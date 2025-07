Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

In een markt waar veel nieuwe projecten verschijnen, is het logisch dat investeerders zich afvragen wat de volgende nieuwe crypto met potentie is. Met de recente ontwikkelingen van Pi Coin vragen investeerders zich af of Pi Coin nog kan herstellen richting $1 dollar of is het tijd voor nieuwe crypto? ChatGPT voorspelt de aankomende periode.

Technische analyse Pi Coin

De afgelopen periode was erg zwaar voor de Pi Coin koers. Hoewel op het moment van schrijven de daggrafiek weer groene cijfers toont, is dit de afgelopen tijd wel anders geweest. Op weekbasis daalde de cryptomunt met bijna 3% en op maandbasis zelfs 32%.

Op het moment van schrijven beweegt de koers zich rond de $0,5444 zone, terwijl het eerder dit jaar uitschoot tot boven de $2. Waar komt deze daling vandaan? Het is voor een groot deel te danken aan frustraties rondom de upgrade op 28 juni. Ook technische problemen tijdens de migratie speelden een grote rol. Veel investeerders verkochten hun assets uit ongeduld en dit zorgde voor een kettingreactie aan verkoop.

Technische crypto analisten wijzen op een klassieke symmetrische driehoek. De koers beweegt zich steeds een nauwer wordende zone tussen $0,54 en $0,74. Vaak wijst zo’n patroon op een uitbraak op korte termijn. Mocht Pi Coin in staat zijn om een flinke uitbraak boven de $0,74 te behouden, kan dit een push geven richting de $1.

PI Price Prediction$Pi Network rallies above $0.73 following breakout from multi-week triangle.#Bullish momentum fueled by high volume and EMA breaches, with overbought Stoch RSI hinting at potential consolidation. pic.twitter.com/pEQmBzZQUS — Coin Edition: Your Crypto News Edge ️ (@CoinEdition) May 9, 2025

Tegelijkertijd blijft de $0,40 een cruciale steunlijn. Een sluiting onder dit niveau kan verdere dalingen versterken. De komende dagen blijft dus cruciaal voor Pi Coin.

Pi2day biedt hoop

De grootste uitdaging op dit moment is het overaanbod. Net netwerk heeft te maken met een overvloed aan geminde coins, zonder dat er echte toepassingen zijn. Wat dit inhoudt, is dat veel gebruikers hun winsten pakken zodra ze kunnen. Zolang Pi Coin geen echte use cases kan bieden en de uitstroom kan vertragen, is het stabiliseren van de koers lastig.

Op 28 juni vindt Pi2Day plaats, een dag waarop Pi Coin elk jaar nieuwe ontwikkelingen presenteert. Veel holders verwachten spannende verrassingen zoals een netwerk upgrade, nieuws over adoptie of een strategische nieuwe samenwerking. Zulke grote ontwikkelingen zouden een boost kunnen geven aan de koers, wat nieuwe vertrouwen opwekt onder investeerders.

Nieuwe cryptomunten krijgen de ruimte om te groeien

Naast gevestigde projecten wordt er steeds vaker ruimte geboden aan nieuwe crypto projecten. Deze verschuiving van aandacht gebeurt vaak wanneer investeerders een afwachtende houding aannemen zoals bij Pi Coin, of juist wanneer er positiviteit heerst op de cryptomarkt. De aandacht gaat voornamelijk uit naar de beste crypto presales. Deze projecten bieden enorme groeipotentie en vaak een actieve community.

Wat opvalt is dat nieuwe crypto projecten goed inspelen op actuele trends zoals multi-chain, multi-wallet, DeFi, Gaming en stakingsmogelijkheden. Een van die projecten is Best Wallet Token. Dit is de native token van de nu al populaire Web3 crypto wallet, en zorgt voor flinke voordelen voor de token holders.

Enkele van deze voordelen zijn hogere staking beloningen en lagere transactiekosten binnen het ecosysteem van Best Wallet. De kracht achter het platform is $BEST, dit is een community gerichte governance token en geeft holders de kans om mee te stemmen in het bestuur.

Investeerders kunnen vanaf fase 0 aansluiten en de tokens voor de laagst mogelijke prijs kopen. Dit zorgt ervoor dat de kans op een hoog rendement erg groot is. Daarnaast biedt Best Wallet verschillende innovatieve functies zoals cross-chain swaps, multi-wallet functionaliteit, samenwerkingen met iGaming partners voor meer voordelen én de lancering van een crypto betaalkaart.

Nu naar de officiële website van Best Wallet Token

Kiezen voor een nieuwe crypto of Pi Coin?

Wat ChatGPT voorspelt is dat er herstel mogelijk is voor Pi Coin, maar dan zou het netwerk echt hard moeten werken. Wat er op Pi2Day wordt aangekondigd zal wellicht bepalend zijn, dat is lastig te bepalen. De technische kant toont lichte bullish signalen, maar de trend is momenteel nog te zwak voor een echte uitbraak. Het is daarom dat investeerders hun horizon verbreden en op zoek gaan naar nieuwe crypto met potentie.