Khi Nhà Giao Dịch Tìm Kiếm Làn Sóng Microcap

Bitcoin (BTC) tiếp tục duy trì vùng giá trên 110.000 USD, trong bối cảnh thị trường chịu ảnh hưởng từ yếu tố vĩ mô và kỳ vọng ETF, khiến biến động tạm thời được kiềm chế.

Theo Blockware Intelligence, tỷ trọng thống trị của Bitcoin (BTC dominance) vẫn ổn định, tạo điều kiện cho dòng vốn đầu cơ chuyển hướng sang các token meme và vốn hóa nhỏ. Xu hướng này đã thể hiện rõ trong tuần qua, khi FLOKI và DOGE20 đều có các đợt tăng ngắn trước khi điều chỉnh nhẹ.

Pepenode được xem là một trong những dự án hưởng lợi lớn nhất từ sự luân chuyển này, nhờ hoạt động ngoài phạm vi sàn tập trung (CEX) và cơ chế phi tập trung hoàn toàn.

Với phí giao dịch bằng 0, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cao và tính thanh khoản tức thì, các presale như Pepenode đang trở thành đích đến hấp dẫn cho các ví DeFi giao dịch tần suất cao, tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn trong bối cảnh thị trường biến động thấp.

Pepenode – Dự Án Game “Mine-to-Earn” Định Nghĩa Lại Giá Trị Của Meme Coin

Điểm khiến Pepenode nổi bật so với hàng loạt meme coin khác chính là mô hình gameplay tương tác theo phong cách nâng cấp – đào token. Người chơi sẽ quản lý một phòng máy chủ ảo, bắt đầu với các máy đào cơ bản, sau đó nâng cấp dần cơ sở hạ tầng bằng chính token Pepenode.

Các lần nâng cấp giúp tăng tốc độ sinh lợi, với phần thưởng trả bằng PEPE, Fartcoin và chính Pepenode. Người chơi càng đầu tư nhiều vào “mỏ đào” của mình, thu nhập thụ động tiềm năng càng cao.

Về tokenomics, dự án phân bổ 35% cho phát triển, 15% cho hạ tầng, 15% cho marketing, phần còn lại dành cho niêm yết sàn, phần thưởng node và quỹ dự trữ (treasury).

Dự Báo Giá Cho Thấy Tiềm Năng Tăng Trưởng Mạnh Sau Khi Niêm Yết

Theo các chuyên gia phân tích tiền điện tử, giá Pepenode có thể đạt 0,005 USD vào cuối năm 2025, và thậm chí 0,0097 USD vào năm 2026. Về dài hạn, các mô hình dự báo ước tính mức đỉnh 0,0115 USD trước năm 2030, nếu lượng người chơi và cơ chế đốt token (burn) tiếp tục duy trì ổn định.

Mặc dù đây chỉ là dự báo mang tính đầu cơ, các con số này được xây dựng dựa trên tổng cung 420,69 tỷ token, cùng nhu cầu thực tế từ gameplay, staking và niêm yết trên sàn phi tập trung.

Nếu các kịch bản này trở thành hiện thực, nhà đầu tư giai đoạn presale có thể đạt lợi nhuận gấp 9–10 lần so với giá mua hiện tại.