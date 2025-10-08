Ako trh s kryptomenami vstupuje do posledného štvrťroka roku 2025, niekoľko tokenov s cenou pod 1 USD ukazuje potenciál rastu.
Tieto aktíva predstavujú atraktívnu príležitosť, najmä teraz, keď investori očakávajú širší býčí trend podporený pretrvávajúcim optimizmom na trhu.
V tomto kontexte sa Finbold obrátil na OpenAI ChatGPT, aby identifikoval dva tokeny s cenou pod 1 USD, ktoré stoja za nákup počas októbra.
Cardano (ADA)
Cardano (ADA), ktoré sa momentálne obchoduje okolo 0,86 USD, naďalej priťahuje pozornosť vďaka svojmu výskumne orientovanému prístupu a rastúcemu ekosystému.
ChatGPT upozornil, že tento token by mohol získať ďalší impulz, pričom sa odvolal na analytikov, ktorí poukazujú na rastúci počet decentralizovaných aplikácií a silnú účasť v stakingu ako znaky zdravej siete.
Model zdôraznil, že Cardano zostáva dobre pripravené na nastávajúcu býčiu fázu roku 2025, ktorú podporujú prebiehajúce vylepšenia v oblasti správy siete a škálovateľnosti.
Hoci cenový výkon ADA v posledných mesiacoch zaostával za tokenmi s vyššou volatilitou, ChatGPT zdôraznil, že jej technologický pokrok a silná komunita robia z Cardana dôveryhodný mid-cap projekt pre dlhodobých investorov.
Bitcoin Hyper (HYPER)
Druhým výberom, ktorý ChatGPT zdôraznil, je Bitcoin Hyper (HYPER) – projekt opísaný ako inovatívny a silne zameraný na praktickú využiteľnosť.
Tento nový blockchain sa sústreďuje na prepojenie Bitcoin siete s pokročilými DeFi riešeniami a AI integráciou, čím vytvára most medzi tradičnými kryptomenami a modernou Web3 infraštruktúrou. Takýto prístup priťahuje čoraz väčší záujem investorov, ktorí hľadajú projekty s reálnymi aplikáciami a dlhodobým potenciálom.
V čase písania sa token HYPER nachádza v predpredajnej fáze, s cenou iba niekoľko centov, čo z neho robí atraktívnu voľbu pre investorov, ktorí chcú vstúpiť do sľubných projektov v počiatočnom štádiu.
ChatGPT odhaduje, že Bitcoin Hyper by mohol dosiahnuť hodnotu 1 USD v nasledujúcom veľkom krypto býčom cykle, vďaka spojeniu AI technológie, staking odmien a jasnej vízie škálovateľnosti v rámci Bitcoin ekosystému.