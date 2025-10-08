Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Khi thị trường tiền điện tử bước vào quý cuối cùng của năm 2025, một số token có giá dưới 1 USD đang cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng chú ý.

Những tài sản này mang đến cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư, đặc biệt là khi tâm lý lạc quan đang thúc đẩy kỳ vọng về một đợt tăng trưởng mạnh mẽ trên toàn thị trường.

Để tìm ra những lựa chọn tốt nhất, Finbold đã tham khảo ý kiến của ChatGPT từ OpenAI — và công cụ AI này đã xác định hai đồng crypto dưới 1 USD đáng mua trong tháng 10 này.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) hiện đang giao dịch quanh mức 0,86 USD và tiếp tục thu hút sự quan tâm nhờ cách tiếp cận dựa trên nghiên cứu cùng hệ sinh thái ngày càng mở rộng.

Theo ChatGPT, tài sản này có thể tiếp tục tăng trưởng khi các nhà phân tích chỉ ra số lượng ứng dụng phi tập trung (dApp) đang tăng nhanh và tỷ lệ staking cao – những yếu tố thể hiện hoạt động mạng lưới mạnh mẽ.

Mô hình cũng nhấn mạnh rằng Cardano đang ở vị thế tốt để hưởng lợi từ chu kỳ tăng trưởng năm 2025, được hỗ trợ bởi những nâng cấp về quản trị và khả năng mở rộng.

Dù giá ADA gần đây không tăng nhanh như một số token có độ biến động cao hơn, ChatGPT cho rằng sự phát triển bền vững của mạng lưới và cộng đồng mạnh mẽ giúp Cardano trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho nhà đầu tư dài hạn.

Stellar (XLM)

Lựa chọn thứ hai mà ChatGPT đề xuất là Stellar (XLM) – một dự án tiềm năng tập trung vào tính hữu ích thực tế.

Blockchain này hướng đến việc chuyển tiền xuyên biên giới và giải pháp thanh toán quốc tế, điều đang thu hút sự quan tâm của các tổ chức tài chính toàn cầu – đặc biệt khi họ tìm kiếm phương thức giao dịch nhanh hơn và chi phí thấp hơn.

Tại thời điểm viết bài, XLM đang giao dịch ở mức 0,39 USD, và ChatGPT dự đoán token này có thể đạt mốc 1 USD trong chu kỳ tăng trưởng tiền điện tử tiếp theo.

Khám phá cơ hội mới: Bitcoin Hyper (HYPER)

Bên cạnh những lựa chọn ổn định như ADA và XLM, các nhà đầu tư đang tìm kiếm dự án tiềm năng ở giai đoạn sớm có thể xem xét Bitcoin Hyper (HYPER) – một blockchain thế hệ mới kết hợp AI, DeFi và hạ tầng Bitcoin.

Với giá token chỉ ở mức vài cent trong giai đoạn presale, Bitcoin Hyper mang đến cơ hội hiếm có cho những ai muốn đón đầu xu hướng tăng trưởng tiếp theo trên thị trường crypto.