Phiên bản ChatGPT v5 mới nhất của OpenAI – công cụ AI mạnh nhất hiện nay – đã đưa ra dự báo rằng ba đồng tiền điện tử nổi bật là XRP, Solana và Litecoin đều đang trên đà thiết lập những đỉnh giá mới trong năm 2025.

Bitcoin, đồng tiền chủ lực của thị trường với vốn hóa 2,5 nghìn tỷ USD, hiện đang giao dịch chỉ thấp hơn 1% so với mức kỷ lục 125.506 USD đạt được hôm qua. Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu đạt 4,33 nghìn tỷ USD, giảm nhẹ 0,6% sau khi nhiều đồng coin đồng loạt lập đỉnh.

Tháng 10, thường được gọi là “Uptober”, vốn nổi tiếng là giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong năm của Bitcoin và các altcoin. Cộng hưởng với những chính sách mới của Mỹ, tâm lý thị trường hiện đang ở mức lạc quan nhất kể từ đầu năm.

Chính sách mới hỗ trợ chu kỳ tăng giá altcoin

Sau khi Tổng thống Donald Trump ký ban hành GENIUS Act – đạo luật đầu tiên yêu cầu stablecoin phải được bảo chứng 100% bằng dự trữ thực – Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cũng ra mắt Project Crypto, chương trình hiện đại hóa luật chứng khoán cho thời đại blockchain.

Những bước tiến này giúp khung pháp lý tiền điện tử rõ ràng hơn, tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới của altcoin. Theo phân tích của ChatGPT, XRP, Solana và Litecoin sẽ là ba cái tên dẫn đầu giai đoạn này.

XRP (Ripple): ChatGPT dự đoán giá có thể đạt 10 – 20 USD

Theo dự báo của ChatGPT, XRP có thể tăng lên mức 10 USD, thậm chí đạt 20 USD trong kịch bản lạc quan nhất vào cuối năm 2025. Với mức giá hiện tại khoảng 2,99 USD, điều này đồng nghĩa với tiềm năng tăng từ 3 – 6 lần cho nhà đầu tư.

Trong năm nay, XRP đã đạt đỉnh 3,65 USD vào ngày 18/7 – mức cao nhất kể từ năm 2018 – trước khi điều chỉnh 18% do yếu tố kinh tế vĩ mô. Ripple vẫn đang mở rộng hệ sinh thái thanh toán quốc tế, được Liên Hợp Quốc công nhận là giải pháp chuyển tiền chi phí thấp cho các quốc gia đang phát triển.

Phân tích kỹ thuật cũng ghi nhận ba mô hình cờ tăng trong năm 2025, cho thấy tiềm năng bứt phá vào quý IV. Nếu giá vượt qua mức đỉnh tháng 7, XRP có thể đạt 5 – 10 USD trước Giáng sinh, và thậm chí chạm 20 USD nếu thị trường bùng nổ.

Solana (SOL): ChatGPT dự báo khả năng vượt mốc 1.000 USD

ChatGPT cho rằng Solana đang là một trong những nền tảng hợp đồng thông minh phát triển mạnh nhất, với vốn hóa hơn 127 tỷ USD và tổng giá trị khóa (TVL) đạt 12,8 tỷ USD.

Giới đầu tư đang kỳ vọng Mỹ sẽ sớm phê duyệt ETF Solana giao ngay, tương tự như BTC và ETH, điều này có thể thu hút dòng vốn lớn. Ngoài ra, Solana còn đang dẫn đầu xu hướng token hóa tài sản thực (RWA) và stablecoin nhờ tốc độ nhanh và chi phí thấp hơn Ethereum.

Giá Solana đã đạt 250 USD vào tháng 1, giảm xuống 100 USD vào tháng 4, rồi phục hồi lên 247 USD vào tháng 9. Hiện SOL đang giao dịch quanh 232 USD và chuẩn bị cho đợt tăng tiếp theo.

Theo ChatGPT, nếu đà tăng tiếp tục, Solana có thể vượt 1.000 USD, thậm chí đạt 1.500 USD vào cuối năm 2025, gấp 5 lần mức đỉnh lịch sử 293 USD.

Litecoin (LTC): “Bạc kỹ thuật số” sẵn sàng cho chu kỳ mới

Ra mắt năm 2011 bởi cựu kỹ sư Google Charlie Lee, Litecoin (LTC) được xem là phiên bản nhanh và rẻ hơn của Bitcoin, thường được gọi là “digital silver”. LTC xử lý giao dịch chỉ trong 2,5 phút – nhanh gấp 4 lần Bitcoin – và có phí cực thấp.

ChatGPT dự đoán rằng LTC có thể tăng lên 250 USD trong năm 2026, gấp đôi so với mức giá hiện tại quanh 120 USD. Trong khi nhiều đồng tiền khác giảm sâu cuối 2024, Litecoin vẫn giữ vững vùng hỗ trợ 100 – 140 USD.

Nhờ tính đơn giản, tốc độ và độ tin cậy cao, LTC tiếp tục là một trong những đồng coin thanh toán được ưa chuộng nhất toàn cầu, được hàng nghìn doanh nghiệp tích hợp.

Maxi Doge (MAXI): Meme coin tiềm năng được AI chú ý

Bên cạnh các altcoin lớn, ChatGPT cũng ghi nhận sự nổi lên của Maxi Doge (MAXI) – một meme coin tiềm năng đang được cộng đồng nhắc đến rộng rãi. MAXI được mô tả là “người anh em ngông cuồng của Dogecoin”, kết hợp phong cách vui nhộn với yếu tố đầu cơ cao.

Over +$2.5M raised. We digging for those green candles , fam. pic.twitter.com/kOa2FRFFoB — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 1, 2025

Chỉ sau vài tuần ra mắt, MAXI đã huy động hơn 2,7 triệu USD, với tổng cung 150,24 tỷ token. 25% nguồn cung được phân bổ cho “Maxi Fund” để phục vụ marketing và hợp tác phát triển.

Dự án hiện cung cấp staking APY lên đến 122%, cùng nhiều sự kiện giao dịch, cộng đồng và hợp tác với các nền tảng khác. Token đang được bán ở mức 0,000261 USD trong giai đoạn presale và sẽ tăng ở các vòng kế tiếp.

Nhờ sự lan tỏa mạnh trên Telegram, X và các kênh cộng đồng, MAXI được dự đoán sẽ là một trong những meme coin tiềm năng nhất quý IV/2025, khi kết hợp được yếu tố văn hóa và lợi nhuận thực.

Kết luận

ChatGPT v5 cho thấy sự lạc quan mạnh mẽ với thị trường tiền điện tử giai đoạn cuối 2025. Dưới góc nhìn AI, XRP, Solana và Litecoin là ba altcoin có tiềm năng tăng giá lớn nhất, được hỗ trợ bởi bối cảnh chính sách tích cực và chu kỳ tăng mới.

Bên cạnh đó, các dự án như Maxi Doge đang mở ra hướng đi mới cho nhóm meme coin, nơi công nghệ và văn hóa giao thoa. Khi Uptober tiếp tục duy trì đà tăng, sự kết hợp giữa AI dự đoán và xu hướng meme coin có thể trở thành động lực chính cho chu kỳ 2025.