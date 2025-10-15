Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Umjetna inteligencija ChatGPT-5 unijela je novi val entuzijazma na tržište meme tokena nakon što je u svojim najnovijim predviđanjima istaknula dva projekta s brzim rastom — Snorter i Bitcoin Hyper — kao moguće dobitnike s potencijalnim rastom i do 100 puta u nadolazećem tržišnom ciklusu.

Model je analizirao podatke o financiranju, skalabilnosti blockchaina i aktivnosti zajednice kako bi identificirao tokene koji pokazuju rane znakove snage — slično kao što su to 2023. bili Bonk i Banana Gun.

Prema simuliranom tržišnom modelu ChatGPT-5, kombinacija Telegram trading botova i Bitcoin Layer-2 rješenja mogla bi dominirati sljedećim ciklusom meme coina, a upravo Snorter i Bitcoin Hyper stoje u središtu tih trendova.

Snorter premašio 4,6 milijuna USD u pretprodaji – investitori očekuju “Banana Gun” zarade

Pretprodaja projekta Snorter već je prikupila više od 4,68 milijuna dolara, čime je premašila početne ciljeve Banana Guna. Analitičari to vide kao jasan znak povjerenja investitora — pogotovo zato što je Banana Gun prikupio samo 1,2 milijuna USD, a donio ranim ulagačima više od 230x profita.

Snorter se tako već sada približava tržišnoj kapitalizaciji Banana Guna, i to prije listanja na burzi — što sugerira da investitori očekuju sličan eksplozivan rast kada token $SNORT postane javno dostupan kasnije ovog mjeseca.

Tehnološki gledano, Snorter ima veliku prednost: izgrađen je na Solani, nudi trenutačne transakcije i gotovo nula troškova plina (gas fees), što je veliko poboljšanje u odnosu na Ethereum botove.

Metrika Snorter (sada) Banana Gun (usporedno) Prikupljeni iznos $4,68 mil. $1,2 mil. Blockchain Solana Ethereum Brzina Trenutačna, niske naknade Ovisna o gasu Potencijalni ROI 30x – 100x Do 230x

Analitičari očekuju dvoznamenkaste prinose za $SNORT

Stručnjaci procjenjuju da bi $SNORT nakon listanja mogao doseći $1,21, što bi značilo više od 11 puta veću vrijednost od trenutne cijene od $0,1079.

Prema izvješćima CryptoNews i InsideBitcoins, Snorter ima snažne tehničke temelje i aktivnu zajednicu. Analitičar Borch Crypto čak predviđa i 100x rast nakon izlaska na burze.

Projekt se planira proširiti i izvan Solane — integracijom Ethereuma, Polygona i Basea — čime će povećati likvidnost i pristupačnost za tradere iz različitih blockchain ekosustava.

Bitcoin Hyper – favorit AI-a za nadolazeći Layer-2 boom

Dok Snorter predvodi među Telegram botovima, Bitcoin Hyper ($HYPER) se pozicionira kao pionir koji želi revolucionirati skalabilnost Bitcoina.

Prema predviđanjima ChatGPT-5, Bitcoin Hyper bi mogao ostvariti i do 100x rast, zahvaljujući svojoj ulozi prve Bitcoin Layer-2 mreže izgrađene na Solana Virtual Machine (SVM).

Projekt je već prikupio više od 23,5 milijuna dolara u pretprodaji, a trenutna cijena tokena iznosi $0,0131. Tempo akumulacije podsjeća na rane faze projekata poput Stacks ili BEVM, ali s boljim performansama i hibridnom interoperabilnošću.

Bitcoin Hyper djeluje kao “autocesta” za BTC transakcije — povezuje tisuće off-chain prijenosa prije nego što ih upiše u glavni lanac. Na taj način omogućuje gotovo trenutna plaćanja, minimalne naknade i potpunu DeFi kompatibilnost — što originalni Bitcoin sustav ne može pružiti.

Očekivanja i prognoze za Bitcoin Hyper

Prema analitičarima s CryptoNews, cijena $HYPER mogla bi se u roku od nekoliko mjeseci nakon listanja popeti na $0,0583, što znači rast od oko 345 %.

Optimističniji scenariji predviđaju i $0,1557, odnosno više od 12x povećanja, ako se ekosustav dodatno proširi kroz novčanike, staking i bridge rješenja.

Kako je ChatGPT-5 ocijenio oba projekta

Metodologija ChatGPT-5 uzima u obzir snagu financiranja, inovacije na lancu (on-chain) i privlačnost među projektima.

U simulacijama s više od 200 AI i meme tokena, Snorter i Bitcoin Hyper redovito su se nalazili u top 5 % projekata prema potencijalu rasta.

Snorter se ističe brzinom i mrežnim efektom.

Bitcoin Hyper ima prednost zahvaljujući skalabilnoj infrastrukturi i stabilnosti.

Zaključak: Snorter i Bitcoin Hyper mogli bi definirati sljedeći meme ciklus

Prema ChatGPT-5, najtrajniji tokeni nisu oni koji se oslanjaju samo na hype, već oni koji spajaju zabavu s tehnološkom vrijednošću.

Snorter (Solana + Telegram integracija) i Bitcoin Hyper (Bitcoin Layer-2 mreža) idealno su pozicionirani za sljedeći veliki rast.

Oba projekta ulaze u ključnu fazu pretprodaje:

Snorter završava za 6 dana,

Bitcoin Hyper se približava cilju od $23,8 milijuna, koji bi mogao biti dosegnut u roku od 36 sati.

Za investitore koji traže sljedeću 100x priliku u svijetu meme coina, ova su dva projekta trenutno na vrhu liste preporuka ChatGPT-5.