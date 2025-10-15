Umělá inteligence ChatGPT-5 přinesla novou vlnu nadšení na trhu s meme tokeny poté, co ve svých nejnovějších predikcích označila dva rychle rostoucí projekty — Snorter a Bitcoin Hyper — za potenciální vítěze s až 100násobným zhodnocením v příštím tržním cyklu.
Model analyzoval údaje o financování, škálovatelnosti blockchainů a aktivitě komunit, aby určil, které tokeny vykazují rané známky síly — podobně jako projekty Bonk a Banana Gun v roce 2023.
Podle simulovaného tržního modelu ChatGPT-5 by kombinace Telegram trading botů a Bitcoin Layer-2 řešení mohla dominovat nadcházejícímu cyklu meme coinů — přičemž Snorter a Bitcoin Hyper stojí v samotném středu těchto trendů.
Snorter překročil 4,6 milionu USD v předprodeji – investoři očekávají „Banana Gun“ zisky
Předprodej projektu Snorter už získal více než 4,68 milionu dolarů, čímž překonal původní cíle financování Banana Gun. Analytici to považují za jasný signál důvěry ze strany traderů — zejména vzhledem k tomu, že Banana Gun vybral pouhých 1,2 milionu USD, než přinesl svým raným investorům zisky přes 230x.
Snorter se tak už nyní blíží tržní kapitalizaci Banana Gun ještě před samotným zalistováním — což naznačuje, že kupci očekávají podobnou explozi růstu, jakmile token $SNORT začne veřejně obchodovat ještě tento měsíc.
Technologicky má Snorter výrazný náskok: je postavený na Solaně, nabízí okamžité transakce a téměř nulové poplatky za gas, což je zásadní vylepšení oproti Ethereum-botům.
|Metrika
|Snorter (aktuálně)
|Banana Gun (referenčně)
|Vybraná částka
|$4,68 mil.
|$1,2 mil.
|Blockchain
|Solana
|Ethereum
|Rychlost
|Okamžitá, nízké poplatky
|Průměrná, závislá na gasu
|Potenciální ROI
|30x – 100x
|Až 230x
Analytici očekávají dvouciferné zisky pro $SNORT
Tržní odborníci odhadují, že cena tokenu $SNORT by po zalistování mohla dosáhnout $1,21, což představuje více než 11násobek oproti současné ceně $0,1079.
Podle zpráv CryptoNews a InsideBitcoins má Snorter silné technické základy a podporu aktivní komunity. Analytik Borch Crypto dokonce předpovídá až 100x potenciál po uvedení na burzy.
Projekt se zároveň plánuje rozšířit i mimo Solanu — integrací Ethereum, Polygonu a Base, čímž zvýší likviditu i přístupnost pro tradery z různých blockchain ekosystémů.
Bitcoin Hyper – favorit AI pro nadcházející Layer-2 boom
Zatímco Snorter dominuje mezi meme boty, Bitcoin Hyper ($HYPER) se profiluje jako průkopník, který chce revolucionizovat škálovatelnost Bitcoinu.
Podle předpovědí ChatGPT-5 by mohl Bitcoin Hyper dosáhnout až 100x růstu, díky své roli první Layer-2 sítě pro Bitcoin postavené na Solana Virtual Machine (SVM).
Projekt už získal více než 23,5 milionu dolarů v předprodeji, s aktuální cenou $0,0131 za token. Tempo akumulace připomíná rané úspěchy Stacks či BEVM, avšak s vyšším výkonem a hybridní interoperabilitou.
Bitcoin Hyper funguje jako „dálniční síť“ pro BTC transakce, která spojuje tisíce off-chain převodů před jejich zapsáním do hlavního blockchainu. Díky tomu nabízí téměř okamžitá platby, minimální poplatky a plnou DeFi kompatibilitu — což původní Bitcoin síť neumí.
Očekávání a predikce pro Bitcoin Hyper
Podle analytiků z CryptoNews by se cena $HYPER mohla během několika měsíců po zalistování vyšplhat na $0,0583 – což znamená zhodnocení o přibližně 345 % oproti aktuální úrovni.
Optimističtější projekce uvádějí až $0,1557, tedy více než 12násobný růst, pokud bude ekosystém dále expandovat prostřednictvím peněženek, stakingu a bridge řešení.
Jak ChatGPT-5 hodnotil oba projekty
Metodologie ChatGPT-5 zohledňuje finanční sílu, inovační úroveň on-chain aktivity a mezi-projektovou atraktivitu.
V simulacích s více než 200 AI- a meme-tokeny se Snorter i Bitcoin Hyper pravidelně umisťovaly v top 5 % z hlediska růstového potenciálu.
- Snorter vyniká rychlostí a síťovým efektem.
- Bitcoin Hyper má náskok díky infrastrukturní škálovatelnosti a dlouhodobé stabilitě.
Snorter a Bitcoin Hyper mohou definovat další meme cyklus
Podle ChatGPT-5 si nejdéle udržují hodnotu ty tokeny, které spojují humor s technologickou relevancí – nikoli ty, které spoléhají jen na mediální hype.
Snorter (Solana + Telegram integrace) a Bitcoin Hyper (Bitcoin Layer-2 síť) jsou ideálně pozicovány pro příští velký růst.
Oba projekty vstupují do kritické fáze předprodeje:
- Snorter končí za 6 dní,
- Bitcoin Hyper se blíží stropu $23,8 milionu, který může být dosažen už během 36 hodin.
Pro investory, kteří hledají další 100x meme příležitost, jsou tato dvě jména na špičce seznamu doporučeného ChatGPT-5.