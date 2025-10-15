Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

ChatGPT-5 разпали нов интерес към мем токените, след като последните му прогнози посочиха два проекта с бърз растеж — Snorter и Bitcoin Hyper — като потенциални печеливши с до 100x възвръщаемост през следващия пазарен цикъл.

Изкуственият интелект анализира данни за финансиране, мащабируемостта на блокчейн мрежите и активността на общността, за да идентифицира кои токени показват ранни признаци на сила — подобно на феномени от 2023 г. като Bonk и Banana Gun.

Според симулирания пазарен модел на ChatGPT-5, комбинацията между Telegram трейдинг ботове и Bitcoin Layer-2 решения може да доминира следващия цикъл на мем монетите, като Snorter и Bitcoin Hyper са в самия център на тези тенденции.

Snorter премина $4,6 млн. в пресейл – инвеститорите очакват „Banana Gun“ печалби

Пресейлът на Snorter вече е събрал над 4,68 милиона долара, надминавайки първоначалните цели за финансиране на Banana Gun.

Анализаторите виждат това като силен сигнал за доверие от страна на трейдърите — имайки предвид, че частният рунд на Banana Gun набра едва 1,2 млн. долара, преди токенът да донесе 230x печалба за ранните инвеститори.

Така Snorter вече се доближава до пазарната капитализация на Banana Gun още преди листване на борсите — знак, че купувачите очакват подобна експлозивна крива на растеж, когато $SNORT стартира публична търговия по-късно този месец.

Технологичното предимство е ключът: Snorter е изграден върху Solana, осигурява мигновени транзакции и почти нулеви такси за газ — значително подобрение спрямо Ethereum базираните ботове.

Метрика Snorter (текущо) Banana Gun (референтно) Събрана сума $4,68 млн. $1,2 млн. Blockchain Solana Ethereum Скорост Мигновена, ниски такси Средна, газ-базирана Потенциален ROI 30x – 100x До 230x

Анализаторите очакват двуцифрени печалби за SNORT

Пазарни анализатори изчисляват, че цената на $SNORT може да достигне $1,21 след листване — повече от 11 пъти над сегашната стойност от $0,1079.

Според доклади на CryptoNews и InsideBitcoins, Snorter има стабилна техническа основа и подкрепа от активна общност, докато Borch Crypto прогнозира до 100x потенциал след излизане на борсите.

Проектът планира разширяване отвъд Solana, като интегрира Ethereum, Polygon и Base, което ще увеличи ликвидността и достъпа на трейдърите от различни блокчейн екосистеми.

Прогнозите на ChatGPT-5 за Snorter

Ако Snorter повтори вирусния успех на Banana Gun, чийто токен достигна $78,70 само за няколко месеца, той може да се превърне в следващия водещ meme-bot на Solana, съчетавайки полезност и хумор по начин, който резонира с инвеститорите на дребно.

Bitcoin Hyper – фаворитът на изкуствения интелект за Layer-2 бума

Докато Snorter води в сегмента на мем ботовете, Bitcoin Hyper ($HYPER) се отличава с амбицията си да революционизира скалируемостта на Bitcoin.

Прогнозите на ChatGPT-5 сочат, че Bitcoin Hyper може да постигне до 100x растеж, благодарение на своята роля като първата Layer-2 мрежа върху Bitcoin, изградена с Solana Virtual Machine (SVM).

Проектът вече е събрал над $23,5 милиона в пресейл, при цена от $0,0131 на токен. Тази скорост на акумулация напомня ранните успехи на Stacks и BEVM, но с по-висока производителност и хибридна интероперабилност.

Bitcoin Hyper действа като „магистрала“ за BTC транзакции, групирайки хиляди off-chain трансфери преди да ги закрепи към основния блокчейн. Това осигурява почти мигновени плащания, минимални такси и пълна DeFi съвместимост — неща, които оригиналната Bitcoin мрежа не предлага.

Прогнозите на ChatGPT-5 за Bitcoin Hyper

Анализаторите от CryptoNews предвиждат, че $HYPER може да достигне $0,0583 само няколко месеца след листване — около 345% ръст спрямо текущата цена.

По-оптимистичните прогнози дори посочват $0,1557, което би означавало 12x растеж, при продължаващо разширяване на екосистемата от портфейли, стейкинг и bridge решения.

Как ChatGPT-5 класифицира двата проекта

Методологията на ChatGPT-5 взема предвид финансовата мощ, нивото на иновации on-chain и междупроектната привлекателност.

В симулации с над 200 токена, базирани на AI и meme концепции, Snorter и Bitcoin Hyper редовно попадат в топ 5% по потенциал за растеж.

Snorter се откроява с скорост и мрежов ефект, докато Bitcoin Hyper превъзхожда по инфраструктурна мащабируемост и устойчивост.

Snorter и Bitcoin Hyper могат да определят следващия мем цикъл

Според ChatGPT-5, токените, които комбинират хумор и технологична релевантност, запазват стойността си по-дълго от проектите, движени само от медийния шум.

Snorter — със Solana интелект и Telegram интеграция, и Bitcoin Hyper — с Layer-2 мащабируемост, са в отлична позиция за следващия голям ръст.

И двата проекта навлизат в критична фаза на пресейл: Snorter завършва след 6 дни, а Bitcoin Hyper е близо до своя таван от $23,8 млн., който може да бъде достигнат до 36 часа.

Инвеститорите, които търсят следващия меме бум от 100x, вероятно ще намерят тези две имена на върха на списъка, препоръчан от ChatGPT-5.