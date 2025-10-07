Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Acești doi tokeni au performat excelent în trecut – dar poate continua trendul?

Deși Dogecoin (DOGE +6,03%) și Bitcoin Hyper (HYPER +5,99%) sunt active complet diferite, evoluția lor a fost surprinzător de asemănătoare. În ultimii trei ani, HYPER a crescut cu aproximativ 255%, iar „regele memecoin-urilor” – Dogecoin – cu 277%.

Dar pot oare aceste monede să continue să ofere randamente atât de impresionante și să transforme investitorii în milionari în anii următori?

De ce Bitcoin Hyper ar putea continua să crească în valoare

Bitcoin Hyper se află în centrul a două valuri majore de cerere, în timp ce este influențat de două limitări cheie ale ofertei. Împreună, aceste forțe creează o combinație favorabilă care, în general, împinge prețul în sus.

În primul rând, HYPER funcționează ca token utilitar în cadrul ecosistemului Hyper – oferind reduceri la taxele de tranzacție pe poduri și instrumente Layer-2, precum și alte beneficii pentru utilizatori. Acest lucru încurajează deținerea pe termen lung și crește cererea organică pentru monedă.

În al doilea rând, HYPER este tokenul de plată pentru gazul din Hyper Chain, o rețea Layer-2 bazată pe Bitcoin. Toate activitățile on-chain – de la DeFi și jocuri până la plăți – sunt taxate în HYPER, ceea ce înseamnă că utilizatorii trebuie să dețină o cantitate minimă de monedă pentru a participa în rețea.

Cu alte cuvinte: mai mulți utilizatori + mai multe tranzacții = cerere mai mare pentru HYPER.

Pe partea de ofertă, sistemul are un mecanism automat de auto-burn, care arde o parte din tokeni la intervale regulate, în funcție de preț și producția de blocuri. Acest mecanism echilibrează emisia și creează o presiune naturală de apreciere atunci când cererea rămâne stabilă sau crește.

De asemenea, o parte din taxele de gaz sunt permanent eliminate din circulație la fiecare tranzacție – o caracteristică care, pe termen lung, susține o tendință pozitivă pentru preț.

Creștere bazată pe activitate și expansiune

Hyper Chain se numără deja printre cele mai active rețele din punct de vedere al utilizatorilor zilnici, ceea ce indică o cerere constantă pentru spațiu în blocuri și un volum considerabil de tokeni arși.

În plus, instrumentele și podurile Hyper extind constant accesul Bitcoin-ului către zona DeFi, atrăgând noi utilizatori și sporind activitatea generală a ecosistemului – ceea ce duce la o cerere și mai mare pentru HYPER.

Totuși, succesul pe termen lung al tokenului depinde în totalitate de expansiunea continuă a Hyper Chain-ului și a aplicațiilor sale. Echipa livrează în prezent rezultate solide, însă proiectul rămâne unul orientat către infrastructura blockchain, nu către un produs fintech de masă.

Prin urmare, deși Bitcoin Hyper are un potențial real de creștere, este puțin probabil să transforme pe cont propriu o mare parte dintre investitori în milionari – scara necesară a creșterii este pur și simplu prea mare, chiar și pe termen lung.

Magia Dogecoin este reală, dar impulsurile sunt mai slabe

Așa cum era de așteptat, istoria Dogecoin este complet diferită de cea a Bitcoin Hyper. DOGE nu are o utilitate reală, iar tokenomica sa este considerabil mai puțin favorabilă.

Protocolul emite aproximativ 5 miliarde de noi monede în fiecare an, ceea ce înseamnă că oferta totală crește constant — spre deosebire de oferta deflaționistă a Bitcoin Hyper. Dacă cererea pentru Dogecoin nu crește, această expansiune a ofertei acționează împotriva creșterii prețului.

O provocare și mai mare este utilitatea limitată. Dogecoin nu suportă contracte inteligente la nivel de bază, ceea ce restricționează dezvoltarea de aplicații DeFi sau dApps complexe care ar putea genera o cerere constantă pentru monedă.

Există propuneri pentru adăugarea unor funcții noi sau pentru interoperabilitate cu alte lanțuri, însă acestea sunt încă în faze incipiente, pot genera controverse și s-ar putea să nu fie implementate niciodată — sau cel puțin, nu curând.

Pentru a fi corecți, DOGE este larg tranzacționat pe burse, extrem de recunoscut și foarte lichid. Popularitatea și longevitatea sa sugerează că este puțin probabil să ajungă la zero, chiar dacă îi lipsesc ancore durabile de valoare.

Istoric, valurile de adopție au fost sporadice, iar fără un ciclu economic auto-sustenabil, aceste perioade de entuziasm s-au stins inevitabil. Deși DOGE a creat milionari în trecut, ar fi prudent să nu presupunem același rezultat pentru noii cumpărători.

Ce înseamnă asta pentru investitori?

Dogecoin poate încă să ofere surprize ocazionale și, poate, într-o zi se va transforma într-un proiect mai mare. Totuși, în prezent îi lipsește un mecanism care să adauge valoare prin utilizare — un aspect esențial pentru sustenabilitatea oricărui activ.

Pe de altă parte, pe termen lung, Bitcoin Hyper pare un constructor de avere mai solid, deoarece se bazează pe două motoare de creștere: cererea on-chain din rețeaua Hyper Chain și instrumentele care extind ecosistemul Bitcoin.

Nu te va face automat milionar, dar HYPER ar putea fi o alegere interesantă pentru un portofoliu diversificat.

