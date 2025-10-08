Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Gdy rynek kryptowalut wchodzi w ostatni kwartał 2025 roku, kilka tokenów o cenie poniżej 1 USD wykazuje wyraźny potencjał wzrostu.

Te aktywa stanowią atrakcyjną okazję inwestycyjną, zwłaszcza teraz, gdy inwestorzy spodziewają się szerszego trendu wzrostowego napędzanego utrzymującym się optymizmem na rynku.

W tym kontekście portal Finbold zwrócił się do OpenAI ChatGPT, aby wskazał dwa tokeny poniżej 1 USD, które warto kupić w październiku.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA), obecnie notowane w okolicach 0,86 USD, nadal przyciąga uwagę dzięki swojemu naukowemu podejściu i rozrastającemu się ekosystemowi.

ChatGPT zauważył, że aktywo to może zyskać dodatkowy impet, powołując się na analityków wskazujących na rosnącą liczbę zdecentralizowanych aplikacji oraz silny udział w stakingu — elementy świadczące o zdrowej kondycji sieci.

Model podkreślił, że Cardano pozostaje dobrze przygotowane na nadchodzącą hossę w 2025 roku, wspierane przez trwające ulepszenia w zakresie zarządzania siecią i skalowalności.

Choć ostatnie wyniki cenowe ADA były słabsze niż w przypadku bardziej zmiennych tokenów, ChatGPT zaznaczył, że jej postęp technologiczny i silna społeczność czynią z Cardano wiarygodny projekt mid-cap dla inwestorów długoterminowych.

Bitcoin Hyper (HYPER)

Drugim wyborem, który podkreślił ChatGPT, jest Bitcoin Hyper (HYPER) – projekt opisany jako innowacyjny i silnie skoncentrowany na praktycznym zastosowaniu.

Ten nowy blockchain skupia się na połączeniu sieci Bitcoin z zaawansowanymi rozwiązaniami DeFi oraz integracją sztucznej inteligencji (AI), tworząc most między tradycyjnymi kryptowalutami a nowoczesną infrastrukturą Web3.

Takie podejście przyciąga coraz większe zainteresowanie inwestorów poszukujących projektów z rzeczywistym zastosowaniem i długoterminowym potencjałem.

W momencie pisania token HYPER znajduje się w fazie przedsprzedaży, z ceną wynoszącą zaledwie kilka centów, co czyni go szczególnie atrakcyjnym wyborem dla inwestorów chcących wejść we wczesnym etapie w obiecujące projekty.

ChatGPT szacuje, że Bitcoin Hyper może osiągnąć poziom 1 USD w trakcie kolejnego dużego cyklu hossy, dzięki połączeniu technologii AI, nagród za staking oraz wyraźnej wizji skalowalności w ramach ekosystemu Bitcoina.